El desesperado pedido de un padre al condenado: quiere saber donde está su hija para hacer el duelo

Alberto Perassi, padre de una mujer de 34 años desaparecida desde 2011 en la ciudad santafesina de San Lorenzo, le pidió hoy durante la audiencia de apelación al hombre condenado a 17 años por ese hecho, que diga qué hizo con su hija y le brinde “la posibilidad de hacer el duelo”.

“Yo peleé nueve años no para que alguien vaya preso, quiero los huesos de mi hija, quiero hacer el duelo”, dijo Perassi al tribunal, al cierre de la última de las cinco audiencias de apelación por la desaparición de su hija.

El hombre le habló así al empresario Gabriel Strumia, condenado a fines de 2019 a 17 años de prisión como autor de la privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una mujer embarazada.

Por el mismo delito pero en calidad de partícipe fue condenada también la esposa de Strumia, Roxana Michl, a siete años de prisión.

En el juicio oral de primera instancia, que se realizó en mayo del año pasado, el matrimonio resultó absuelto al igual que otros dos civiles y cinco policías acusados por presunto encubrimiento de la desaparición de Paula Perassi, ocurrida el 18 de septiembre de 2011.

Pero en noviembre un tribunal de segunda instancia ?que analizó la apelación- revocó parcialmente el veredicto y condenó a Strumia y Michl.

La defensa de ambos pidió una apelación horizontal de ese fallo y durante esta semana se desarrollaron las audiencias en la que las partes expusieron sus fundamentos, mientras que el tribunal integrado por los jueces Bibiana Alonso, Gabriela Sansó y José Luis Mascali dará a conocer su sentencia en 20 días, informaron fuentes judiciales.

En la audiencia de cierre que tuvo lugar hoy en los Tribunales de Rosario, Perassi le habló a Strumia, que fue su amigo durante muchos años y mantenía una relación extramatrimonial con su hija Paula.

La teoría de la Fiscalía es que Paula Perassi quedó embarazada y Strumia le pidió que se realizara un aborto, al que la mujer se habría negado.

En ese contexto, según la Fiscalía, el empresario secuestró a la mujer para obligarla a interrumpir el embarazo y en esas circunstancias habría muerto o sido asesinada.

El cuerpo de Paula Perassi no fue encontrado desde la última que la vieron, en septiembre de 2011.

“Doctores, hace nueve años y dos meses un día me levanto y me encuentro con esto: con que mi hija había desaparecido. Yo tenía un amigo que me decía que yo era el padre de él, ese amigo se llamaba Gabriel Strumia”, dijo Perassi al tribunal, según el sitio Diario Síntesis.

Y siguió hablándole al condenado: “Te pregunto, ya que hiciste eso con Paula, por qué no la tiraste al río, que en cinco días flotaba y hoy la situación nuestra sería distinta”.

“Usaste el amor de Paula y después tuviste el coraje de hacerla desaparecer. Tengan la seguridad, señores jueces, que aquí adentro están las dos personas que hicieron desaparecer a Paula”, expresó.

El hombre insistió en que no busca una condena sino hallar “los huesos” de su hija para hacer el duelo.

“No seas cagón, decilo, decilo si tenés lo que tenés como hombre, lo que usaste como hombre para disfrutar con Paula. Ponelo arriba la mesa y decilo”, le pidió al acusado, para que revele lo ocurrido con su hija.

Tras el final de la audiencia, la fiscal de Cámara María Eugenia Iribarren sostuvo que “lo que reclama (Alberto Perassi) es poder hacer el duelo, saber cuál fue el destino de su hija y poder cerrar esa etapa” y por otro lado están “los imputados que dicen que no saben y no tienen respuesta para eso”.

La fiscal agregó que “hoy se terminó la instancia de debate entre las partes, ahora el tribunal decide si confirma la sentencia como plantemos desde la Fiscalía o si se revoca, como pidió la defensa. Esperamos la confirmación del fallo”.