Duelo y protestas en Ciudad de Buenos Aires por un docente que falleció de Covid

Ademys, la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior, llamó a un cese total de actividades denunciando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Ministra de Educación de CABA, a las conducciones escolares y a algunas dirigencias sindicales por el fallecimiento de Jorge Langone, docente técnico infectado por coronavirus .

Según el gremio, el profesor era uno de los 85 mil docentes que aún esperan por su vacunación en la Ciudad y había regresado a la presencialidad cuando comenzaron las clases. Sin embargo, por “falta de condiciones sanitarias y de presupuesto” el docente enfermó y falleció de Covid.

Tras lo sucedido, los docentes de la institución se autoconvocaron a huelga apuntando principalmente contra el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y contra la Ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, “por obligar a docentes y estudiantes a exponerse innecesariamente en contexto de pandemia”: “Hace poco comentábamos que no iban a parar hasta tener un docente muerto. Ahora tenemos la certeza de que piensan avanzar sobre nuestros cadáveres”.

A lo anterior, el secretario general de Ademys, Jorge Adaro, sumó en una entrevista con radio Caput que “hay un promedio diario de 100 chicos, entre 0 y 18 años, que se contagian en la Ciudad: “El dato sale del portal de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto sucede mientras se intenta flexibilizar el protocolo para la presencialidad y con una ministra que dice de que no los barbijos no son necesarios en el recreo o que lo de la distancia no es tan así”.

Continuó: “Cuando se cumplió el primer mes del inicio de clases, la ministra dijo que era un éxito porque solo había 1250 contagios durante ese periodo. En breve vamos a tener que cerrar las ventanas en las escuelas, y al mismo tiempo el gobierno de la Ciudad dice que metamos más pibes, más horas en las aulas. La situación va a empeorar los contagios”.

La respuesta del gobierno porteño que causó indignación

En respuesta al gremio y a los docentes de la Escuela Técnica Número 13 de Villa Lugano, la ministra de Educación respondió en conferencia de prensa respecto al plan de vacunación que el docente “Fue un solo día a la escuela”: “Sobre el docente fallecido, en primer lugar, nuestras condolencias a la familia, a los amigos y a toda la comunidad educativa. Es algo que obviamente nos duele a todos. Y en segundo lugar, es importante aclarar que es una persona que asistió un solo día a la escuela, el día 22 de febrero, ese día se aplicó el protocolo, se le tomó la temperatura y ese mismo día se sintió mal, con lo cual se retiró, no cumplió con todo su turno. Se fue a testear y dio positivo. Y nunca más concurrió a la escuela. Con lo cual, estuvo solamente un día y un solo turno en el establecimiento”.

A lo dicho por la ministra, se agrega lo dicho previamente por el jefe de Gobierno en relación a la presencialidad docente: “Es tan importante mantener esta presencialidad cuidada que es necesario que todos los docentes se testeen. Tienen centros específicos para ellos y les pedimos que lo hagan cada 15 días. Porque gracias al cumplimiento estricto de los protocolos en las escuelas más los testeos a los docentes es que el nivel de contagio dentro del sistema educativo es igual que en el resto de la Ciudad”.