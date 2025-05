El drama de una adolescente que la discriminan por "por ser chilena" en Mendoza y pide que la cambien de escuela

Daiana (que, en realidad no se llama Daiana, pero se utiliza este nombre para resguardar su identidad ) tiene 13 años , nació en Chile y hace dos años está viviendo en Mendoza . Aquí pudo completar la escuela primaria y comenzó la secundaria en un establecimiento de Luján de Cuyo . De hecho, allí está cursando actualmente, aunque desea con todas sus fuerzas poder cambiarse , según cuenta su familia.

Y es que la adolescente de 13 años confiesa estar cansada de los ataques y la discriminación constante que sufre por parte de otras compañeras , especialmente una de ellas y con quien no se lleva nada bien. "Le pegan por ser chilena y por cómo se viste" , explica su padre. Nacido en Chile , el hombre vivió 40 años en Mendoza y luego regresó a sus tierras, donde formó su familia (allí nació Daiana ). Pero ahora volvió a cruzar la cordillera.

No obstante, y de acuerdo a la información con que cuentan en la Supervisión 6 de la DGE (a la que pertenece la escuela a la que asisten ambas adolescentes ), no se trata de un episodio de bullying y donde un grupo hostiga constante y sistemáticamente a la chica, sino que se trata de un enfrentamiento puntual e individualizado entre las dos adolescentes .

El inicio del secundario -las chicas están en primer año- no viene siendo nada simple, ni para Daiana ni para su compañera. Lejos de vivenciar y atravesar estos momentos felices que suelen coincidir con esta etapa -y que suelen atesorarse entre los momentos más agradables-, las chicas de 13 años mantienen peleas constantes desde el inicio del ciclo lectivo.

Según destaca la familia de Daiana, un grupo de compañeras de la escuela a la que está asistiendo no cesa de agredirla verbalmente por su nacionalidad. Incluso, algunas de las agresiones ya han pasado al plano de lo físico.

"La insultan y le pegan por ser chilena, y hasta porque se viste bien. De hecho, cuando la atacan le dicen que es por esas dos cosas", destaca su padre.

Una adolescente denuncia que la discriminan "por ser chilena" y pidió ser cambiada de escuela. Foto: Imagen ilustrativa.

Según aclaran, la familia de Daiana ha intentado encontrar alternativas para que la adolescente recupere su calma, y han asistido a reuniones con las autoridades de Supervisión 6 de la DGE. Pero, lejos de calmarse, los ánimos se han caldeado más y más.

"Nos han ofrecido que vaya a cursar solo algunos días a la escuela, y que en esos días no se cruce con las otras chicas. Pero le están arruinando el legajo, porque ella venía con un rendimiento impecable. Y ahora ya no quiere ni ir a clases", agrega el padre de la adolescente. "Queremos cambiarla de escuela, pero no nos han dado esa posibilidad", lamenta el hombre.

Peleas y escolaridad protegida

Según destacaron desde la DGE, y en base a los datos recabados en la propia escuela y la supervisión, los episodios no cuadran en un caso de bullying, ya que es una pelea sostenida en el tiempo entre dos adolescentes. De hecho, luego de las primeras peleas, a ambas adolescentes se les fueron descontando puntos del Índice de Convivencia Escolar (ICE), sistema que reemplazó a las viejas amonestaciones. Cada estudiante parte de un puntaje inicial de 25 puntos a comienzos de año y se le van restando según la gravedad de la falta cometida.

Ante lo descontrolado de la situación, hace un tiempo intervino en Servicio de Orientación Escolar (SOE) para mediar y se logró alcanzar una convivencia pacífica entre las chicas. Sin embargo, hace unos días retomaron las peleas, los descuentos de puntos ICE y ya la decisión de aplicar la escolaridad protegida para que no coincidan presencialmente en clases.

Desde la DGE aclararon, además, que el sistema de escolaridad protegida (mudar las clases a online y con pocos días de cursar presencialmente) no es algo permanente ni sostenido en el tiempo, sino más bien por períodos puntuales y hasta que se alcanza la convivencia pacífica.

No obstante, según destacó la familia de Daiana a Los Andes, no ven a esta herramienta de escolaridad protegida como una solución definitiva. En ese sentido, desde el gobierno escolar resaltaron que si cualquiera de las dos chicas -o sus familias- consiguen mesa disponible en alguna otra escuela y plantea la posibilidad de cambio de establecimiento, se avanzará en ello sin ningún inconveniente.