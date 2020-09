El fuego destruyó su precaria casa en Guaymallén y sus vecinos la ayudaron a levantar otra en un día

El fuego destruyó la precaria vivienda que habitaba una familia en un asentamiento en El Bermejo, Guaymallén. La solidaridad de sus vecinos les permitió tener un lugar fabricado con chapas, nylon y paredes de barro.

Florencia, de 22 años, vecina del asentamiento colindante al barrio Belgrano I, comentó a Los Andes sobre el incendio sufrido por una familia de hermanos. “Nosotros nos enteramos a la mañana, cuando vimos que, frente a donde yo vivo, estaban vecinos reunidos alrededor de los restos de la casa”.

Según informó Florencia, se trataba de una construcción extremadamente precaria a base de chapas y nylon, en la cual vivía una familia de hermanos: una mujer de 22 años junto a su hijo de 4 años y su actual pareja, un hermano mayor y uno menor de 10 años, que al momento del suceso no se encontraba en la casa.

Sobre la causa del siniestro, la vecina consultada prefirió no dar precisiones, dado que se rumorearon sospechas sobre una causa que no correspondían a la de un accidente. “Aún no está resuelta la situación, no nos corresponde hablar, por respeto a ella. Por el momento, nos contó que escuchó una explosión y que en unos segundos ya se había prendido fuego el nylon”, contestó.

El resultado fue una pérdida material de casi el cien por ciento. “Se quedaron sólo con lo puesto y algunas chapas que se salvaron de otra habitación que estaban armando”, contó Florencia.

La humilde casa quedó reducida a cenizas tras la acción del fuego. Foto: Gentileza

Al llegar la noche, la familia ya contaba con un nuevo lugar para vivir después del momento de angustia. “Fue un re laburo el que se hizo entre todos los vecinos, durante todo el día. Hicimos una casita con chapas, nylon y paredes de barro. Se experimentó una unión muy linda y ya tienen un lugar donde pasar la noche”, contó con orgullo Florencia.

Y agregó: “Mucha gente se acercó a ayudar, a brindarles ropa, mercadería. Con los vecinos se logró hacer una conexión para que tengan luz”. Es que en el asentamiento no se cuenta con ningún tipo de acceso formal a los servicios básicos.

“Acá la gente cocina a fuego, son muy pocos los que logran tener una garrafa. Para poder bañarse, se calienta el agua en jarros”, son palabras de la vecina de 22 años que creó junto a otros jóvenes el Centro Cultural y Educativo “Elum Suyai” que a diario recibe a niños y niñas, para brindar apoyo escolar y una merienda.

Florencia, vecina y estudiante de tercer año de Diseño Escenográfico en la UNCuyo, resaltó que son muchas las necesidades que tiene la familia que sufrió el incendio, como así también alrededor de 50 familias que conforman el asentamiento, número que aumentó desde el inicio de la cuarentena a la fecha.

“Quienes nos puedan ayudar con donaciones, pedimos materiales de construcción, materiales para poder realizar conexiones tener agua, tanques de agua, calefones eléctricos, como así también mercadería para las meriendas de los niños”, pidió Florencia.

“Los vecinos que sufrieron el incendio necesitan elementos básicos para poder cocinar y comer, ropa, colchones, frazadas, todo lo que puedan aportar será bien recibido”, concluyó.