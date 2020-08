Durante el aislamiento, 14.000 estudiantes mendocinos tuvieron dificultades en el proceso de aprendizaje

Las clases a distancia por el aislamiento (y posterior distanciamiento) dejaron a muchos alumnos con serias complicaciones para sostener su continuidad académica. Datos de la Dirección General de Escuelas (DGE) le pusieron números a la cantidad de afectados y anticipan que recuperar lo perdido será un proceso largo.

Según el gobierno escolar mendocino, 14.414 estudiantes de nivel primario y secundario tuvieron dificultades pedagógicas. Además, 8.990 han presentado trayectorias escolares discontinuas, lo que implica que no han podido seguir el ritmo de sus compañeros o directamente han abandonado la conexión con la escuela este tiempo.

En parte esto ha tenido que ver con las dificultades de acceso a conexión por medios digitales, lo que se volvió un recurso necesario y casi indispensable, aunque el asunto es multicausal. Influyen las propuestas que no logran atraer, falta de dominio de herramientas, escasa valoración de la escuela, WhatsApp bloqueados, vulnerabilidad y poco acompañamiento.

La situación puso al desnudo las carencias en la conexión a internet, medios tecnológicos y económicos para afrontar los costos que requiere estar conectado.

Sobre esto también hay datos: se han podido identificar 15.072 estudiantes con necesidad de recursos tecnológicos y, gracias a una campaña de entrega de dispositivos, la DGE logró llegar a unos 4.000.

Quienes trabajan en temas educativos sostienen que estos meses expusieron una realidad que ya existía y, peor aún, la agravaron. Destacó esto la profesora de Lengua, Graciela Miranda, con muchos años de experiencia. “Es una realidad que hoy se ha hecho evidente pero en la presencialidad ya se evidenciaba: las ausencias de los chicos que provocan discontinuid ahora se agravan con la desconexión, sobre todo en secundaria porque en primaria hay más cultura de los padres de llevar a sus hijos al colegio pero en secundaria los dejan más solos y delegan en ellos la responsabilidad del colegio”, expresó.

Justamente lo que señaló Elena Castro, directora de Educación Primaria de la provincia, es que las dificultades pedagógicas, de aprendizaje, son más habituales en primaria mientras que la discontinuidad de las trayectorias se produce mucho más en el nivel medio.

Miranda explicó que el ausentismo que genera la discontinuidad está impactando fuertemente en la formación de los chicos de sectores más vulnerables, en la escuela periférica. Y en eso hay coincidencia: en los sectores socioeconómicos medios o más altos, existe pero en menor medida.

“La mayor dificultad que tenemos en estas trayectorias débiles es no tener contacto directo con los chicos”, detalló Castro, lo que se complica más por la desconexión digital. En esos casos, explicó que se les entrega un cuadernillo pero que ese proceso se ralentiza por el contacto cada 15 días con las devoluciones.

“También tenemos padres que prefieren no seguir dándoles tareas de este modo y quieren esperar a volver a clases”.

Diversas causas

Advierten que se trata de fenómenos multicausales. “Lo macro es lo socioeconómico, sobre todo en la periferia, en escuelas urbano-marginales que incluso antes muchas veces quedaban despobladas en algunos momentos”, dijo Miranda. La profesora explicó que algunos chicos tienen que salir a trabajar y que, aunque haya acompañamiento de becas, no estimulan el estudio.

Dijo además que los docentes deben hacer una autocrítica y evaluar las propuestas pedagógicas que quizás a los alumnos no les resultan demasiado atractivas.

Ana Nicolau, profesora en Ciencias de la Educación, destacó que han observado que muchos de los alumnos que vienen atrasados en la entrega de los trabajos tienen papás con primaria y secundaria incompleta, es decir que los padres no tienen herramientas para acompañar a sus hijos.

Por otra parte, explicó que si bien los estudiantes son nativos digitales no tienen tanto conocimiento en cuanto al uso pedagógico de la tecnología, por lo que han debido enseñarles.

Y agregó: “En este tiempo poco hemos trabajando las emociones y hemos visto que muchos han abandonado porque tienen un celular para cuatro o tienen necesidades básicas insatisfechas, no le salió la changa al papá o la mamá, entonces la escuela pasa a ser un tema menor”. Nicolau comentó que a las clases virtuales se conecta una parte del curso y que muchos no lo hacen para no exponer el entorno en el que viven.

Por otra parte, la especialista dijo que WhatsApp es la vía fundamental de contacto, sin embargo, a muchos chicos se lo han bloqueado por compartir material pornográfico. Dijo que es por política de la empresa y es por un año. Mencionó también el acoso cibernético y cómo estas cuestiones rompen el canal de comunicación.

Ana Nicolau señaló también que muchos alumnos perdieron el interés por la escuela debido a la no presencialidad y a la ausencia de su rol como socializadora, importante en particular para los adolescentes.

La DGE activó estrategias

Ante este escenario, la Dirección General de Escuelas decidió fortalecer la Red de Apoyo a las Trayectorias Escolares, una propuesta que ya estaba activa.

“Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, este programa adquiere un sentido de urgencia ante la pandemia, ya que su implementación está destinada a todos los estudiantes en situación de vulnerabilidad pedagógica”, informaron desde el área.

Apunta a trabajar sobre tres ejes esenciales: la ampliación de soluciones tecnológicas, revinculación de estudiantes con la escuela y apoyo a las trayectorias escolares de baja intensidad.

En el mismo marco, Elena Castro, directora de Educación Primaria, dijo que han buscado aceitar los vínculos de las escuelas con referentes que puedan ayudarlos a resolver problemáticas específicas que se les presenten.