El duro comunicado de la Cámara de Líneas Aéreas frente a la prohibición de la venta de pasajes en cuotas

La Cámara de Líneas Aéreas en la Argentina -JURCA- manifestó a través de un extenso comunicado, su “desconcierto, preocupación y repudio” por la decisión del Gobierno de prohibir la venta en cuotas de pasajes aéreos al exterior desde las hora cero de este viernes, justo en el inicio del “Black Friday”.

“Nada de esto fue consultado ni anticipado como posible con nuestra industria”, se lee en el documento. Cabe destacar que Aerolíneas Argentinas forma parte de esta Cámara, pero no adhiere al comunicado.

Las empresas del sector explican que venían pidiendo conversar con el Gobierno para poder volver a operar con normalidad -dado que aún rigen en este sector ciertas normativas por la pandemia del coronavirus-, pero que no obtuvieron respuesta. “Tan solo hace días, desde Jurca habíamos pedido reunirnos con el Ministro de Turismo y el jefe de Gabinete, Juan Mansur, para que se levantaran las actuales restricciones para permitir programar nuevas frecuencias.

Es lamentable que habiendo pasado más de un año de pandemia,donde la industria ha pedido reuniones y mesas de trabajo con las autoridades, incluso Jefatura de Gabinete, no se escuche a este sector que directa e indirectamente genera miles de puestos de trabajo y sostiene a familias ARGENTINAS cuyos ingresos provienen del mismo”, remarcan indignados.

Además, en el texto emitido por Jurca señalan también que siguen “sin tener vuelos aprobados a partir del próximo 1° de enero 2022 por lo que los pasajeros que quisieran venir aún no tienen asegurado su eventual regreso a partir de esta última fecha”.

Sumado a esto, hacen énfasis cómo los daña la política impositiva: “Solo en nuestro país, en los últimos tiempos debemos tener presente que sobre el valor de la tarifa hoy se aplica el 30% del Impuesto PAIS, 35% de Percepción + 7% de DNT (Imp de Turismo) + 45% de Financiación = 117% sobre el valor de la tarifa”.

Y remarcan: “Si no hay pasajero emisivo la ecuación no funciona solo con receptivo. Simplemente no se sostiene una operación donde no exista un cierto equilibrio entre estos”.

Comunicado de JURCA