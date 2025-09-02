Edemsa anunció que el servicio se verá afectado en varias zonas de Mendoza: dónde serán los cortes de luz

Edemsa notificó por sus canales oficiales que este miércoles habrá cortes de luz en varias zonas de Mendoza. La medida se debe a tareas de mantenimiento.
Edemsa ya tiene cortes de luz programados para este miércoles. Se trata de siete departamentos, donde se realizarán tareas de mantenimiento en diferentes horarios.
En total son siete los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Guaymallén:
Luján de Cuyo:
Maipú:
Lavalle:
Tupungato:
Tunuyán:
San Rafael: