Drama a la salida del Teatro Plaza: el fiscal fijó una fianza de $ 1,5 millones para que el conductor recupere de la libertad

Aldo Díaz, el conductor del vehículo que atropelló a 23 personas a la salida del Teatro Plaza, recuperará la libertad en el transcurso del día, tras la imputación por la conducción imprudente y antirreglamentaria que causó lesiones graves culposa a tres personas y leves a otras 17 en el accidente que ocurrió el último domingo, al final de la función de Dos Locas de Remate, con Soledad Silveyra y Verónica Llinás.

“Con la caución fijada recuperará la libertad y los bienes de respaldo ofrecidos es el vehículo con el que produjo semejante resultado y su valor está fijado en 1 millón y medio de pesos”, explicó el fiscal de Delitos de Tránsito, Jorge Calle en declaraciones a Aurora Argentina.

Concretamente, Calle basó su imputación en que hubo una conducción imprudente porque el vehículo no estaba adaptado para su discapacidad y tampoco contaba con un carnet habilitante para circular en regla, dado que había vencido en 2021.

“El ha querido salir del estacionamiento, pero eligió uno antirreglamentario, de acuerdo con la Ley de Tránsito 9.024 de la provincia de Mendoza. Él teniendo estos criterios normativos, en tanto conductor que conoce su condición de persona con discapacidad motriz y que no tenía la licencia en condiciones, ya subirse a un rodado que no tenía ciertas características, lo pone en esta conducta imprudente más allá de que manifestó que no fue su intención”, argumentó el fiscal de la causa.

La prueba es que se hizo una inspección ocultar en el rodado y no tenía ningún tipo de adaptación en materia de aceleración.

“Llama la atención que un vehículo para una persona que tiene comprometidos los medios inferiores y que no tiene la capacidad para reaccionar en el pedal del freno o de la aceleración con las exigencias del tránsito”, advirtió el representante del Ministerio Público Fiscal.

Hay tres personas que sufrieron lesiones graves culposas y la mujer más joven sigue en coma por los traumatismos en la cabeza, que le ocasionó el fuerte golpe.