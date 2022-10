Fundación Montaña Alta anuncia la cuarta edición del Festival de Yoga por la Paz que se celebrará este domingo 9 de octubre de 11 a 18 horas en la sede de San Alberto, Uspallata.

El encuentro será libre y gratuito y está dirigido a todas las personas que deseen alinearse con el propósito del festival: recordar que “la paz es posible”. Comprometidos con la hermandad y la armonía desde el camino del Yoga -disciplina que busca la paz interior contribuyendo al logro de la paz mundial-, el evento buscará la conexión colectiva; elevar la conciencia para vibrar alto y la expansión de la paz y la compasión en el mundo.

El domingo tendrá lugar la cuarta edición del Festival Yoga por la Paz.

Fundación Montaña Alta invita a todas las escuelas y centros de yoga de la región a participar, uniendo el deseo y las plegarias junto a otras celebraciones en el planeta alrededor del Templo de la Madre Divina, en la Cordillera de los Andes.

El 2 de octubre fue el Día Internacional de la No Violencia y fue declarado por la Asamblea General de la ONU en 2007, en honor a Mahatma Gandhi en el día de su nacimiento. El propósito de esta jornada es diseminar el mensaje de no violencia a través de la educación y conciencia pública en el mundo. “La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre” afirmaba el reconocido abogado, pensador, activista y político hindú, quien con su filosofía y compromiso de resistencia pacífica dio esperanzas a las secciones marginalizadas de la India.

El Festival de Yoga por la Paz, incluirá meditaciones, prácticas de yoga, alimentación vegetariana, canto del OM y un concierto de música de la India con la presencia de prestigiosos intérpretes. El Templo de la Madre Divina será un faro de luz por la paz en la Cordillera de los Andes y dará la bienvenida a cada ser que desee vivenciar y compartir esa jornada. Practicar o vivir en el yoga es trabajar para la Paz.

Para más información: www.montanaaltayoga.org