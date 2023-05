Ego y mente ¿para qué sirven y cómo entrenarlos para que nos permitan vivir el momento presente?

Mientras que el ego nos dice quiénes somos, cuál es nuestra vocación; la mente es que organiza, clasifica, nos permite saber cómo hacer para llegar de un punto al otro. Son herramientas que deberían estar a nuestro servicio, pero muchas veces toman las riendas de nuestra vida.

Por ejemplo, cuando estoy en piloto automático es porque la mente y el ego nos han tomado. Según ejemplifica Laura Yofe, desde la mente, estoy todo el tiempo pensando... Estoy pensando en el pasado, enroscada en algo que debería haber hecho de otra manera y eso genera angustia, o estoy pensando en el futuro ¿qué va a pasar? ¿cómo lo voy a lograr? Y eso genera ansiedad.

Con el ego pasa algo similiar porque cuando el ego me toma entro en la dualidad que construye: : soy buena soy mala; soy la mejor soy la peor; es lindo es feo; soy víctima soy victimario.

A Laura -que es correntina de nacimiento y mendocina por adopción- le gusta decir que acompaña personas en proceso de transformación personal. “En ese transitar tengo herramientas”, dice y enumera que es consultora en decodificación bioemocional y bioexistencia conciente; coach ejecutivo, tiene trayectoria en la industria de la hospitalidad y, actualmente, está haciendo la capacitación en constelaciones familiares.

Justamente, con la idea de acompañar a quienes quieran sumarse es que se ha abierto este espacio de encuentros a través de Los Andes Streaming con Laura Yofe. En casi media hora, proponemos reflexionar diferentes tópicos para tener otra mirada sobre nuestra vida.

Ego y egocentrismo

Egocentrismo tiene la connotación de que sólo me ocupo de mí y el resto no me importa nada. “Y en esta propuesta que he aprendido a vivir -dice Laura Yofe- y que charlamos: cuántas veces me olvido de mí para no ser egoísta y damos la vida para cumplir con las expectativas y necesidades de los otros. Eso no está bien ni mal. El tema es que cuando me olvido de mí para complacer al resto, generalmente no la paso bien.”

Laura Yofe. Foto: Claudio Gutiérrez / Los Andes

En la cuarentena, el mensaje más contundente fue somos uno: yo me cuido para cuidarte. Fue el mensaje más contundente porque asumimos que estamos separados.

El ego separa y diferencia, etiqueta, limita, encasilla… te deja en un lugar del que no podés salirte. También las generalizaciones conllevan una división. Y la división es una invitación del ego para desconectarnos.

Pretender que vamos a vivir una vida sin ego es caer en el ego. Lo importante no es no caer en la dualidad, sino darme cuenta que estoy ahí.