El domingo amaneció con todos los condimentos para no salir de la cama por nada en el mundo. Doce grados, cielo nublado, llovizna y -como cualquier domingo- la tranquilidad de saber que, para la mayoría de los mendocinos, no había compromisos ni con el trabajo ni con el reloj. En síntesis, todo parecía estar dado para preparar el desayuno, llevarlo a la cama y seguir allí ad eternum.

Quizás por esto mismo fue que, apenas abrieron las mesas para que Mendoza elija a su gobernador número 11 desde el retorno de la Democracia -según informaron desde el Poder Judicial de Mendoza, a las 8:25 estaban conformadas todas las mesas en la provincia a pesar de algunas demoras puntuales-, el movimiento en las calles mendocinas era por demás tranquilo.

El color de las elecciones en Mendoza: el hombre que quiso votar a Messi y el “universo paralelo” de los turistas. Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Estuve más tiempo caminando hasta la escuela que lo que me demoré haciendo la cola, pasando mi documento y votando”, resumió con una sonrisa satisfactoria Victoria (56), quien votó cerca de las 9 en la escuela Patricias Mendocinas (en la esquina de esa calle y Gutiérrez, en el centro mendocino).

Esa satisfacción en su rostro se repetía en todos los y todas las votantes que eligieron madrugar. Porque, vaya uno a saber si Dios o el propio destino, los ayudó. Y, tras una estadía por demás breve, salieron de las escuelas con la tranquilidad de saber que les quedaba todo el domingo por delante, ya habiendo cumplido con su deber cívico, y para dedicar su planificación a la reunión familiar, el fútbol o maratonear alguna serie en streaming.

LA BOLETA ÚNICA Y EL SEÑOR QUE QUERÍA VOTAR A MESSI

“No quedan dudas de que uno de los mejores cambios en las últimas elecciones provinciales fue la boleta única. Es muy fácil de entender y todo mucho más ágil”, sentenció a su turno Martín (50), mientras salía de votar en la escuela María Auxiliadora, también del centro mendocino).

Martín es uno de los tantos electores que destacó a Los Andes lo simple e intuitivo de la boleta única. Como él, la mayoría de los consultados destacaron que es todo mucho más veloz con esta metodología de voto. Sin embargo, entre los más grandes, no es tan fácil como parece. Y tiene que ver con que son generaciones que durante toda su vida votaron con las boletas tradicionales, esas que pueden extenderse durante más de un metro.

“Es muy difícil explicarle a mucha gente grande sobre la boleta única. Porque, además, los ejemplos están hechos con equipos de fútbol, sus escudos y los jugadores. Entonces preguntan si esos mismos escudos y personas van a estar en la boleta que les van a dar”, contó a Los Andes una mujer que se desempeña como Asistente al Ciudadano en una de las escuelas donde transcurren las elecciones en este momento.

“Un señor grande llegó apenas habían abierto las mesas y, mientras le explicaba, vio que estaba Messi en la boleta de ejemplo. Entonces, tímidamente, me preguntó si él podía votar a Messi, porque le gustaría. Y yo le dije que si llegaba a ver a Messi en alguna de las boletas, que no dude en votarlo”, cerró, sonriente, la mujer. “Pero, más allá del chiste, después le conté que era una boleta de ejemplo y se usaban esas personas para no usar los nombres de los candidatos verdaderos”, acotó.

El color de las elecciones en Mendoza: el hombre que quiso votar a Messi y el “universo paralelo” de los turistas. Foto: Archivo Los Andes.

Estas situaciones de confusión con la boleta única fueron una constante entre muchos mayores. Lo mismo ocurrió con muchas personas que no votan en la misma escuela donde votaron en las PASO para presidente. Más de uno llegó a la escuela equivocada y fueron estos asistentes quienes, búsqueda en el padrón web mediante, les indicaron donde debían dirigirse a votar.

Al menos hasta media mañana del domingo, el movimiento tranquilo se mantenía en la mayoría de las escuelas mendocinas. Este detalle y la agilidad que le dio al ritmo de votación la boleta única llevaron a que no se registraran grandes demoras ni inconvenientes en las escuelas.

“Le dije a mi hijo, que participa ahora de su primera elección, si quería venir a votar conmigo, pero me dijo que prefería dormir un poquito más y venir más tarde. ¡Cuando le cuente que voté en menos de 3 minutos se va a querer morir!”, agregó, también con buen humor, Micaela (40), en la salida de la escuela Quintana (San Lorenzo y Belgrano, de Ciudad).

MADRUGADORES, FIT Y PASEADORES DE MASCOTAS

“Hoy no hay tanto movimiento como otros domingos. Se nota que no hubo boliches”. Entre risas, el cafetero de la esquina de Amigorena y San Martín describió, en pocas palabras, la atmósfera que envolvía al centro mendocino a primera hora de este domingo 24 de septiembre, día de elecciones a gobernador en la provincia.

“La mayoría de la gente viene ya desayunada, pero siempre alguno se tienta con un cafecito y una tortita”, acotó a su turno un colega del primer cafetero, aunque instalado en las inmediaciones de la parada del Metrotranvía sobre calle Belgrano.

El color de las elecciones en Mendoza: el hombre que quiso votar a Messi y el “universo paralelo” de los turistas. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

Entre los pocos votantes que madrugaron en esta jornada democrática, se mezclaron algunos hombres y mujeres que, aprovechando la fresquita mañana -aunque con tintes primaverales- salieron a ejercitarse. “Voto más tarde”, respondió -de manera escueta- Roxana mientras aguardaba en el semáforo de Peatonal y 9 de julio. Lo hacía manteniéndose trotando en el lugar, para no perder el ritmo.

En las plazas y veredas, además de los votantes madrugadores, también estaban aquellos que aprovecharon la mañana fresquita y con tenue llovizna para sacar a pasear a sus perros. En la Plaza Italia, por ejemplo, antes de las 10, dos hombres hablaban mientras sus compañeros caninos olfateaban todo a su alrededor. Y, bolsita en mano, los humanos también esperaban que los perritos hicieran sus necesidades. “Ya voté, de ahí vengo. Y me dejaron entrar con Víctor (NdA: nombre del perro) hasta estar atrás del biombo, aunque me aclararon que lo leve con la correa corta)”, confesó Javier.

El color de las elecciones en Mendoza: el hombre que quiso votar a Messi y el “universo paralelo” de los turistas. Foto: José Gutierrez / Los Andes

TURISTAS Y SU “UNIVERSO PARALELO”

Mariana y Carolina son de Buenos Aires. Y antes de las 8:30, bajo la llovizna y el cielo nublado de Mendoza, recorrían la Plaza Independencia, más específicamente en la zona del escudo y lindante a la calle Chile. Junto a ellas, otra mujer les contaba la historia del histórico Hotel Plaza, hoy convertido en otro lujoso hotel y que se lleva todas las miradas de quienes transitan por esa zona.

“Es un edificio patrimonial, por eso mantiene la fachada”, contaba quien hacía de guía turística.

El color de las elecciones en Mendoza: el hombre que quiso votar a Messi y el “universo paralelo” de los turistas. Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Nos encanta Mendoza, ahora estamos por salir en una excursión a Alta Montaña”, contaron ambas turistas. “Escuchamos ayer que había elecciones hoy en Mendoza, pero no estamos muy en el tema. Ahora, está bastante tranquila la mañana. En Buenos Aires, cuando hay elecciones, a esta hora ya hay mucha gente en la calle”, reconocieron.

En la desembocadura de calle Sarmiento y sobre la Plaza Independencia -lugar exacto donde se encuentra el escudo provincial y el cartel corpóreo de Mendoza-, más de 20 turistas recorrían la plaza más importante de Mendoza, aprendían sobre la distribución simétrica de las otras cuatro plazas que conforman el cuadrado en el centro mendocino y esperaban para subirse a las traffics y partir bien temprano de excursión.

“Se ve que pasa gente caminando, y presumimos que están yendo a las escuelas a votar. Nosotros ya tuvimos elecciones, y es como que se respira un clima distinto y se ve hasta a la gente un tanto ilusionada”, contaron Laura y Marcos, quienes son cordobeses y están de paseo en Mendoza.

También por las inmediaciones de la Plaza Independencia y por la calle Las Heras se veía a los colectivos de excursiones detenidos en las puertas de cada uno de los hoteles, mientras el encargado de reclutar a los visitantes esperaba en las puertas y recepción a que bajaran quienes habían contratado el servicio.

