El arzobispo de Mendoza criticó las medidas sanitarias y las consideró parte de una “mirada restrictiva”

El arzobispado de Mendoza manifestó su disconformidad por las nuevas medidas sanitarias dispuestas por el gobierno Nacional para Mendoza, a través de un comunicado que lleva la firma de monseñor Marcelo Colombo.

En el texto, el religioso detalló la sensación de ‘frustración’ tras conocerse el nuevo decreto presidencial que limita las actividades de varias personas y lamentó que “una vez más familia e Iglesia sufran la mirada restrictiva de las disposiciones que se adoptan”.

En ese sentido, Colombo destacó las declaraciones de Suárez sobre el valor y la necesidad de la salud espiritual, a la vez que apoyó “con énfasis el pedido de habilitación para las celebraciones religiosas y los encuentros de familia”.

Tras este descargo, el religioso aclaró que no habrá oficios religiosas en el área metropolitana ni en los dos departamentos del Valle de Uco contemplados por la medida de Fernández: “Hasta que no se nos notifique la autorización a tener celebraciones, éstas no podrán tener lugar en el Gran Mendoza, en Tunuyán y en Tupungato; en el resto de la jurisdicción de la Arquidiócesis, podrán seguir como hasta ahora”.

No obstante, aclaró que las iglesias permanecerán abiertas para los feligreses que deseen ir, excepto en Godoy Cruz.