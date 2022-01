Dos universidades confirmaron que pedirán vacunación completa para cursar: qué hará la UNCuyo

El 2021 llegó a su fin con la implementación del Pase Sanitario para asistir a eventos concurridos o practicar actividades que suelen reunir a mucha gente en espacios cerrados en distintas provincias de Argentina. Se trata de una disposición de la Nación, que actúa como una “recomendación” a los distintos territorios, y la Provincia de Buenos Aires (PBA) fue una de las jurisdicciones en que a partir de la última semana de diciembre comenzó a pedirse el esquema de vacunación completo (al menos las dos dosis correspondientes) para ingresar o ser parte de actividades concretas.

En este contexto, recientemente y según confirmó Infobae, ya hay dos universidades nacionales ubicadas en territorio de la PBA que confirmaron que pedirán el Pase Sanitario a sus estudiantes para participar de clases presenciales. Se trata de la Universidad de La Matanza (UNLaM) y de la Universidad de La Plata (UNLP).

La UNCuyo resolverá en febrero si o no el Pase Santiario para poder participar de las clases y actividades presenciales en el ciclo académico 2022. Foto: Gentileza.

Si bien como provincia Mendoza no ha confirmado la implementación del Pase Sanitario hasta el momento -aunque no descartan aplicarlo en la Fiesta Nacional de la Vendimia, por ejemplo y dependiendo de la situación epidemiológica-, la UNCuyo tampoco ha tomado una decisión concreta sobre si se exigirá o no la vacunación completa. En la última sesión del Consejo Superior, a fines de diciembre, se definió que cuando retornaran las reuniones ordinarias se trataría la exigencia o no del pase sanitario. El receso de verano culmina el 31 de enero, por lo que el 1 de febrero se retomarán las actividades y a partir de esa fecha se definirá cuando será la próxima reunión y, por consiguiente, en ella se tomará una definicón concreta referida a “Pase Sanitario Sí” o “Pase Sanitario No”.

Pasando en limpio: recién en febrero la Universidad Nacional de Cuyo definirá si pide o no el esquema de vacunación completo a sus estudiantes para el cursado presencial.

Las universidades que ya confirmaron que pedirán vacunación completa

Según confirma Infobae, durante los primeros días del 2022, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Matanza “dictó una resolución que exige que todos los mayores de 13 que acudan a una actividad presencial tengan esquema de vacunación completo, dos dosis desde al menos 14 días previos a la visita”. Además, aclaran que la acreditación se puede hacer o bien a través de la aplicación “Cuidar”, o bien con la constancia en papel.

En la Universidad de La Plata (UNLP), en tanto, es obligatorio desde noviembre del año pasado tener, por lo menos, una dosis de cualquiera de las vacunas contra el Covid-19 que se han desarrollado y autorizado. Sin embargo, desde la institución aclararon que a partir del ciclo académico 2022 se pedirán, al menos, las dos dosis correspondientes para poder participar presencialmente de las actividades.

Desde ambas universidades confirmaron, además, que la decisión se tomó a raíz de los altos números de contagios registrados desde el mes pasado, y desde la UNLaM destacaron que se busca “incrementar los niveles de seguridad sanitaria”. Además, aclararon que aquellas personas que no estén vacunadas por motivos médicos, será la institución la que evalúe caso por caso.