El Dr. Carlos Egües fue distinguido como Ciudadano Ilustre

La Ciudad de Mendoza distinguió este jueves al Dr. Carlos Egües por su comprometida, generosa y prolífera labor y su valiosa contribución al derecho, a la historia y al constitucionalismo de la provincia. El acto se llevó a cabo en el Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza (MMAMM) y contó con la presencia del intendente Ulpiano Suarez y del gobernador Rodolfo Suarez.

También asistieron los ministros Nora Vicario (Cultura y Turismo), Mario Isgró (Planificación e Infraestructura Pública) y Víctor Ibañez (Gobierno, Trabajo y Justicia); el presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad, Horacio Migliozzi; el secretario de Cultura y Turismo municipal, Felipe Rinaldo y demás autoridades provinciales y municipales, familiares del Dr. Egües y amigas y amigos del mismo.

Para iniciar el acto, se leyó la ordenanza número 4.135, que declara al Dr. Carlos Egües como Ciudadano Ilustre de la capital. Además, se repasó su trayectoria como abogado, asesor de la Legislatura provincial, asesor de la gobernación, apoderado legal de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, profesor de derecho, investigador y escritor.

Seguidamente, el intendente dirigió unas emotivas palabras al doctor: “En el camino que me ha tocado transitar y del cual estoy muy agradecido, Carlos ha sido y es un gran protagonista. Y lo digo con todas las letras porque es como mi padre jurídico. No tuve el honor de ser alumno de Carlos, pero es la persona con la que me formé en una instancia clave de mi vida profesional y también política. Aprendí, aprendo y seguiré aprendiendo”.

Continuó: “Carlos daba mucho más que dictámenes, daba consejos como un amigo y como un padre también. Forma parte de un grupo muy reducido de personas en quienes pienso cuando uno atraviesa una encrucijada. Siempre me pregunto qué haría mi viejo en esta situación, cómo lo resolvería Carlos, qué pensará Daniela y mis hijos, qué haría Rody en mi lugar y en esa fortaleza puedo hacerlo. La luz disipa la oscuridad de la incertidumbre y seguimos adelante”.

Pasando ya a la distinción, manifestó: “Quiero destacarlo fundamentalmente como un vecino que hoy es reconocido por haber defendido los valores de esta Ciudad y porque su legado sigue obrando en todos y cada uno de nosotros. Hoy, querido Carlos, la Ciudad sigue ganando prestigio gracias a vos y sintiendo tus valores a la hora de defender lo que es de todos. Estamos todos orgullosos de que seas ciudadano ilustre de la Ciudad”.

Luego, el gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, tomó el micrófono, destacando la humanidad y amistad de Egües para con él y con la gente: “Yo tuve en un momento un desafío muy grande, que fue cuando el Viti (Víctor Fayad) nos dejó, e inesperadamente terminé siendo intendente. Carlos pasaba todas las mañanas a tomar un café para darme contención en los momentos difíciles; suceder en esas circunstancias a un intendente como fue el Viti era algo que se me venía encima. Con sus consejos, con sus charlas y con ese sentido común que tiene él, de por dónde hay que ir, se convirtió en alguien muy importante en mi camino”.

Siguió: “Este es un merecido reconocimiento. No podía dejar de expresarle esto en todo lo que ha hecho en mi vida. Seguimos contando con vos”.

Agradecido por el acto y la distinción, el doctor expresó: “Estoy muy emocionado y muy agradecido por el honor que me han expresado el intendente Ulpiano Suarez, el Concejo Deliberante de la Municipalidad y todos los que han tenido intervención en el proceso en el que se me ha designado Ciudadano Ilustre. Me siento muy honrado y satisfecho. Tengo un profundo cariño por la Municipalidad en la que trabajé algún tiempo y por todos aquellos por los cuales me he encontrado en esta vida. A todos les doy enormes gracias”.

Biografía profesional de Carlos Egües

El Dr. Carlos Egües nació en Mendoza un 25 de agosto de 1952. Estudió abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y egresó el 23 de febrero de 1977 con el mejor promedio de su promoción.

Durante su vida profesional se desempeñó como asesor de la Legislatura de Mendoza, asesor de la gobernación y como apoderado legal de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Cuenta con vastos antecedentes docentes de nivel universitario que realizó a lo largo de su carrera. Entre ellos, una gran cantidad de publicaciones y trabajos de investigación, la escritura de libros como “Los derechos del hombre y la idea republicana. Un enfoque histórico-ideológico”; “Mariano Moreno y las ideas político-constitucionales de su época” e “Historia Constitucional de Mendoza. Los procesos de reforma” y la disertación en innumerables conferencias, cursos y seminarios.

Fue becado por la Fundación Friedrich Naumann Stiftung e invitado a representar a la Argentina en el “Seminario internacional sobre transición al estado de derecho y a la economía de mercado” en la academia internacional Tehodor Heuss, en Gummersbach, Alemania. También fue becado por la misma institución e invitado al segundo seminario del mismo tema, en la academia internacional Theodor Heuss en octubre de 1997.

Tuvo innumerables cargos en el ámbito académico y de investigación; obtuvo premios en su carácter de miembro del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos y es miembro fundador del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos; miembro de la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza; miembro de la Academia Nacional de la Historia; miembro del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y miembro honorario de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza.