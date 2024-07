El “cura futbolero” que festejó el Mundial recibió una réplica de la Copa del Mundo del Chiqui Tapia

No es el responsable de “La Mano de Dios”, aquella con que Diego Armando Maradona convirtió el gol a Inglaterra en 1986. Tampoco tiene el celular de Dios ni mucho menos es llamado por millones de argentinos como “El Messías”, a quien no tiene el gusto de conocer. Pero de que el cura Lucas Vilte ha logrado combinar la religión con el fútbol no hay duda alguna. Y también vive, a su manera, “la pasión”, con tintes más vinculados al fervor popular que a lo estrictamente religioso y bíblico.

En diciembre de 2022, luego de que la Selección Argentina derrotara por penales a Países Bajos y se clasificara a las semis del Mundial Qatar 2022 –que terminaría ganando-, la secuencia del religioso festejando en andas junto a la comunidad de Rodeo del Medio (Maipú) dio la vuelta al país (y más también).

El “cura futbolero” que festejó eufórico el Mundial recibió una réplica de la Copa del Mundo del Chiqui Tapia. Foto: Gentileza Lucas Vilte

Y ahora, a más de un año y medio de la consagración argentina en Qatar y a días de una nueva final que jugará la Selección Argentina, el padre Lucas volvió a ser noticia. En realidad fue en mayo, aunque el fervor de la Copa América volvió a ponerlo en el centro de la escena.

Y es que Lucas Vilte recibió una réplica de la Copa del Mundo ganada por Argentina en 2022 en manos del mismísimo presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

“Es una réplica del tamaño real, pesa como 4 o 5 kilos y la tengo siempre conmigo. Para los chicos de acá significa mucho la copa, con decirte que la saco para que la disfruten y puedan ver, y los chicos la besan, la abrazan. ¡Y jamás se cayó al piso ni tiene ni un solo rasguño!”, destaca, siempre sonriente y con su característica buena onda, Lucas.

El cura recibió la copa en manos de Tapia por medio de una “sorpresa” a cargo del intendente de Maipú, Matías Stevanato. Y, más allá del gesto, para Lucas Vilte la consagración en sí ha significado mucho para todos los argentinos.

“La copa simboliza cómo se puede trabajar en equipo y todo lo que se puede conseguir si se hace. Ahora con la Copa América también estoy enganchadísimo, veía hasta los partidos de los otros equipos para ver cómo le podrían jugar a Argentina. Pero, más allá del resultado, la experiencia de volver a sentir esto es indescriptible”, describe el hombre, nacido en Tucumán, pero quien ha vivido casi 8 años en Mendoza. Y quien, además, es párroco en María Auxiliadora (Rodeo del Medio).

¡Y EL CURA FUTBOLERO PUDO LEVANTAR LA COPA!

Además de ser futbolero como espectador y aficionado, Lucas juega al fútbol también. Es parte del equipo de Futsal de Don Bosco y, según confiesa, le gusta jugar de 9 o de defensor.

Es hincha de San Lorenzo de Almagro (“un club fundado por el cura Lorenzo Massa, que era salesiano”, aclara) y que es el mismo club del Papa Francisco. Además, Lucas tiene simpatía por Atlético Tucumán en su tierra natal.

Luego de la victoria por penales ante Países Bajos y por Cuartos de Final el 9 de diciembre de 2022 en Qatar, el cura salió a festejar con la comunidad de Rodeo del Medio. Y, cual Maradona en México 86, Lucas fue llevado en andas y agitando una réplica –claramente más liviana que la flamante- de la Copa del Mundo. Luego de la viralización de estas imágenes, y con victoria ante Croacia en semifinales y ante Francia en la final, Argentina se consagró Campeón del Mundo. Y allí también se pudo ver a Leo Messi en un festejo idéntico al del cura tucumano y mendocino por adopción.

“El 24 de mayo pasado, para un evento que hubo en la Bodega López, me convocaron para bendecir la mesa, los invitados y algunos objetos que iba a haber en el lugar. Yo llevaba, además, algunos presentes bendecidos para dejar allí. Y, cuando llegué, me enteré que el invitado del evento era el Chiqui Tapia. ¡Fue una sorpresa del intendente hacia mí!”, repasa Lucas a Los Andes.

El “cura futbolero” que festejó eufórico el Mundial recibió una réplica de la Copa del Mundo del Chiqui Tapia. Foto: Gentileza Lucas Vilte

Tapia había visto el video del cura de Maipú festejando eufóricamente con la gente, por lo que decidió llevarle una réplica de la Copa del Mundo y regalársela. Y se la entregó en manos hace poco menos de dos meses.

“Fue una sorpresa para mí, una sorpresa hermosa. Ahora tengo la Copa siempre conmigo”, destaca el joven sacerdote.

EL CURA QUE FUE VIRAL EN TODO EL PAÍS

Un sacerdote con sus prendas religiosas, sonriente y eufórico mientras es llevado en andas por todo un pueblo. A la par, la multitud –con él incluido- cantan la versión mundialista de “Muchachos”, y él –sin dejar de sonreír- agita una réplica de la Copa del Mundo mientras canta cada vez más y más fuerte. Todo esto en un video de 15 segundos.

El video, que se viralizó en TikTok, es del viernes 9 de diciembre de 2022. Minutos antes de toda la secuencia, la Selección Argentina acababa de derrotar y eliminar por penales a Países Bajos por la Semifinal de la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Festejos en Mendoza. Sacaron al cura de la iglesia”, escribió en TikTok @giselaleal al momento de compartir el video, que con el tiempo sumó cientos de miles de visualizaciones y reacciones. “Después de eso, para cada partido me fueron a buscar por cábala”, contó hace ya un año y medio el Padre Lucas.

Quién es el cura de Mendoza que festejó un triunfo de Argentina con pasión y la escena recorrió el país. Foto: Gentileza Lucas Vilte.

Lucas Vilte tiene 43 años, pertenece a la orden salesiana (fundada por Don Bosco) y vive en el santuario de la obra ubicado en Rodeo del Medio. A ella pertenece también la parroquia de María Auxiliadora, donde precisamente se desempeña como párroco.

¿EL “CURAGÜERO”?

Luego de que la secuencia del cura festejando con pasión y junto al pueblo la clasificación de Argentina a las Semifinales de Qatar 2022 dieran la vuelta al mundo, en las propias redes no faltó quien se detuvo en el parecido de Lucas Vilte con Sergio “Kun” Agüero. Así fue como, también en las redes, fue apodado como “El CurAgüero”.

Quién es el cura de Mendoza que festejó un triunfo de Argentina con pasión y la escena recorrió el país. Foto: Gentileza Lucas Vilte.

“No sé si me parezco al ‘Kun’ Agüero, yo creo que no. Mi familia me contó que me estaban comparando con ‘El Kun’”, destacó, sonriente, el sacerdote a Los Andes luego del video que lo hizo recorrer –virtualmente- el país y el mundo.

Seguí leyendo