El cierre de un curso en un CENS provocó una marcha en San Martín

Docentes, alumnos, directivos y vecinos de San Martín se autoconvocaron este miércoles para protestar contra la Dirección General de Escuelas (DGE), tras recibir la noticia del cierre de un curso en el CENS N° 3-418, de dicho departamento. El SUTE se hizo presente en la manifestación y desde la DGE aseguran que los docentes titulares no perderán sus horas.

Se trata del curso de 1°2° de este Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS), que pertenece a la escuela Corrientes 1-055 pero que funciona en las instalaciones de la escuela Nacional 900-1 General José de San Martín. En diálogo con Los Andes, Mariana Caroglio, directora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (Depja), manifestó que “el primer año de segunda división no tiene alumnos desde febrero”, motivo por el cual se procedió al cierre.

“Es una dinámica de la DGE de siempre, no de este tiempo ni de esta gestión, la apertura y cierre de horas y cargos. Lo establece el Estatuto Docente y es una de las posibilidades que se tiene para poder dar cobertura al servicio educativo”, explicó la funcionaria. Además, Caroglio argumentó que la situación “tiene un seguimiento en el año, no es algo voluntario o inmediato, sino que lo seguimos desde el año pasado y el comienzo de éste”.

Cecilia Restiffo es la directora del CENS 3-418, y pese a que asumió hace tan sólo 40 días en el cargo, afrontó la situación y explicó su perspectiva. “Estábamos atravesando un proyecto de virtualidad que se propuso desde Provincia y, como ustedes saben, la autonomía didáctica de los estudiantes no es fácil llevarla a cabo. Estuvimos dos años encerrados y eso también nos ha provocado la desvinculación de los chicos con los centros educativos”, detalló.

“El proyecto se quedó sin estudiantes, por más que hicimos todo lo posible y tratamos de revincularlos, pero la lejanía de los estudiantes con el CENS hizo que el proyecto no tuviera los resultados esperados, ya que no eran estudiantes de San Martín sino de otros lugares como Lavalle y Luján”, continuó Restiffo.

La representante de la DGE, Mariana Caroglio, agregó que otras dificultades que llevaron al vaciamiento de la matrícula en este curso son “la situación extrema de vulnerabilidad y que los estudiantes apuestan al trabajo” y que “creció la contención de alumnos en Educación Media” que antes terminaban en los CENS. “Todas estas variables nos llevan a situaciones como la que hoy tenemos en el 3-418″, dijo la directora de Depja.

“Se observa que estamos teniendo personal que no tiene estudiantes y que hay una cantidad de aulas y estructura del CENS que puede dar perfectamente respuesta a la matrícula que tiene y que puede aumentar”, completó Caroglio.

La directora del CENS, por su parte, respondió: “Nosotros sabemos de la responsabilidad de nuestras autoridades, no la cuestionamos en ningún momento, pero queremos que nos den un poco más de tiempo para empezar a trabajar en serio y entender que no pedimos limosna ni queremos que nos regalen nada; queremos trabajar”.

Acuerdo e incertidumbre

Pese a advertir que “en realidad hay dos cursos en esta situación, y si tuviese que ser objetiva tendría que refuncionalizar los dos cursos que desde principio de año no tienen estudiantes”, Mariana Caroglio contó: “He dialogado con gente del municipio para ver la forma de abrir un aula municipal en ese 2°2°, para intentar traer matrícula y no tener que reorganizar ese curso”.

Tras la manifestación del miércoles por la noche y varias reuniones entre todas las partes, “me comunicaron que de los dos cursos van a cerrar uno nada más”, confirmó Restiffo. “Lo más importante es que hemos hecho el pedido público de la promesa de Mariana Caroglio de que, si logramos matrícula, reabrirán el primer año el año que viene”, completó la directora del CENS.

Entre los diferentes protagonistas que dialogaron con la prensa durante la protesta, un representante del SUTE manifestó que “el compromiso no está firmado en ningún lado, es solamente un compromiso de palabra de la directora, que sabemos cuáles son sus costumbres en ese sentido”. Además, dijo que “este curso pasaría a cierre definitivo porque sabemos bien que estos tipos de manejos no vuelven atrás, que no se va a volver a abrir si se cierra”.

La representante de la DGE negó que esto fuera así y explicó que “el docente titular tiene la posibilidad de ser reubicado en el mismo establecimiento si quedan horas vacantes, o después viene la Junta que hace un concurso para que puedan reubicarse en horas o cargos que ellos consideren”. Restiffo aseguró que “los docentes no están ni tranquilos ni conformes. Muy por el contrario, están muy tristes: han perdido su fuente de trabajo, horas titulares”.

La directora del 3-418 reconoció que “eso estuvo mucho en discusión porque hay procesos legales y administrativos que podrían haber impedido que las horas salieran, y a lo mejor el sufrimiento y la desilusión hubiesen sido menores”. A su vez, afirmó: “Como escuela estamos tratando de mediar en esa situación, de ver si se pueden reubicar en horas de la escuela o si pedimos un concurso de disponibilidad adelantado para diciembre que les garantice la fuente laboral”.

“Hemos tratado de acompañar todos los procesos, de estar en contacto con las escuelas y los supervisores, de buscar nuevas posibilidades de matrículas. Pero hay situaciones, como esta, que ya vienen sin estudiantes desde principio de año. Uno trata de tomar todas las medidas para no llegar a una situación así”, afirmó Caroglio. Restiffo asegura que, en la charla entre los docentes y el supervisor, “ellos pudieron demostrar que al estar las horas bajo proyecto, trabajaron e hicieron todo lo posible para que la matrícula siguiese funcionando”.