El Gobierno autorizó el uso de emergencia de la vacuna china CanSino y en julio llegarán más de 5 millones de dosis

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó la Resolución 2021-1671 que autoriza el uso de emergencia de la vacuna Convidecia de la empresa Cansino Biologics INC, contra el coronavirus, mientras avanza el acuerdo por 5.4 millones de dosis en función de su disponibilidad.

Así lo informó hoy la cartera de Salud de la Nación en un tuit desde la red social Twitter. Sin embargo, aclaran que los millones de dosis del medicamento contra el Covid-19 llegarán al país de acuerdo a la disponibilidad.

El contrato firmado es por 5.4 millones de dosis a entregarse en julio. En total, las vacunas compradas a CanSino son 10,4 millones. Cinco de Presidencia y cinco de Buenos Aires.

La vacuna de Cansino es un medicamento inyectable de una sola dosis y es la tercera desarrollada por China, lademás de Sinovac y Sinopharm.

El comunicado oficial señala: “Autorizar con carácter de emergencia la vacuna CONVIDECIA (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology) en virtud de lo establecido por los artículos 8° y 9° de la Ley N° 27.573 y de conformidad con las recomendaciones de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA”.

Autorización de Salud para la vacuna CanSino