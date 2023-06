El 4 de junio se celebra el Día Mundial de la fertilidad, una problemática que afecta a uno de cada seis adultos

Este 4 de junio se celebra en todo el mundo el Día de la Fertilidad. En la antigüedad, diferentes culturas rendían culto a deidades de la fecundidad y reconocían la importancia de la reproducción del ser humano. Actualmente, diferentes entidades y asociaciones comprometidas con la salud reproductiva hacen uso de esta fecha para fomentar la concientización sobre la planificación familiar. Así también, ofrecen asistencia a quienes buscan tratamientos o acuden con inquietudes.

Para muchas personas, la fertilidad representa un tema sensible que se reserva para un ámbito más bien privado, por ello es que gran parte de la población desconoce las diferentes razones por las que un individuo puede ser infértil o por qué a una pareja se le dificulta la concepción. Es importante destacar que este impedimento se da por diferentes y variados motivos, muchos de los cuales se pueden trabajar con la ayuda de un profesional de la salud.

Los Andes se comunicó con Viviana Armentano, médica genetista, para conocer más sobre este asunto. Para adentrar en la temática, la doctora explicó la labor de los profesionales de esta disciplina. “Los médicos genetistas evaluamos a los pacientes para determinar si tienen una predisposición genética a ciertas enfermedades o si ya presentan una condición genética o hereditaria”, introdujo.

“Aquí hay que hacer una aclaración, no todas las enfermedades genéticas son hereditarias, una condición es genética cuando está alterado el material genético de cualquier célula del organismo. Para que sea hereditario, esta alteración debe estar en los óvulos o en los espermatozoides y pasar a la próxima generación. Por lo tanto, nos dedicamos al estudio, diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas y hereditarias”, agregó la profesional.

Como tal, precisó que estos galenos utilizan, entre otras técnicas, el análisis de la historia clínica y familiar y pruebas genéticas propias de la especialidad para realizar un diagnóstico preciso. “Además, explicamos las implicancias de estas pruebas y brindamos apoyo emocional”, agregó Armentano.

"La fertilidad no solo es una cuestión individual, sino que es también una responsabilidad colectiva", Dra. Viviana Armentano, médica genetista. Foto: @dra.viviana.armentano / Instagram

Armentano se desempeña actualmente en la sección de Fertilidad del hospital Central de Ciudad y en el hospital Santa Isabel de Hungría, ubicado en Guaymallén. “El campo de la genética es muy amplio. En relación a mi trabajo en el hospital Central trabajo junto a otros especialistas para ayudar a las parejas a comprender los riesgos genéticos asociados con la reproducción, evalúo causas genéticas de infertilidad y proporciono orientación sobre opciones reproductivas, así como asesoramiento preconcepcional para prevenir defectos congénitos”, explicó.

En lo que respecta al nosocomio de Ciudad, la doctora añadió que desde el Consultorio de Asesoramiento Preconcepcional se imparten charlas a demanda para profesionales de la salud y la comunidad. Mientras que en el hospital guaymallino atiende consultas de genética general sobre fertilidad y otras patologías.

Planificación familiar como clave para la concepción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la infertilidad es considerada una enfermedad presente en al menos 1 de cada 6 personas, “por lo que resulta urgente aumentar el acceso a una atención de la esterilidad asequible y de calidad para quienes la necesitan”, destaca la entidad en su sitio web. Pero, ¿cuándo se considera que dentro de una pareja hay problemas de fertilidad? De acuerdo con la doctora, el problema se identifica cuando “una pareja no logra concebir después de 1 año de relación sexual sin protección”.

“Si la mujer tiene 35 años o más el período se reduce a 6 meses, debido a la disminución de la fertilidad relacionada con la edad. Es importante no demorar la consulta y deben ser evaluados tanto el varón como la mujer”, aconsejó la doctora especialista.

Asimismo, indicó que el momento adecuado para asistir a una consulta con un/a médico/a genetista es cuando se reconoce el impedimento en la concepción y se sospecha que se trata de una causa genética.

“Si se hicieron pruebas comunes que descartan causas como, por ejemplo, una infección; si al realizar algún estudio se sospecha de una causa genética como amenorrea (ausencia períodos menstruales); si una mujer joven posee baja reserva ovárica o si un varón tiene bajo recuento de espermatozoides; si se sufrieron abortos a repetición; o si hubo un hijo fallecido y no se conoce la causa o nació con defecto congénitos”, son algunos ejemplos que Armentano enumeró como disparadores a los que se debe prestar atención.

Respecto de la fertilidad en hombres y mujeres, resulta de interés que se conozca una importante diferencia. En el caso de la mujer, “a medida que avanza en edad, la calidad y cantidad de óvulos disminuyen. Los óvulos u ovocitos son las células que participan en la reproducción femenina. La mujer nace con una determinada cantidad de ovocitos”, explicó Armentano.

Por otro lado, los varones producen espermatozoides (las células que participan en la reproducción masculina) continuamente. “Si bien tienen una disminución gradual con la edad, la ventana reproductiva de la mujer es más limitada”, aclaró.

Es por ello que la profesional recomendó a quienes estén planificando comenzar una familia tener un plan de vida reproductiva. “Se trata del conjunto de metas personales sobre tener hijos o no tenerlos y, en caso de tenerlos, cómo lograr esta meta basándonos en nuestros valores, objetivos y recursos personales”, enfatizó en su explicación a esta problemática.

Armentano sostiene que “es importante prepararse para un embarazo y esta preparación, si es en pareja, los incluye a ambos. Por este motivo es muy importante la consulta pre-concepcional, para realizar los chequeos médicos antes de concebir. Otros aspectos a tener en cuenta es preguntarse en qué momento estamos emocionalmente, cuál es el estado de mi relación, estabilidad financiera, con qué apoyo social o familiar cuento”. Asimismo, la médica considera que la fertilidad no solo es una cuestión individual, sino que es también una responsabilidad colectiva.

"El diagnóstico de infertilidad no define su valía como seres humanos, ni su capacidad para amar. Cada uno de ustedes es fuerte, valiente y digno de tener una familia", defendió la Dra. Viviana Armentano, médica genetista. Foto: Archivo

Con motivo del Día Internacional de la Fertilidad, la doctora extendió palabras de aliento para quienes buscan ser padres pero encontraron dificultades en su camino: “Quiero que sepan que el diagnóstico de infertilidad no define su valía como seres humanos, ni su capacidad para amar. Cada uno de ustedes es fuerte, valiente y digno de tener una familia. Juntos podemos encontrar el camino de cumplir su sueño que muchas veces no es de la forma tradicional esperada. "

Por último, la profesional destacó la importancia de la prevención y preservación de la fertilidad a través del cuidado de nuestro cuerpo y el ejercicio de hábitos saludables. “Evitar el consumo de drogas, alcohol, tabaco, estrés, son medidas que pueden ayudarnos a mantener y proteger nuestra fertilidad”, concluyó.

La Cámara de Diputados declaró de interés un consultorio del hospital Central

El pasado 16 de noviembre, la Honorable Cámara de Diputados (HCD) declaró de interés las tareas realizadas por el Consultorio de Asesoramiento Preconcepcional que opera en el hospital Central. En él, la Dra. Viviana Armentano dirige un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud entre los cuales destacan: especialistas en ginecología y fertilidad, endocrinólogos, psicólogos, asistentes sociales, bioquímicos y biólogos moleculares.

Sobre el nombramiento, la médica recuerda sentirse muy agradecida. “No solo con la HCD, sino también con los maestros que me formaron, con mi familia que siempre me apoyó y con el equipo con el que trabajo, ya que todos los días aprendo de ellos. Cuando llegó el momento del reconocimiento fue muy valorado y apreciado por todos nosotros, ¡fue una alegría enorme!”, describió.

La Dra. Viviana Armentano, con número de matrícula provincial 6870, se desempeña como médica genetista en la sección de Fertilidad tanto del hospital Central como del Hospital Santa Isabel de Hungría. Utilizando sus perfiles en redes sociales (Dra. Viviana Armentano en Instagram y Facebook) la profesional comparte valiosa información acerca de esta especialidad médica con sus seguidores.

Seguí leyendo