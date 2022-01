Un comentario desafortunado, desagradable y totalmente repudiable dio que hablar en las últimas horas en las redes sociales. Quien quedó en el centro de todas las críticas fue una profesora del Centro de Estudios Superiores de San Ángel (CESSA), de México, y quien hizo un comentario -que intentó ser un “chiste”, aunque lejos estuvo de serlo- en el que se burló de todas las víctimas del Holocausto.

Irene García Méndez es la profesora mexicana que hizo el cuestionable comentario y fue durante una clase en línea con un grupo de estudiantes de esa casa de estudios. Además de las críticas en las redes sociales, el CESSA emitió un comunicado oficial repudiando los comentarios de la profesora.

En los instantes posteriores al comentario discriminatorio -y todavía durante la clase online-, la profesora intentó justificarse diciendo que lo había hecho para hacer más “divertida” la clase, y pidió al resto de los estudiantes que le pidan a una estudiante que regrese a la sala virtual. La joven había abandonado la clase luego del comentario, no sin antes decirle a la profesora que “como judía se me hace demasiado mal gusto su chiste”.

El indignante comentario

En un contexto por demás relajado, García Méndez conversaba con sus estudiantes en la sala virtual. Y en ese intento de descomprimir el clima, la profesora lanzó lo que -bajo su punto de vista- era un “chiste”. “A ver, está duro ¿eh? pongan atención ¿qué diferencia hay entre una pizza y un judío?”, preguntó con total impunidad y tranquilidad la profesora.

El desagradable comentario sobre el Holocausto de una docente que generó indignación y repudio. Foto: Captura Web.

Durante los segundos posteriores, la atmósfera la clase online cambió por completo. Todos los alumnos se quedaron callados, a algunos les cambió la expresión de la cara y el silencio incómodo se convirtió en el gran protagonista. Incluso, muchos de los jóvenes colocaron sus manos en el rostro, sabiendo que la respuesta a esa pregunta y el remate a esta situación sería por demás desagradable.

Diez segundos fue lo que duró el silencio y en los que la escena de la imagen dividida en los distintos cuadraditos de cada participante pareció quedarse congelada, diez segundos que parecieron una eternidad. Hasta que, finalmente, quien rompió el silencio fue nuevamente la profesora. “En que la pizza no grita cuando la meten al horno”, respondió ella misma a su propia pregunta. Millones de ciudadanos judíos fueron brutalmente exterminados tras permanecer en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial siendo quemados en hornos y encerrados en cámaras de gas.

Y aunque García Méndez lanzó una carcajada luego del remate, entre los alumnos el silencio incómodo se mantuvo inquebrantable. Fue Nahomi, una de las alumnas, quien hizo uso de la palabra posteriormente. “Está demasiado de mal gusto su chiste”, se quejó la joven. “Se lo digo de verdad, como judía se me hace demasiado mal gusto su chiste (...) Asumo mi falta y me voy a retirar de su clase, muchas gracias”, concluyó la alumna antes de desconectarse de la clase virtual.

Como si no terminara de entender la gravedad de sus dichos, la profesora trató de restarle dramatismo a la situación. Fue en ese momento cuando agregó que ella intentaba “hacer su clase más divertida” y hasta se molestó por el hecho de que la joven haya abandonado la clase. “Si alguien le puede decir a su compañera que se una, por favor no pasa nada, porque no quiero que se pierda la clase”.

Repudio universal

Ni bien se viralizó el video con el repudiable momento, en las redes sociales no se hicieron esperar las críticas. No llegaron solamente desde la comunidad judía, sino desde todos los ámbitos.

La propia universidad CESSA, en un comunicado firmado por el rector Alonso Guerrero Arteada, manifestó que sus representantes y autoridades estaban “profundamente consternados por los comentarios realizados por una profesora hacia sus alumnos”.

“Cabe destacar que su actuar (NdA: por el de la profesora) no refleja la postura de CESSA Universidad”, aclararon. E indicaron que no toleran estas acciones y que tomarán “todas las medidas necesarias”.

“En nombre de CESSA Universidad ofrezco una disculpa por tan ofensivos comentarios a la Comunidad Judía. Durante muchos años hemos mantenido una estrecha y positiva relación, a través de alumnos y profesores en nuestra casa de estudios, así como de las diferentes escuelas preparatorias con las que tenemos muy buena relación, y deseamos continuar manteniéndola de esta manera”, concluyen.