Duro cruce en vivo entre el abogado de la secta de Buenos Aires y una víctima

La detención de la cúpula de la secta “Escuela de yoga de Buenos Aires”, ocurrida días atrás, sigue produciendo novedades tanto para la Justicia como para los medios de comunicación. En este último caso, durante la tarde de este lunes se produjo un fuete cruce entre el denunciante y el abogado defensor de los acusados.

La confrontación se dio durante la transmisión en vivo de TN, cuando Federico Bossi Ballester, el letrado que defiende a los integrantes de la agrupación que fueron arrestados se encontraba dando detalles de la causa. Entre los periodistas que hacían las preguntas pertinentes se encontraban Ricardo Canaletti, Franco Mercuriali y Rodrigo Alegre.

En medio de las argumentaciones de Bossi, se sumó a la nota Pablo Salum, denunciante y víctima de la agrupación, quien se encargó de atacar una por una las ideas del abogado “Que deje de mentir. Es una vergüenza que este tipo esté ahí. Él era parte de la organización. Que deje de mentir”, aseguró de forma enérgica.

Bossi afirmó no conocer al denunciante, pero Salum lo increpó de forma taxativa: contó que iba a la casa del letrado a “jugar al cuarto oscuro” y que las madres de ambos se conocían ya que la progenitora del denunciante era una suerte de instructora de la madre del abogado: “Decime dónde la tenés, hace 30 años que no la veo. Ella sigue siendo parte de la organización”.

“Da la cara, contale a la gente lo que sale de ahí adentro. Esta vez no zafan. No intenten tocar a personas del poder porque esto se va a poner feo. Quiero que todos vayan presos y paguen por lo que hicieron”, remarcó Salum.

El muchacho exigió otra vez por justicia y pidió por el paradero de su madre y de sus hermanos, a quienes hace años no ve: “Quiero que Juan Percowicz vaya a prisión. Tiene que morirse en la cárcel. Hay riesgo de fuga, así que por favor le pido a la Justicia que no lo deje libre porque se van a escapar”. “No les tengo miedo, ya me arruinaron la vida”, apuntó.

Las justificaciones del abogado

“Acusaciones por el aire no, yo trato de ser respetuoso y de situar los hechos”, dijo Federico Bossi Ballester. “Usted habla de hechos de hace 30 años y los quiere traer hasta el día de hoy. Personalmente no lo conozco, jamás jugué con él”, indicó el abogado, pese a que Salum contradijo sus dichos a lo largo de toda la entrevista y luego el propio letrado puso en duda su rechazo a los vínculos personales.

“Ninguna de las 19 personas declaró ante la Justicia porque es una estrategia de defensa. Seguramente después van a declarar, pero yo todavía no vi las pruebas porque no hicimos tiempo”, puntualizó Bossi Ballester.

“Negamos la trata. Para que haya trata, tienen que haber víctimas y no hay víctimas”, remarcó el abogado. Mientras que agregó: “Las supuestas víctimas son mujeres mayores. No me consta que haya ofrecimiento de dinero por sexo”.