El aval del fiscal de Estado ilusiona con la aceptación de la “Reina paralela” en el Acto Central

Un nuevo capítulo en el conflicto entre la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) y el municipio de Guaymallén ilusiona al pueblo guaymallino con presentar a su Reina de la Vendimia en los actos oficiales. Es que la Fiscalía de Estado se expresó en la causa iniciada ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la Corenave y la soberana departamental, Julieta Lonigro.

Según el documento que emitió la Fiscalía de Estado, la elección de reinas distritales y departamentales forma parte del patrimonio cultural de la provincia, por lo que el máximo tribunal mendocino debe aceptar la cautelar y permitir a Lonigro participar de los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia como representante de Guaymallén.

“Este fallo por parte del fiscal de Estado, Fernando Simón, expresa muchas cuestiones legales que no se pueden pasar por encima. Celebramos este fallo a favor, sabemos que no es una decisión final, todavía tiene que expedirse la Suprema Corte a través del juez que ha tomado la causa. Pero para nosotros ya es un paso positivo, que sienta precedente para la provincia en materia patrimonial y cultural”, expresó Paula García, presidenta de la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay) y soberana nacional de 2007.

En diálogo con Los Andes, agregó: “Queremos agradecerle al fiscal de Estado, que ha emitido este fallo a favor, que al margen de que esté a favor de nuestra causa, se haya tomado el tiempo de leer e interpretar lo que nosotros estábamos explicando. Por un lado, va el debate de reina sí o reina no. Corona, capa, estereotipo, concurso de belleza, etcétera. Y por el otro lado, no menos importante, el tema de que la reina y los reinados son parte reconocida del patrimonio cultural, y que está avalado tanto por una ley provincial como por una ley nacional del año 2019″.

Para García, una ordenanza municipal no puede tener más peso que una ley. Foto: Archivo / Los Andes

Asimismo, García opinó que esta discusión no sólo debe hacerse desde lo social, cultural y tradicional, sino también desde lo legal y patrimonial. “Hace un año venimos exponiendo que una ordenanza municipal no puede ir por encima de una ley provincial y muchísimo menos de una ley nacional. Si bien entendemos la autonomía municipal, esta ordenanza atenta directamente contra un patrimonio que regla y resguarda algo tan importante como la Fiesta de la Vendimia, con todas sus expresiones, desde el distrito, el barrio, el club hasta el departamento y por ende a lo nacional”, sentenció la Reina de mandato cumplido.

A contrarreloj

En lo que respecta a los tiempos y a la urgencia de recibir una respuesta, a menos de dos semanas del inicio de los actos oficiales de la Vendimia, la presidenta de Coreguay recalcó: “En el último párrafo del fallo emitido por el fiscal de Estado, él solicita y coloca en negrita, mayúscula y subrayado para que se preste especial atención, que este tema sea tratado con urgencia, que los jueces se expidan lo antes posible para que no sea perjudicada quien hoy está elegida como Reina departamental de Guaymallén, que cuenta con el apoyo y el reconocimiento del pueblo”.

Los Andes consultó sobre dicho dictamen al Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, pero no hubo respuesta. Al respecto, García opinó: “En su momento nosotros hablamos con la ministra de Cultura y Turismo Mariana Juri (actual senadora nacional), le presentamos el proyecto y el reglamento. Posterior a eso nos comunicaron que no iban a reconocer a la reina que se eligiera. Luego nos reunimos con el Gobernador, quien nos dijo lo mismo y nos planteó que debíamos resolverlo con la intendencia de Guaymallén y con el Concejo Deliberante, o bien debíamos ir a la Justicia. No creemos que deba expedirse el Ministerio de Cultura y Turismo sino que, en este momento, quién debería opinar es propiamente el Gobernador. La Justicia va a determinar hasta dónde él tiene o no facultades”.

Con respecto a la posibilidad de que otros departamentos se sumen a la iniciativa de la Municipalidad de Guaymallén eliminando el reinado, la soberana de mandato cumplido opinó: “El año pasado, cuando salió el proyecto de ordenanza, se sabía que Godoy Cruz, Capital y algunos otros departamentos tenían intención de hacer lo mismo que el intendente (Marcelino) Iglesias. Creo que deberían entender que, por encima de cualquier decisión, gusto personal o político, hay una ley que resguarda el patrimonio. Deberían derogar la ley que existe y ya no pasaría por la decisión de cualquier intendente sino de una decisión que deberá tomarse en la Legislatura”.

Y remarcó: “El reinado nacional de la Vendimia se nutre de todos los reinados departamentales y, por lo tanto, no puede ser decisión del político de turno. Es una decisión que no puede tomar ningún intendente y ningún Concejo Deliberante”.

Una lucha en soledad

En cuanto al proceso realizado, Paula García expresó: “Al comienzo hicimos el recorrido muy solas, ahora estamos siendo acompañadas por abogados. Nunca perdimos de vista el objetivo y hemos sostenido este argumento: que son dos debates distintos, pero que van de la mano, sin lugar a duda”.

“Como ser humano, mujer, vecina de Guaymallén y por último habiendo vivido la experiencia como Reina, creo que en todo momento nos subestimaron, se rieron de los argumentos presentados, subestimaron nuestras acciones pacíficas, paso a paso y acompañadas por la comunidad”, expresó la presidenta de Coreguay.

Y agregó con fuerza: “Creo que se sigue desvalorizando el rol de la mujer, no solo en el ámbito de reina de la Vendimia, sino todos los aspectos posibles, porque quienes han seguido dando discursos y opinando del tema han sido hombres, he escuchado muy pocas mujeres interviniendo en este tema”.

Además, hizo hincapié en que, si bien el tema y la lucha de la Vendimia y las reinas es una parte minúscula en la temática y el abordaje de la mujer y sus derechos, demuestra hasta dónde las mujeres son capaces de llegar. “Un año después llevamos esta situación a la Justicia, capacitamos a las chicas, hicimos la fiesta, tenemos reina y estamos trabajando con ella para que participe y tenga condiciones similares a las soberanas de otros departamentos”, explicó.

“Hay que dejar de subestimar, porque, cuando hay una causa que es justa y un debate que es necesario dar, no importa si quien lo da es una mujer o un hombre. Que un hombre venga a prohibir o eliminar la posibilidad de ser o participar me parece espantoso. Está en cada mujer la libertad de decidir en dónde quiere estar y quién quiere ser. Nadie puede decirte cuánto valés”, sentenció García.

Y concluyó: “Este fallo abre nuevas expectativas, pero al margen del resultado del juez, tenemos la alegría de estar acompañadas por la gente y vamos a estar igual en los actos oficiales”.

soberana. Julieta Lonigro fue elegida Reina de Guaymallén en un festejo que no fue organizado ni reconocido por el municipio. Sin embargo, una multitud la coronó.