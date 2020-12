El Gobierno evalúa cerrar las fronteras por la nueva cepa de coronavirus detectada en Reino Unido

La nueva cepa de coronavirus detectada en Gran Bretaña se ha convertido en motivo de preocupación de los expertos de todo el mundo. Ante esto, el Gobierno argentino evalúa volver las fronteras.

Ayer, las autoridades anunciaron que se iban a suspender todos los vuelos provenientes de ese país en consonancia con las medidas adoptadas por varios países de Europa.

Este lunes, el ministro de Salud Ginés Gonzales García afirmó que tomarán “todas las medidas que sean necesarias” para evitar el ingreso de la variación del virus al país.

“No hablamos del cierre de fronteras. Hablamos de la situación epidemiológica del país. Vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias, pero hoy no se trató, este no era el ámbito porque son expertos, no son funcionarios. Estamos atentos de todo lo que pasa”, dijo el funcionario.

“Vino la gente del Malbrán, biólogos; nos contaron este nuevo virus. Nos dijeron que el virus tiene varias mutaciones con respecto al original de Wuhan y esas mutaciones han incentivado su capacidad de contagio, es un 70% más transmisible”, agregó.

El ministro también explicó que existen dos nuevas cepas del Covid-19 pero que no aumentan su gravedad ni su mortalidad. “Tampoco interfiere en la vacuna. La vacuna actúa igual con estas mutaciones”, aclaró.

Según informó Clarín, de acuerdo a la evaluación del riesgo sanitario que se haga en Salud, luego Interior y el Presidente analizarán si extienden a todos los países la prohibición del ingreso de vuelos que pesa desde el domingo para los vuelos que llegan desde el Reino Unido.

En este caso, según explicó De Pedro, se suspendieron las llegadas y partidas “a raíz de la aparición de una nueva cepa de COVID-19” en las islas británicas.