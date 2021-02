Egresados, docentes y celadores se juntaron para poner a punto un edificio escolar para el inicio de clases

Probablemente... No, probablemente; no. ¡No queda ninguna duda de que el 2020 no fue el último año de secundario que Emanuel Ojeda (18) y Agustín Montaño (19) habían soñado y planificado cuando ingresaron al colegio José Vicente Zapata!. Y no es para menos; ya que -como miles de egresados-; su “año dorado” se vio marcado por la pandemia de coronavirus; con el cursado presencial suspendido, al igual que todos los planes que uno suele reservar para el último año de secundario.

Egresados, docentes y celadores del Colegio José Vicente Zapata se convocaron por las redes para dejar listo el colegio de cara al retorno de las clases presenciales. Orlando Pelichotti | Los Andes

Por esto mismo fue que, cuando el director de la escuela, Claudio Peña, los convocó para reunirse en la escuela con el objetivo de pintarla y hacer algunas refacciones menores de cara al ciclo lectivo 2021; no lo pensaron dos veces.

“Todo surgió por una convocatoria que hizo el dire en el Instagram del colegio; y nos contactó personalmente a nosotros como egresados. Ni lo pensé y decidí venir , para seguir lo más relacionado posible con el colegio; y como para tener un último contacto. Estuvo lindo, la verdad. Vinimos con un compañero, y de paso aprovechamos que está fresquito; y pintamos cuatro columnas y tres macetas que estaban medio gastaditas”, destacó Emanuel, quien vive en Godoy Cruz y egresó el año pasado.

“La idea fue poder arreglarla para que parezca más a una casa para los chicos que empiezan este año, y puedan disfrutarla”, agregó el joven.

Orlando Pelichotti | Los Andes

Su compañero (o ex, ya que también egresó en el olvidable 2020) es Agustín; y también aprovechó la mañana fresca y nublada. “Fue un poco raro volver al colegio después de casi un año, y encontrarlo vacío y sin el movimiento de gente que uno está acostumbrado a ver. Pero el colegio tiene ese sentido de pertenencia que te hace sentir siempre parte. Y aunque yo ya egresé, pero siempre voy a estar vinculado”, resumió Agustín.

Solidario

El director del establecimiento, Claudio Peña, se refirió a la iniciativa solidaria; de la que también han participado padres de los alumnos y ex alumnos; además de personal de la escuela. “Hicimos una convocatoria para quienes quisieran acompañarnos, con la idea de preparar la escuela para la vuelta. Un grupo de padres nos donó un soporte para las bicicletas, y eso está bueno; porque estamos incentivando que los chicos vengan en bici. Otros padres nos donaron pintura, y así nos organizamos para venir hoy”, destacó el director.

Junto a Peña y a los dos jóvenes, participaron la secretaria y cuatro celadores de la Zapata; quienes dejaron todo listo para la esperada vuelta a las aulas. “Siempre se ha destacado el sentido de pertenencia a la escuela. El año pasado, en el acto de colación; la conclusión fue que nuestro proyecto era seguir trabajando para la escuela con quienes terminaron; para que puedan seguir vinculados y vivir un montón de cosas que no pudieron vivir el año pasado”, destacó Peña.

Desde la DGE, en tanto, se están encargando de otras obras mayores en el establecimiento.

Orlando Pelichotti | Los Andes

Propuesta de regreso

Aunque se terminará de definir en las jornadas docentes que tendrán lugar la semana próxima, en la José Vicente Zapata ya tienen delineada una propuesta para regresar a la presencialidad. Está pensada separando a las divisiones en dos grupos (A y B), con no más de 15 alumnos en cada uno. Una semana asistirá a la escuela cada uno de ellos; mientras que la tercera sería de virtualidad.

La misma propuesta fija que aquellos docentes exceptuados por encontrarse en grupos de riesgo continúen desempeñando sus funciones de forma online desde sus hogares. “Todo esto se planteará y deberá estar avalado por los docentes. Pero es importante destacar que nuestros alumnos y nuestros papás quieren volver a la normalidad, a la presencialidad. Además, la escuela tiene aulas amplias, ventiladas, espacios al aire libre; junto con cartelería y termómetros”, detalló Peña.

La Escuela José Vicente Zapata es secundaria, cuenta con una matrícula de 900 alumnos divididos en 29 divisiones (cursos) y 300 docentes. La propuesta del cursado presencial por grupos contempla un regreso gradual a las aulas.