El descargo de Juana Viale tras las críticas por su pregunta sobre el Presidente: “No soy una operadora política”

Juana Viale hizo un extenso descargo tras ser criticada por sus dichos sobre el mandato de Alberto Fernández. La semana pasada la nieta de Mirtha Legrand preguntó al aire si el Presidente lograría terminar con su gestión y causó indignación en las redes sociales.

Aunque la actriz pidió disculpas a través de sus redes sociales, ayer decidió hacer algunas aclaraciones en el programa de su abuela.

“Les voy a robar un minuto de su tiempo. Yo no estoy acostumbrada, no soy periodista y esta semana sentí que me agraviaron un montón por una pregunta que hice y tuve la necesidad de escribir algo”, dijo en La Noche de Mirtha.

“Mi cuna fue la buena voluntad, la buena intención y el poder decidir con libertad lo que deseo y lo que no. Donde no encontré fronteras ni para hablar, ni para decir, ni para pensar, ni para callar”, expresó.

“Me encuentro en un momento donde es muy difícil preguntar. Estamos en un lugar donde o sos gorila, o sos zurdo, o un intelectual o un careta. Porque me estigmatizan, me ponen rótulos, porque me denotan a mí o a cualquiera. Pero yo no me identifico con nada de eso porque me siento diferente. Ni más, ni menos, ni mejor, ni peor, solo diferente”, dijo.

“Entonces yo repito mis palabras y pido disculpas si ofendí a alguien porque esa jamás fue mi intención. Yo no soy una operadora política de ningún espacio, soy una ciudadana más”, aseguró.

Juana continuó con el extenso descargo y dijo que es una amante de Argentina y que le “duele la grieta”, entre otras cosas.

“Mi opinión no está sobre la mesa, solo pregunto y lo hago en la dinámica de un programa de televisión. Jamás atentaría contra la democracia porque yo nací en ella, vivo en ella y ojalá muera ella. Juana Viale es amante de la libertad. Esa soy yo. Así que pido perdón y digo gracias”, cerró.