El Arañado: el pueblo cordobés que busca ser reconocido como “el centro del universo”

Un grupo de vecinos de la provincia de Córdoba bautizó a su ciudad como “el centro del universo”. El intendente del lugar apoyó la causa.

La sorprendente noticia se dió a conocer a través de un video que se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se ve como un hombre muestra las razones cientificas por las que bautizaron la ciudad como el centro del universo.

Además, en el video se muestra una placa ilustrativa que muestra el nombre de la ciudad y las coordenadas exactas donde se encuentra.

En una entrevista con un medio de la provincia el intendente, Jorge Arroyo, comentó “Surgió a partir de un grupo de vecinos que ya no viven aquí, algunos se fueron a estudiar a Córdoba, otros a trabajar, y siempre se están reencontrando”.

Expresando las razones en las que se basaron los vecinos para hacer realidad la propuesta, contó: “Un día me vinieron a ver y me dijeron que El Arañado era el centro del Universo y me explicaban que el Universo es infinito por lo tanto cualquier punto puede ser el centro”. El intendente destaca que al grupo de vecinos “los movía el amor por el lugar donde nacieron y crecieron”.

La iniciativa se concretó el 23 de mayo de 2017 cuando se colocó la placa en el mural elegido. Para cerrar, Arroyo adelantó que planean celebrar la primera Fiesta del Centro del Universo en diciembre de este año.