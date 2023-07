El artista Egar Murillo ganó el Premio Nacional a la Trayectoria del Salón Nacional de Artes Visuales 2023, la mayor distinción del arte argentino

El reconocido artista visual mendocino Egar Murillo ha sido galardonado hoy con el prestigioso Premio Nacional a la Trayectoria Artística del Salón Nacional de Artes Visuales 2023, la mayor distinción que otorga el Ministerio de Cultura de la Nación a las artes visuales.

En el marco del 111° Salón Nacional de Artes Visuales 2023, el Premio Nacional a la Trayectoria reconoce el trabajo de 8 artistas vivos que reciben una pensión vitalicia del Estado Nacional –equivalente a cinco jubilaciones mínimas- al tiempo que los mismos donan una obra significativa de su producción que pasa a integrar la prestigiosa colección del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

Murillo -nacido en Jujuy en 1957 y radicado en la provincia al año siguiente, cuando llegó junto a sus padres, trabajadores golondrinas- ha desarrollado toda su obra en Mendoza y es el segundo “maestro” local en obtener este premio, luego de que fuera otorgado a Carlos Alonso, en 2018. También han merecido esta distinción artista de fama mundial como Marta Minujín, Luis Felipe “Yuyo” Noé, Roberto Jacob y Sara Facio, entre otros.

Egar Murillo con una de sus creaciones.

“Este premio me ha producido una inmensa alegría. Es muy importante para cualquier artista obtener esta distinción porque la obra que el Salón elige va a la colección permanente de Museo Nacional de Bellas Artes, un espacio donde todo artista quiere ver colgada sus obras”, dijo Murillo a Los Andes tras conocer la noticia.

Al considerar que esta distinción es consagratoria en cuanto tiene en cuenta toda una obra dedicada a la cultura del país, el artista no deja de señalar que “se trata de un logro alcanzado gracias al apoyo permanente de mi familia y de mi pareja que han sostenido un camino pedregoso e impredecible”.

“En perspectiva, veo un trabajo coherente porque no me he corrido de los ideales artísticos y de vida que me planteé en mi juventud. Creo más que nunca en la persistencia en el trabajo y en la trascendencia de mi obra que son mis ideas”, apuntó.

Pintura, grabado, dibujo, fotografía, objetos e instalaciones, son algunas de las disciplinas que Murillo -Segundo Premio en pintura del Salón Nacional de Arte Visuales, Palais de Glace (2012)- viene investigando desde mediados de los ochenta, encabezando una generación de artistas locales entre los que se destacan Eduardo Hoffmann, Daniel Bernal, Bernardo Rodríguez, Carlos Sisinni y Marcelo Navarro, con quienes se inició en la Facultad de Arte y Diseño de la UNCuyo.

Desde su primera muestra –en 1988 en el Hotel Aconcagua, donde trabajaba como recepcionista- hasta su etapa de artista “recolector” que arranca tras la crisis del 2001, Murillo ha desarrollado una obra de impronta personal, releyendo a las vanguardias, sin dejar de lado la crítica a los usos, costumbres y desequilibrios de la cultura global-neoliberal.

Entre las estrategias y dispositivos utilizados por el artista, se destacan entre sus últimas producciones sus icónicas obras con “tapitas” –cuadros realizados con tapas de gaseosas a modos de píxeles de color- en las que se contraponen la sociedad de consumo y la tecnología a la vitalidad de lo artesanal, al tiempo que se resignifica la figura de personajes como el Papa Francisco o El Che Guevara.

El artista recolector

Este Premio Nacional a la Trayectoria fue creado en 2018 y reconoce a artistas de relevante trayectoria, mayores de 60 años que hayan contribuido con aportes decisivos al arte de este país, tiene dos objetivos: enriquecer la colección del Museo de Bellas Artes un piezas icónicas del arte argentino al tiempo que ofrece una ayuda económica a “pintores” que han dedicado toda la vida al arte.

Las obras donadas podrán verse en el Palais de Glace/Palacio Nacional de las Artes en una muestra conjunta con las pinturas premiadas en el Salón Nacional 2023.

Un artista total

La obra de Edgardo Murillo se desarrolla tanto en pintura, como en grabado, dibujo, fotografía, objetos e instalaciones. Incansable agitador cultural, Murillo es uno de los maestros más apreciados por las nuevas generaciones, por la generosidad a la hora de compartir consejos e ideas sobre el arte y la vida del artista.

Nuestro artista cursó entre los años 1981-1986, estudios en la Facultad de Arte y Diseño de la UNCuyo, con especialización en pintura. Desde 1984 a la fecha forma parte del colectivo de experimentación “Grupo Poroto”. Desde esa época también se lo conoce como “el quinto Mengele”, por su contribución “gráfica-ideológica” a la banda punk “Kinder Videla Mengele”.

Fue becario en el programa Estimulo a la Creación de la Fundación Antorchas 1993-1994 y Beca Fundación Proa de Formación y desarrollo dirigido por Guillermo Kuitca (Buenos Aires) 1994-1995, donde además participo de seminarios con figuras el escritor Alan Pauls , la galerista de New York Anina Nosei y el curador italiano Achille Bonito Oliva.

Participó en 2010 de los programas “Bodegas Chandon” coordinado por la Colección Patricia Phelps de Cisneros y programa “Entrecampos” Mendoza realizado en el Espacio Contemporáneo de Arte, dirigido por el curador español Fernando Castro Florez y la argentina por Patricia Hakim. En ese año formó parte del Taller de Poesía Visual dictado por Juan Carlos Romero, coordinado por la Fundación del Interior en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza.

Murillo junto a una de sus obras realizadas con tapas de gaseosas. Gentileza

Ha sido animador de ferias como ArteBa (Argentina), “Arte Américas” Feria de Arte Latinoamericano (Miami, 2005), “Interfaces Diálogos visuales entre Regiones” Arte Contemporáneo Argentino (Salta-Buenos Aires-Mendoza, 2006), “Expotrastienda” (Argentina, 2007), Feria EGGO (Buenos Aires, 2007), CHACo Feria de Arte Contemporáneo (Chile, 2011), Affordable Art Fair México (2014), “Interfaces: Una antología posible” (Buenos Aires, 2015). Fue invitado a participar de “El Arte Señala”, Bienal de Arte Contemporáneo Argentino en 2010 y de la IV Bienal del Fin del Mundo en Mar del Plata en 2014-1015.

Obras suyas forman parte de las siguientes colecciones: Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader en Mendoza, Centro Cultural del Bicentenario-Museo Gómez Cornet en Santiago del Estero, Museo Urbano Poggi en Rafaela Santa Fe, MACRO (Museo de Arte Contemporáneo de Rosario) Santa Fe, CFI (Consejo Federal de Inversiones) Buenos Aires, FNA (Fondo Nacional de las Artes) Buenos Aires, Museo Franklyn Rawson de San Juan, Consejo Profesional de Ciencias Económicas en Mendoza, Fundación del Interior en Mendoza, Fundación Mujer en Mendoza, Fundación Zaldivar en Mendoza, SAPM (Sociedad de Artista Plásticos de Mendoza), Municipalidad de Guaymallén Mendoza, y colecciones privadas nacionales e internacionales. Es miembro desde 2004 del staff permanente de la Galería Van Riel en Buenos Aires y de Galería Daniel Rueda en Mendoza.