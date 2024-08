Atuel, el cóndor rescatado en la zona del Valle Grande (San Rafael) a fines de julio, no podrá volver a volar. Así lo confirmaron los resultados de los estudios y controles a los que fue sometido el majestuoso ejemplar en el centro de rescate y rehabilitación de la Fundación Cullunche.

Atuel, que fue bautizado con ese nombre ya que fue hallado en las inmediaciones del cañón que lleva ese nombre en el departamento del Sur provincial, fue avistado el sábado 20 de julio a última hora de la tarde por una pareja que practicaba trekking en esa zona del valle sanrafaelino. En el momento, observaron a la imponente ave saltando de un lado al otro sobre la ladera de una montaña, y advirtieron que le costaba levantar vuelo. Sin embargo, se lo veía activo y hasta se alejaba de la presencia humana (siguiendo su instinto silvestre).

El cóndor rescatado en San Rafael no podrá volver a volar: qué será de su vida. Foto: Gentileza Fundación Cullunche

Luego de un mega operativo del que participaron voluntarios del Censo de Cóndor Andino, del departamento de Fauna Silvestre, del Ministerio de Seguridad y de distintas organizaciones ambientalistas y con experiencia en el tema, Atuel fue rescatado el miércoles 24 de julio, y fue derivado al centro de rehabilitación de Cullunche

Allí fue revisado, siempre bajo la órbita del Plan de Conservación del Cóndor Andino. Y, en las últimas horas, desde Cullunche confirmaron que el ave no podría volver a volar ya que presenta en una de sus alas “una lesión antigua y grave”.

“Presenta una lesión crónica y producto de una fractura mal soldada en una de sus alas. Evidentemente se ha estado esforzando por volar, pero la conclusión es que se puede haber caído del nido desde el joven”, destaca la veterinaria y presidenta de Cullunche, Jennifer Ibarra.

A juzgar por sus características -recién presenta la punta del pico blanca y aún no se le torna blanquecino el cuello-, el cóndor tiene, como mucho, un año. Y es muy probable que, para subsistir durante todo este tiempo, haya estado siendo alimentado con ayuda de sus padres.

No obstante, al aproximarse un nuevo período de aovar, era muy probable que este ejemplar juvenil quedara marginado por sus padres. Y, en su hábitat natural, no hubiese podido subsistir demasiado sin esa asistencia.

“Tiene un ala torcida. Y había una chance de enderezarla con una operación. Pero, así y todo, no iba a poder volar. Lo importante es que está muy activo e, incluso, se las llegaba a arreglar para aletear o planear”, agrega Ibarra.

Y si bien todo parece indicar que deberá continuar con su vida en cautiverio, el buen estado de salud y físico en que se encuentra y su vitalidad lo convierten en un futuro macho reproductor, función clave si se tiene en cuenta que el cóndor andino es una especie protegida y en peligro.

El cóndor rescatado en San Rafael no podrá volver a volar: qué será de su vida. Foto: Gentileza Fundación Cullunche

VOLVER A EMPEZAR

El sábado 20 de julio, a última hora de la tarde, dos personas que practicaban trekking en la montaña sanrafaelina avistaron al cóndor que, sobre la ladera de una montaña -y muy cerca de un risco- intentaba levantar vuelo. Pese a los reiterados intentos, todo fue en vano.

De inmediato dieron aviso a la Fundación Cullunche y a Fauna Silvestre, y a partir de entonces se dispuso el operativo de rescate. Dada la hora, la dificultad de acceso al lugar y los pocos instantes de luz natural que restaban, se dispuso que el operativo de rescate se desplegara al día siguiente, domingo 21 de julio.

Así fue como, en dos grupos, voluntarios del Club Andinista del Sosneado y de la Fundación SOS Acción Salvaje, con coordinación de Fauna, intentaron el rescate. Pero tampoco tuvieron buenos resultados.

El cóndor rescatado en San Rafael no podrá volver a volar: qué será de su vida. Foto: Gentileza Fundación Cullunche

Ya entre el lunes y martes, y con un operativo conjunto entre la Secretaría de Ambiente (con Fauna y Ecoparque) y el Ministerio de Seguridad -y que incluyó a más de 10 personas y hasta el uso de un drone-, finalmente el cóndor fue rescatado.

Tanto para el rescate como para el traslado al centro de atención y rehabilitación de Cullunche se siguieron todas las instrucciones incluidas en el protocolo del rescate de esta especie.

“Bajo anestesia inhalatoria se lo revisó y se le tomaron radiografías. Además, se le sacó sangre y ahora estamos esperando los resultados. Vamos a hacer el análisis de plomo en sangre para ver si estaba intoxicado por eso. No es muy probable, pero no descartamos nada todavía”, sigue la presidenta de Cullunche.

PARA PRESERVAR LA ESPECIE

Por estos días, Atuel está en la veterinaria de la presidenta de Cullunche. Una vez que se conozcan los resultados del análisis de sangre, se lo trasladará a un recinto más grande de Cullunche en Godoy Cruz. Y quedará en la jurisdicción del PCCA, quien dispondrá sobre su destino.

El cóndor rescatado en San Rafael no podrá volver a volar: qué será de su vida. Foto: Gentileza Fundación Cullunche

El hecho de que, pese a su lesión, Atuel esté muy activo es una buena noticia. Porque su estado general sanitario es óptimo. Y, dentro de algunos años, podrá ser parte de la rama reproductiva de esta especie.

“Con el riesgo de extinción que hay en el cóndor andino, no podíamos dejarlo, sabiendo que no iba a sobrevivir. Y, si bien y por lo visto no le queda otra que vivir en cautiverio, se lo va a dedicar a fines reproductivos. Y será parte del programa de reproducción en cautiverio de esta especie”, concluye Ibarra, quien aclara que será el Programa de Conservación de Cóndor Andino quien continuará con su seguimiento.

BUSCAN PERSONAL TEMPORARIO PARA ÁREAS PROTEGIDAS: CÓMO INSCRIBIRSE Y REQUISITOS

El Ministerio de Energía y Ambiente abrió convocatoria pública para la temporada 2024-2025 para contratos de servicios temporarios en Áreas Naturales Protegidas, Plan Provincial de Manejo del Fuego y Náutica.

La convocatoria es abierta a todos los que deseen prestar servicios en estas áreas y cumplan con las condiciones y los requisitos que se exponen. Quienes se presenten deben ser mayores de edad, y quedan excluidos quienes formen parte del Registro de Deudores Alimentarios.

El Parque Provincial Aconcagua es una de las principales atracciones de Mendoza.

Lo postulantes para los 105 cargos disponibles podrán presentar la documentación durante agosto 2024, por internet, mientras que en setiembre se analizarán los perfiles. Posteriormente se notificará el listado definitivo y comenzarán a prestar servicios el 1 de noviembre. Los contratos finalizan el 30 de abril de 2025.

Vacantes a cubrir

64 para Áreas Naturales Protegidas (38 en Alta Montaña, 10 en Zona Centro, 12 en Zona Sur y 4 en Informadors Turíticos).

33 para Plan Nacional de Manejo del Fuego (7 en la Base Mendoza, 10 en la Base La Paz, 10 en la Base Monte Comán y 6 en la Base General Alvear).

8 para Náutica (2 en El Carrizal, 3 en Potrerillos y 3 en San Rafael).

CÓMO INSCRIBIRSE

Los postulantes deberán completar un formulario sobre formación académica, idiomas, capacitaciones específicas en curso (primeros auxilios, medicina de montaña) y experiencia de trabajo en temporadas anteriores y voluntariados.

La Dirección de Recursos Naturales Renovables provincial, en el dique Potrerillos.

Además, deberán adjuntar la siguiente documentación:

Copia del DNI , de ambos lados.

Copia de título/s estudios y/o cursos realizados.

Certificado de estudios de idiomas . El conocimiento de idioma inglés es excluyente para Informadores turísticos.

Declaración Jurada de Conocimiento de las bases y Condiciones completa y firmada.

Carnet de conducir , en caso de corresponder, no excluyente.

Currículum Vitae.

Además, deberá indicar una zona de trabajo de preferencia, aunque la autoridad de aplicación podrá designar y redistribuir al personal en función de las necesidades de servicios.

