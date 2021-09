Durante la pandemia murieron 9 menores de 20 años por Covid en Mendoza

Desde la llegada del Covid-19 a Mendoza, 9 menores de 20 años murieron a causa de la enfermedad. Según datos aportados por el Ministerio de Salud de la provincia, fallecieron 5 chicos en 2020 y 4 en 2021. Cada año 3 requirieron internación en UTI y ARM.

El promedio de edad en 2020 fue de 11 años y bajó a 5 años este año.

Por otra parte, informaron desde el área que todos tenían comorbilidades.

Si se considera todo el país, se han notificado 294 muertes de niños y adolescentes (menores de 20 años) desde el inicio de la pandemia.

Datos del Ministerio de Salud de la Nación hasta el 9 de agosto muestran que la mediana de la edad de estas víctimas del Covid-19 es de 12 años. Sin embargo, se aprecia que la mayoría son menores de un año y adolescentes mayores.

En Argentina, 662 casos requirieron internación en UTI (0,12% de los casos confirmados) 247 casos requirieron ARM, de un total de 542.362 casos notificados.

Hasta esa fecha, correspondiente a la semana epidemiológica 10, en Mendoza se notificaron 12.217 positivos en esta franja etaria. Se encuentra entre las 8 provincias con baja incidencia cada 100 mil habitantes, aunque aumentó en 2021 y es mayor en adolescentes.

La Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de la Nación informa que 60 fallecidos eran menores de 1 año de edad. En tanto, a nivel nacional la tasa de letalidad de esta franja etaria es de 0,05%.

Por otra parte, según la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza, que lleva un seguimiento con datos oficiales, la letalidad local es de 0,31% en menores de 9 años y de 0,03% en chicos de entre 10 y 19 años. En el segundo grupo se observa una disminución de las muertes respecto del año anterior mientras que entre los más grandes se ha producido un aumento ya que era de 0,18% en 2020.

Comórbidas

“La infección por Covid-19 en pediatría ocasiona en la gran mayoría de los casos un cuadro leve o asintomático”, destacaron desde Salud. En tanto, aquellos casos que llegan a la muerte se asocian usualmente a patologías preexistentes.

De acuerdo al informe nacional, 86,2% de los menores de 20 años que fallecieron tenían comorbilidades. Las más frecuentes fueron: enfermedad neurológica previa e inmunosupresión congénita o adquirida.

Fuentes del Ministerio de Salud local señalaron que en un trabajo multicéntrico de la Sociedad Argentina de Pediatría, del que participaron niños de todas las provincias, el antecedente de asma, displasia broncopulmonar, cardiopatía congénita, desnutrición moderada a grave, obesidad, enfermedad neurológica crónica y/o edad menor de 6 meses resultaron predictores independientes de gravedad.

Quienes fallecieron en Mendoza en 2020 tenían Distrofia Muscular, desórdenes metabólicos y un trastorno genético asociado a una cardiopatía. En 2021, se trató de un recién nacido con hiperinsulinemia que hizo síndrome inflamatorio multisistémico, malformación cerebral y trastorno de deglución.

Cuadros leves

“La vigilancia epidemiológica de Covid-19 en la población pediátrica tuvo características particulares desde su inicio, producto de la limitada información con la que se contaba y la mayor afectación en los adultos”, detallaron desde Salud.

Sucede que a medida que avanzó la pandemia cambió la concepción sobre el impacto que el virus tenía en niños y adolescentes. En un comienzo se decía que no generaba en ellos cuadros graves y que eran mayormente asintomáticos. Luego comenzó a verse que algunos desarrollaban Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM). Pero por otra parte, en Argentina este año, se redujo a la mitad la cantidad de chicos con este cuadro. En 2020 se notificaron 138 casos en el país mientras que en lo que va de 2021 han sido 70. Esto pese a que se incrementaron notoriamente los casos de Covid en esa franja etaria, según datos de la mencionada Dirección.

La doctora Ana Tolín, inmunóloga del Hospital Notti, confirmó que efectivamente ven una notoria reducción de SIM. “También se ha dado en Mendoza, hay entre un 63 y 70% de reducción”, afirmó

En tanto, Miatello manifestó: “En proporción a los chicos diagnosticados los cuadros de SIM son menores (...) en general presentan cuadro sintomático muy corto, duran muy poco tiempo”. Explicó que el paciente vuelve casi asintomático después de unos 15 días pos-Covid y que eso es importante porque se reintegra a sus actividades normales, se puede ver al principio algo de fatiga pero no dura más de un mes.

Esto se atribuye a que los chicos con Covid-19 se detectan antes y de ese modo no llegan a desarrollar un cuadro grave. “Este año he diagnosticado muchos chicos, antes los padres no aceptaban que podía ser Covid y ahora sí, están más conscientes, antes lo atribuían a otra causa”, agregó.

De todas formas, no puede dejar de señalarse que en Estados Unidos, donde la circulación de la variante Delta es predominante, se ha advertido un notorio incremento de las internaciones de niños con esta infección. Y en ese sentido no puede soslayarse que se anticipa una tercera ola en Argentina con circulación de esta mutación.

Por otra parte, las expectativas están puestas en el inicio de la vacunación para menores de 18 años sin comorbilidades (para quienes tienen patologías de riesgo ya se habilitó) lo cual está supeditado al ingreso de la vacuna de Pfizer que se ha anunciado para los próximos días.