Dura carta de una militar argentina contra el lenguaje inclusivo: “Soy soldado, ni soldada, ni soldade”

Lucía Zordán Herrera es soldado del Ejército Argentino y recientemente saltó a primera plana en las redes y los medios de comunicación debido a una carta que escribió criticando el uso del lenguaje inclusivo para su condición.

El texto nace tras los rumores de que algunos funcionarios del gobierno analizarían la posibilidad de incluir el lenguaje inclusivo en las letras de las marchas militares.

Por eso varios efectivos del ejército se manifestaron en contra de dicha posibilidad a través de las redes sociales, pidiendo que “no se modifique la historia”.

Zordán, soldado de primera, realizó un escrito en este contexto e hizo un descargo que se volvió viral. La militar se mostró en contra del lenguaje inclusivo y se presentó: “Soy soldado de primera, sí, soldado, ni soldada ni soldade” .

Luego agregó: “En el año 2016, el Ejército Argentino me abrió la posibilidad de esta gran familia, en la que hay HOMBRES Y MUJERES como en cualquier otra. Sé manejar las diferentes armas, tuve la suerte de poder tirar con un cañón, manejé sus camiones, conocí las diferentes facetas que conlleva ser soldado, con los servicios de armas, yendo al campo, creyendo en los camaradas y sí, me hice hermana de muchos”.

“Es lo más lindo que hay… Tuve la suerte que no todas tienen, ya sea por diferentes motivos. Sé lo que se siente tener miedo de cargar un arma, sé lo que se siente estar en un ejercicio de artillería, escuchar cómo explotan los proyectiles cuando tocan la tierra, sé lo que es no bañarse por días, tener el pelo duro de la sal, arena, tierra o barro. Y no me da vergüenza decirlo”, prosiguió con su descargo.

“Y sí, me cansé, me cansé de que se quejen que por ser mujeres no tienen derecho. Las mujeres tenemos derechos, y mierda que los tenemos. Pero no tenemos derecho a cambiar la historia por el solo hecho de que una marcha tiene nombre de varón, porque la oración del soldado no incluye a la mujer, porque la canción del artillero termina en ‘o’ y no en ‘e’ o ‘a'”, concluyó.