Perdió un “tío” y a su bisabuela durante la pandemia, pero festejó su cumple por Zoom con más de 100 personas

Valentino Tarrazó tiene, desde ayer, 6 años. Como quien dice, “recién cumplidos”. Es de esos niños que espera todos los años la llegada de junio; y, una vez que llega junio, lleva la cuenta anotada de cuánto falta para el 23. Porque pocas cosas lo entusiasman tanto como cumplir años.

Pero el cumple del 2020 fue especial para Valen. Como el de tantas personas que cumplieron años a partir del 20 de marzo de este año; y como la vida de todos a partir del momento en que en el país se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia de coronavirus. A partir de ese momento no hubo planificación posible que valga.

La temática del cumple virtual fue "Zombies vs Planta", su videojuego preferido. Gentileza

A la familia de Valentino, la tristeza y las consecuencias del Covid-19 los golpeó muy de cerca. Y por eso mismo el festejo de los 6 años del pequeño fue más esperado aún. Es que un amigo muy cercano de sus padres -y quien prácticamente era un tío para el niño- falleció como consecuencia del coronavirus en Paraguay, y todavía la familia no logra procesarlo. “Fue bastante shockeante, y creo que aún no nos cae la ficha para completar el duelo. Éramos prácticamente familia, la hija de nuestro amigo es nuestra ahijada; y teníamos todo planificado para vernos a fin de año”, rememora Natalí Baigorria, mamá del cumpleañero. También la bisabuela del niño falleció durante el período de aislamiento.

Pero estas tristes noticias, así como los casi 100 días sin poder verse con sus parientes del Sur provincial e incluso las semanas enteras sin verse cara a cara con sus parientes que viven más cerca aún pasaron a un segundo plano ayer a las 16:30. Porque Valentino tuvo el festejo de cumple, ese que tanto espera todos los años; y lo tuvo con una reunión en Zoom de la que participaron más de 100 personas. Sus amigos y compañeros del colegio Norbridge, los amigos de la familia y sus familiares a kilómetros de distancia compartieron y disfrutaron del “Zoompleaños” del pequeño. Tanto aquellos parientes que están a cientos de kilómetros -aquellos que viven en General Alvear, San Rafael y Malargüe-, los que están a miles -amigos de Río Negro, familiares de Buenos Aires y justamente la familia de Paraguay- y los otros más alejados aún, a decenas de miles -tíos en Irlanda- pudieron conectarse para festejar y cantarle el “Feliz cumpleaños” al niño; quien disfrutó de toda la compañía por medio de un poyector que sus padres instalaron en su casa del barrio Soberanía Nacional (Ciudad).

Al cumple del niño "asistieron" amigos y familiares del Sur provincial, de Río Negro, de Buenos Aires y hasta de Irlanda. Gentileza

“Es una fiesta de Plantas vs Zombies; así que en la pared está el póster de ellos”, resumió el niño con entusiasmo, horas antes del festejo. Este conocido videojuego -y por el que Valentino está fanatizado- fue el leitmotiv del cumpleaños, que además contó con la animación de un grupo de profesores de Educación Física que lograron reinventarse en este contexto y que se dedican a organizar “zoomples”. Ellos hacen la tarjeta de invitación -virtual-, filman videos para acompañar la invitación y tienen además a su cargo la organización de juegos y actividades. “Estoy acostumbrado a que venga mucha gente para mi cumple, pero este año no va a poder ser. Van a cruzarse algunos amigos del barrio (NdA: chicos con quienes Valentino prácticamente ha cumplido la cuarentena), y con los demás va a ser por Zoom”, resumió el cumpleañero durante el mediodía de ayer y mientras sus padres ultimaban detalles para el “gran festejo, gran”. “Además, mañana (por hoy) me van a cantar el ‘Happy Birthday’ mis compañeros de inglés”, agrega; siempre emocionado.

Todos juntos

Entre los amigos y compañeros de Valen no sólo estuvieron quienes cursan actualmente con él; sino distintos amigos que ha hecho desde que ingresó al sistema educativo. Por eso es que no sorprendió que ayer fueran más de 60 los chicos que se conectaron a las 16:30 en la sala de Zoom. A ellos se sumaron para saludarlo y cantarle el cumpleaños más de 40 familiares y amigos de la familia más cerca de las 18.

Sonriente y agotado, así se fue a dormir anoche Valen luego del inolvidable festejo que le permitió -al menos por unas horas- dejar de lado las malas noticias. Gentileza

“Desde temprano le llegaron algunos mensajes de la familia, y a todos les decía lo mismo: ‘ya nos vamos a juntar todos cuando pase esto'. Es la primera vez que no podemos festejar el cumple en familia, ni siquiera con los que viven cerca. Y es rara toda la situación, pero al menos por unas horas lográs cambiar el chip y olvidarte de las pálidas y todo lo gris”, resume Natalí.

Antes de que el Gobierno de Mendoza anunciara la marcha atrás con algunas flexibilizaciones, los Tarrazó Baigorria habían hasta comenzado a planificar una posible reunión reducida para festejar el cumpleaños de su hijo mayor (a la familia la completa Vicente, quien tiene un añito). Sin embargo, la seguidilla de casos positivos confirmados y el anuncio de retrotraer la situación decantaron en el festejo virtual.

“Tenemos familia en Buenos Aires que hace 90 días no puede salir, y lo importante es olvidarse de todo eso por unas horas. Todos los años Valentino espera muy ansioso su cumpleaños, porque viene toda su familia a visitarlo. Pero hoy ha podido hablar con todos al menos”, concluyó su madre a última hora de ayer. El “zoomple” se extendió hasta pasadas las 21, y los “asistente” se conectaron desde -exactamente- 23 dispositivos ubicados en distintos puntos del mundo.

Valentino, sus padres -Cristian y Natalí- y su hermanito Vicente, felices en los preparativos del "zoompleaños". Gentileza

“Salió hermoso el cumple, y él está realmente muy feliz. Fue un cumple diferente, difícil de comprender el hecho de poder ver a todos, pero no estar compartiendo físicamente. Igual hicimos todo para que fuera inolvidable. Estuvo su tía de Irlanda y también sus tíos de Buenos Aires. Después del cumple nos escribieron diciéndonos que les habíamos alegrado la tarde al verlo tan feliz a Valen”, destacó Natali a modo de balance.

Ya casi si energías, pero desbordante de alegría y con una sonrisa imborrable; Valen se fue a dormir antes de las 22 de ayer. Y aunque aprovechó una ida al supermercado con su padre durante la mañana de ayer para elegir un regalo de cumpleaños “provisorio” -unas pistolas de juguete-, Valen reservó algo de entusiasmo para el regalo que espera hace varios meses ya, y que le han prometido: un violín.