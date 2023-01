El barbijo vuelve a escena: ante el aumento del Covid, muchos tomaron la iniciativa de usarlo o solicitarlo

Los contagios de Covid van en aumento en una ola que las autoridades sanitarias ya esperaban. Aunque hace 8 meses que el barbijo comenzó a ser de uso obligatorio en la provincia, ante esta situación hay quienes volvieron a usarlo o solicitarlo.

“Yo empecé a usarlo otra vez o más seguido en lugares que creo que pueden ser de riesgo, como cuando hay mucha gente, en alguna oficina o consultorio médico. Estoy en una edad en que es preferible prevenir”, comentó Carmen de 78 años.

Habían quedado pegados en muchos lugares los carteles que anunciaban el uso obligatorio que habían sido colocados en la época más crítica de la pandemia. Por ello, ya eran pasados por alto. Sin embargo, en los consultorios externos de la clínica Santa Clara renovaron la solicitud y para que no hayan dudas le colocaron el año debajo.

Barbijo optativo en Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Una pescadería de Maipú que envía ofertas a sus clientes por Whatsapp se sumó e instó a sus clientes a través de la red: “Empezemos a usar barbijos porque está medio complicado esto de nuevo. No se olviden”.

La última semana epidemiológica registró en Mendoza un 75% de aumento de casos notificados respecto de la anterior. Según informó el Ministerio de Salud, entre el 26 de diciembre y el 2 de enero, se registraron 2.165 positivos mientras que la semana anterior habían sido 1.237.

Recorrido

El 21 de septiembre pasado, después de dos años y medio de iniciada la pandemia de Covid-19 y el consecuente aislamiento, el Ministerio de Salud de la Nación declaró la no obligatoriedad del uso del barbijo en Argentina. En Mendoza esto ya se había flexibilizado antes: comenzó a ser optativo el 10 de mayo

De todas maneras, tanto el gobernador Rodolfo Suárez como la ministra de Salud, Ana María Nadal, recomendaron que se siguiera usando, sobre todo las personas en riesgo.

Por aquel entonces, la funcionaria aclaraba: “seguimos recomendando que las personas de riesgo lo utilicen”. Además, expresó que en los hospitales y centros de salud seguirá siendo obligatorio el uso de tapabocas. Esto se debe, según las palabras de la ministra, a que “son lugares donde hay situaciones de riesgo, circulación de microorganismos, bacterias y virus”.

Lo cierto es que a esa altura, gran parte de las personas había dejado de usarlo.

Hace unas semanas, cuando comenzaba a apreciarse la suba de casos, la ministra marcó posición respecto de disponer de manera oficial el uso comunitario del barbijo: “Está asociado a la circulación comunitaria, pero hoy no es esa la situación epidemiológica, en este contexto el uso del barbijo general no tiene sentido, sí en determinados casos, alguien inmunosuprimido, un adulto mayor que se quiera cuidar, lo recomendamos a modo de uso personal no uso comunitario”. De este modo, se entiende que queda en manos de la iniciativa individual y, por supuesto, el criterio. Es que hay condiciones en las que autoridades y especialistas advierten que es bueno usarlo. Cuando se está saliendo de un cuadro de Covid, si se está vacunado se indican 5 días de aislamiento y los 5 siguientes uso de barbijo.

Es una buena recomendación si se está con algún síntoma respiratorio y se estará con alguien de riesgo o si se está en un lugar con muchas personas.

Es importante recordar que una buena ventilación de los ambientes es una de las mejores medidas preventivas.