El Gobierno descarta volver a la fase 1 porque circula menos gente por la calle en Mendoza

Aunque aún se está lejos de lo ideal, durante las últimas semanas bajó la circulación de gente por la vía pública. No se trata de una percepción, sino que desde el Ministerio de Seguridad y algunos municipios la sostienen con datos: ha disminuido la cantidad de multas y actas labradas por incumplimientos del decreto y las restricciones vinculadas a la pandemia. Por caso, en la ciudad de Mendoza, durante la primera semana de setiembre se labraron 40% menos actas que durante los primeros días de agosto.

Este es uno de los motivos en los que se basa el gobernador, Rodolfo Suárez, para descartar un inminente regreso a fase 1 (la más restrictiva), cuando se está por cumplir el plazo de 10 días que había fijado el propio mandatario como “claves” para tomar esa decisión. Sin embargo, sigue considerando evitable gran parte de la circulación de gente, por lo que se mantendrán los controles rigurosos.

“Podemos llevar toda la austeridad necesaria al Estado para comprar insumos, pero el recurso humano es limitado y, a la vez, se contagian porque están en la primera línea. Digo esto para que la población haga una reflexión y se quede en su casa. Hubo una baja de circulación que duró tres o cuatros días, pero ha vuelto a subir. Hice un recorrido por la Ciudad y vi mucha gente, sobre todo adultos mayores en los cafés”, destacó Suárez en su visita a una dependencia del Ministerio de Salud; donde recibió la primera partida de cascos de oxígeno para asistencia respiratoria.

El Gobernador insistió además en la importancia de respetar el aislamiento voluntario y sólo salir de casa por asuntos imprescindibles. “La gente respeta un tiempo nuestro pedido y luego se vuelve a relajar, se olvida de lo que le pasa al personal de la salud, de que vivimos una pandemia y de que aumentan los contagios. Tenemos que aguantar un tiempo, yo apuesto al aislamiento voluntario y pienso en los que tienen que salir a trabajar todos los días para poder vivir. Seguimos buscando equilibrio entre economía y salud”, agregó.

En el Gran Mendoza también se ha advertido esta baja. En Luján de Cuyo, por ejemplo, los últimos tres fines de semana se redujo 30% el tránsito de vehículos por los puntos más visitados. Y, de a poco, la gente ha ido entendiendo que no puede ir a estos destinos sin una reserva previa. “Ha bajado la circulación a partir de las medidas vigentes desde el 1 de setiembre. En parte se debe a las restricciones de algunas actividades puntuales, pero también a que se ha visibilizado el estado crítico del sistema de salud. Esto ha llevado a una toma de conciencia”, resaltó el intendente de Capital, Ulpiano Suárez.

Baja sensible

El jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, confirmó la disminución: “Han cambiado las estrategias de control. Ya no son solo puestos fijos, sino que muchos se convirtieron en móviles. Allí es donde se nota la merma y el acatamiento de las medidas. Durante la madrugada es casi nula la circulación, solo se ven las actividades esenciales”, indicó el funcionario. “La baja se evidencia en la percepción y en la práctica. Ojalá sigamos así porque es lo que se necesita”, consideró Munives.

La ciudad capital es el epicentro de la concentración de gente ya que confluyen a diario vecinos de todo el Gran Mendoza. Según destacó su intendente, si se comparan las actas labradas por incumplimientos referidos a la pandemia durante la primera semana de agosto y la primera de setiembre, las multas disminuyeron casi 45%. Mientras durante los primeros días del mes pasado se pusieron 375 multas, durante la primera semana de septiembre la cifra bajó a 167.

Más allá de la variación, sigue siendo alta la circulación no permitida. Y las multas más comunes son por la no coincidencia de la terminación del DNI con el día (60% de las actas), seguidas por el no uso del tapabocas, la circulación en vehículo sin permiso y el hacerlo fuera del horario permitido (después de las 23:30).

“Hay que bajar la circulación para no afectar el sistema de salud; pero también para no afectar la economía. Porque si no habrá que restringir las actividades. Y allí explota el sistema de salud y también la economía”, sostuvo el intendente capitalino.

Los fines de semana

La zona cordillerana de Luján de Cuyo es un importante atractivo para el turismo interno de los mendocinos. Y, según destacaron desde esa comuna, también se ha evidenciado la baja en la circulación en el último mes.

Un caso es el circuito Cacheuta – Potrerillos. Mientras que el sábado anterior pasaron 850 vehículos por los controles de la Subcomisaría 82 y rotonda de Potrerillos; el sábado 5 de setiembre pasaron 600. Además, mientras que a mediados de agosto se hizo regresar a 25 vehículos por no contar con reserva en algún local gastronómico o complejo de alojamiento, el sábado pasado se “rebotó” solo a seis vehículos.

Además, mientras que el 15 de agosto se labraron 11 actas por infracciones viales y 13 vinculadas a restricciones de la cuarentena a conductores; el sábado 5 de setiembre se labraron 2 por infracciones viales y 9 por incumplimiento a las disposiciones específicas de la pandemia.

Las multas en la Ciudad

Total multas Covid-19: 3.762

Por incumplimiento de terminación de DNI según el día: 2.205

Por no uso de tapabocas: 587

Circulación en la vía pública sin permiso: 497

Circulación fuera de horario: 428

Comercios gastronómicos: 23

Reuniones sociales: 18

Funcionamiento de locales como bar: 4

Lugar de procedencia de los infractores multados: Ciudad (30%) Las Heras (25%), Guaymallén (19%), Godoy Cruz (15%), Luján (4%) y Maipú (4%).