El Acceso Este es el ingreso a la Ciudad más transitado y con más accidentes

Basta con haber viajado un solo día a la Ciudad de Mendoza para darse cuenta del caos de tránsito, los embotellamientos, los bocinazos, los roces entre vehículos y hasta los choques en cadena. Entre el Acceso Este, el Sur, el Norte y el Corredor del Oeste, cada día hábil ingresan más de 350.000 vehículos a la Capital. La Dirección de Tránsito del municipio registró, además, 3299 accidentes viales en 2022, una cifra que va en aumento desde el 2020 y que ya tiende a ser superada en lo que durante este año.

Los medios y portales de noticias así lo reflejan. Solo en el último mes se puede leer sobre el fallecimiento de un joven de 21 años al chocar contra un paredón en el Acceso Este, además de una mujer adulta atropellada mientras cruzaba la ruta a pie, otra herida de gravedad por un vuelco y choques en cadena, entre otros. También en las últimas semanas, en el Acceso Sur murió un motociclista, un auto cayó desde una altura de 4 metros y otra joven resultó con heridas de gravedad cuando la atropellaron mientras cruzaba la calle caminando.

El comisario de la Policía Vial de Mendoza, Javier López, lo tiene claro: “Entre los ingresos que tenemos a la Ciudad, el más complicado es el Acceso Este, ya que tiene el empalme con el Sur y se juntan las dos corrientes”. “Los accidentes allí se dan, sobre todo, por las frenadas bruscas. No alcanzan a ingresar todos los autos a la ciudad, que ha quedado chica para la cantidad de autos que circulan”, continuó.

Cifras de accidentes viales en la ciudad de Mendoza.

Entre las particularidades de cada uno, el comisario señaló el embudo que se forma en la llegada desde el Este, los peatones que cruzan caminando por el camino desde el Sur, y las obras que dificultan el tránsito en el Oeste. Además, mencionó que en el corredor del Oeste también hay accidentes, pero que son de menor gravedad. En todos los casos, expresó, “sucede en horarios pico, entre las 7 y las 10, y después va disminuyendo. Alrededor de la 1 vuelve a empezar por una hora y media más, aproximadamente”.

En el mismo sentido, el director de Tránsito de Ciudad, Gustavo Becerra, aportó que “el flujo que ingresa es mucho mayor del Acceso Este, sobre todo a la mañana entre las 6:30 y las 8:00″. Según los datos que entregó, pertenecientes al Departamento de Accidentología de la Dirección de Tránsito, ingresan alrededor de 300.000 vehículos por día a la Capital, “sin contar motos, bicicletas y transporte público”. En total, se estima que entre 350 y 390.000 vehículos circulan diariamente por las calles del centro durante los días hábiles.

Cada vez más accidentes

En octubre de 2021, El Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) y la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) realizaron un estudio que denominaron “Encuesta de Movilidad Origen-Destino”, en la que determinaron que se realiza un total de 1.883.529 viajes por día hábil entre el Gran Mendoza y el resto de las regiones interprovinciales.

La investigación reafirma lo que el jefe de la Policía Vial y el director de Tránsito de la Ciudad manifestaron: la región que más viajes intercambia con el Gran Mendoza es la del Este, que fue destino de 8.732 viajes originados desde el área metropolitana. Asimismo, 8.299 viajes por día se originaron desde la zona Este con destino al Gran Mendoza durante el 2021.

Si bien ni la Policía Vial ni los municipios tienen los datos discriminados por ingresos, las autoridades coinciden en que el Acceso Este y Sur, respectivamente, son los más transitados y los que más accidentes diarios tienen. Durante 2022, el Departamento de Accidentología de la Ciudad contabilizó 3299 siniestros en total, un promedio de 9.03 por día. De todos ellos, en el 59% hubo autos y en un 11% motos; además de que 503 personas resultaron heridas.

“Muchas veces el congestionamiento denota en accidentes, pero no por la velocidad, sino por la ansiedad del conductor de no llegar a tiempo al lugar de destino. Se estresan, pierden la calma, se ven demorados y en muchos casos terminan en accidentes”, analizó Gustavo Becerra, quien también es ex jefe de la Policía Vial de la Provincia. “La mayoría de los accidentes, el 90% por decir un porcentaje aproximado, son por la ansiedad de llegar rápido a destino. Casi todos son por errores humanos que podrían ser evitables”, concluyó.

Lo llamativo de esta cifra es que, pese a las campañas de concientización, los controles y demás medidas, la cantidad de accidentes en la Ciudad viene creciendo cada vez más en los últimos años, y en este 2023 la tendencia también va en alza. En 2020 se registraron 2121 siniestros y en 2022 hubo 2933, menos que los 3299 ya mencionados del año pasado. El hecho es que en lo que va de este año ya hubo 173 choques, 48 más que en los primeros cuatro meses de 2022. A este ritmo, lógicamente, el 2023 superaría la marca y confirmaría la tendencia.

Mejor prevenir

Entre los factores que influyen para que haya accidentes, Gustavo Becerra resaltó que “en los accesos generalmente no se respetan las velocidades”, y que “también hay una falla respecto a la atención durante la conducción”. Además, mencionó las obras en marcha y las reducciones de calzada: “Como vienen con velocidades importantes, ahí se producen generalmente choques en cadena”, agregó.

En el mismo sentido, el director de Tránsito de la Ciudad explicó que “las desatenciones, generalmente, son por usar el teléfono o por hacer otra actividad dentro del vehículo”, en relación a manipular el estéreo, interaccionar con los otros pasajeros, etcétera. El comisario López, en tanto, coincidió en que la mayoría de los siniestros se dan por distracciones al volante.

Para finalizar, Becerra advirtió que la mejor prevención para evitar choques en los accesos a la Ciudad es, principalmente, “salir con anticipación y tener la paciencia necesaria, sabiendo que me voy a encontrar con una gran cantidad de vehículos”. En segundo lugar, recomendó el manejo defensivo para estar alertas y evitar errores y desatenciones de otros conductores.