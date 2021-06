El desesperado pedido de Ramiro: tiene 15 años, una grave enfermedad y necesita la vacuna anti Covid

La pandemia por Covid-19 no da tregua pese a que la vacunación avanza a un ritmo sostenido a nivel mundial. En este contexto un adolescente de 15 años decidió hacer pública su desesperada situación y pedir la manera urgente por su inoculación.

Ramiro padece Fibrosis Quística, “que es una enfermedad pulmonar crónica, muy grave”, como él mismo describe en el video que compartió en redes sociales en el que le pide las autoridades políticas y judiciales ser vacunado contra el Covid-19.

Por el momento, Argentina no contempla en su esquema a menores de 18 años. Por esto, Ramiro, que vive en Buenos Aires, no sale de su casa desde hace 1 año. Lógicamente su salud mental se ha convertido en una nueva preocupación para el joven. “Soliciten la importación de la vacuna Pfizer, ya que es la única probada para chicos de mi edad”, pide Ramiro con la esperanza de poder recuperar su vida normal.

Ninguna de los medicamentos disponibles en el país (Sputnik-v, Sinopharm, AstraZeneca) han logrado la aprobación para ser usadas en menores de 18 años. Solo la agencia estadounidenses de Alimentos y Medicamentos FDA autorizó en mayo el uso de la vacuna anticovid de Pfizer-BioNTech para jóvenes entre 12 y 15 años.

El laboratorio Moderna anunció el martes que solicitó a las autoridades reguladoras de Estados Unidos autorización para el uso de emergencia de su vacuna antivocid en adolescentes.

La medida era ampliamente esperada luego de que la compañía anunció en mayo que los primeros resultados de un ensayo con 3.700 adolescentes de entre 12 y 17 años determinaron que el régimen de dos vacunas era seguro y altamente efectivo en esa población. La vacuna de Moderna está hasta ahora autorizada para los mayores de 18 años.

El pedido de Ramiro

“Hola, soy Ramiro. Tengo 15 años y padezco una enfermedad llamada fibrosis quística, una enfermedad pulmonar crónica, muy grave. Quería pedirle al que sea, del Gobierno, la Justicia, que soliciten la importación de la vacuna Pfizer ya que esta es la única aprobada para chicos de mi edad”, detalló en el video que se viralizó en los últimos días.

“Muchos de nosotros, grupo de riesgo por cierto, estamos hace un año adentro de nuestras casas, sin poder salir. No es sana la vida así. Si me agarra el Covid por lo que sea, me puede empeorar la enfermedad o terminar de la peor manera. Quería pedirles eso, muchas gracias”, finaliza.

“Mi hijo se la pasa luchando para vivir”

Carlos Merlo, padre de Ramiro, salió a acompañar el pedido de su hijo. “Mi hijo se la pasa luchando para vivir”, dijo a Infobae.

“Ramiro tiene una predisposición admirable para su tratamiento. Yo respeto mucho su entrega y su manera que tiene de llevarlo adelante: entre las nebulizaciones y la terapia kinesiológica son cinco horas por día de trabajo y esfuerzo. La realidad es que tiene que hacer todo eso para poder respirar dignamente. Su capacidad respiratoria es del 33 %”, explicó Merlo a ese medio.

“Tiene una orden de internación del día lunes 18 de mayo de un neumonólogo infantil muy prestigioso. El problema es que, por su patología, es considerado grupo de riesgo frente al COVID-19 y queremos evitar la hospitalización por miedo al contagio”, aseguró el papá de Ramiro.