Encontró un celular, lo devolvió y dejó grabado un divertido video con un pedido inusual

Como suele suceder con este tipo de historias desconcertantes, en Twitter se volvió viral la anécdota de un joven cordobés que logró recuperar su celular luego de haberlo perdido. Pero lo que descubrió luego de la devolución lo dejó sorprendido y llorando de risa.

Perder el celular es una de las peores tragedias en la sociedad actual. No solo es receptáculo de recuerdos, fotos y miles de conversaciones, sino que muchos lo utilizan con motivos laborales y guardan información que les es vital, como de bancos y contraseñas. Fue por eso que Benjamín estaba tan agradecido con otro cordobés cuando le devolvió su celular.

“Dios bendiga al pibe que me encontró el celu y me lo devolvió”, se lee en el Twitter que le dedicó a su salvador anónimo. Pero luego compartió la “sorpresa” que le había dejado adentro: “Y encima grabo esto que culia JAJAJAJAJA”.

En el posteo se puede ver un video, grabado por el chico que encontró el teléfono móvil y en donde le advierte que espera su “premio”. “Eh, guacho. Más vale que me compres un Tatín. Mirá que te devuelvo el celular que estaba tirado en la calle. Ahora me tenés que comprar un Tatín porque si fuese otra te lo hubiera re choreado, te lo resetean de fábrica, te cambian la contraseña y “cagaste”. Así que ahora me tenés que comprar dos Tatín”, se le escucha decir en el posteo que llegó a más de 50 mil likes.

Obviamente era una broma, pero no estaba de más que su buena acción sea recompensada con las delicias que se consiguen en cualquier kiosco. Y Benjamín cumplió su pedido y le dio dos alfajores triples.

El pago por la devolución del celular. Twitter

¿Quién no conoce un Tatín?

Es raro que algún argentino no reconozca lo que es un Tatín, pero en Twitter muchos usuarios confesaron que no sabían a que se referían. El Tatín es un histórico alfajor, más popular en el interior que en la Provincia de Buenos Aires, pero que puede conseguirse en cualquier kiosco y esquina del país.

El alfajor es el preferido de muchos. Google

Pero tal fue la propaganda que recibió el alfajor, que muchos que no lo habían probado confesaron que su próximo objetivo sería degustarlo, por las recomendaciones que los amantes del Tatín les daba. Los comentarios se extendieron en un gracioso hilo.

