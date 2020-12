Dos de cada 10 personas con VIH desconocen estar infectadas: dónde testearse y saber el resultado en minutos

En Mendoza se detectan anualmente 350 positivos de VIH, sin embargo, este año, por la pandemia la detección fue tres veces menor.

“Queremos visibilizar esta enfermedad, la detección precoz, en Mendoza tenemos un promedio de 350 diagnósticos anuales, este año por la pandemia bajamos: tenemos 120 diagnósticos positivos. Por eso hoy es fundamental recuperar la detección de test, el diagnóstico temprano, tratamientos, no estigmatización de las personas que viven con VIH, para que esta enfermedad se transforme en una enfermedad crónica, no aguda y se pueda bajar la tasa de mortalidad”, advirtió la ministra de Salud, Ana María Nadal en el marco del Día Internacional de la Acción contra el Sida que es hoy.

Lo hizo al presentar la campaña Elegí Saber de este año, que promueve el testeo de VIH y brinda asesoramiento. Para ello se han dispuesto 18 centros que harán un análisis rápido, confidencial y gratuito.

La particularidad de este año es que por la Covid-19 se priorizará hacerlo al aire libre.

Testeos de VIH en el Hospital Lagomaggiore. La Ministra de Salud, Ana María Nadal recorrió las instalaciones

“Este año a raíz de la pandemia y de la cuarentena que impuso una restricción en la movilización y atención de las personas, hemos registrado una caída drástica en la cantidad de diagnósticos positivos. Pero no creemos que sea un reflejo de la realidad, ya que veníamos con un promedio de 300 a 350 por año”, expresó el jefe del programa SIDA Mendoza, Víctor Bittar.

Desconocimiento

La fecha busca visibilizar la enfermedad VIH-Sida, promover la detección temprana, tratamientos adecuados y la no estigmatización de las personas.

El Boletín Epidemiológico Nacional difundido ayer por el Ministerio de Salud de Nación expresa que según estimaciones de ONU Sida, aproximadamente el 17 o 18% de las personas que tienen VIH, desconocen que lo tienen.

“Esto pone en evidencia una de las consecuencias de esta pandemia en la detección temprana de enfermedades, en este caso VIH Sida. El 80% de las personas hoy en Argentina conoce su diagnóstico y de ellos el 60% está recibiendo el tratamiento desde el sistema público de salud”, subrayó Bittar.

La campaña

Bittar destacó que cualquier persona puede concurrir a cualquiera de los

18 centros establecidos para esta campaña en toda la provincia para realizarse el test y obtener el resultado en sólo 20 minutos. Se extenderá desde hoy hasta el 9 de diciembre.

Se han sumado instancias como Osep y los jugadores de Huracán Las Heras.

Los objetivos de la Campaña son: promover la accesibilidad al diagnóstico para reducir la cantidad de diagnósticos tardíos, en particular en varones. Seguir promoviendo el testeo de mujeres embarazadas para evitar la transmisión vertical del VIH e ITS e incluir a sus parejas. Además, disminuir el estigma y los mitos en torno al VIH y otras ITS, a través del asesoramiento y consejería.

Donde ir

Esta Campaña cuenta con la colaboración interdisciplinaria de los equipos de salud. Las actividades se desarrollarán de 9 a 13 y los lugares serán:

Centro de Medicina Preventiva Dr. Emilio CONI, consultorios Ciudad.

Hospital Central, explanada del Hospital

Hospital Luis Lagomaggiore, playa de estacionamiento.

Hospital Notti, playa de estacionamiento.

Hospital Diego Paroissien, playa de estacionamiento (Maipú) .

Hospital Sícoli, predio de ingreso (Lavalle)

Hospital Arturo Illia, predio de Ingreso (La Paz) 2 de diciembre

Hospital Del Carmen OSEP, carpa de Ingreso.

Área de Salud Las Heras, Centro de Salud 18. predio de Ingreso.

Área de Salud Luján de Cuyo, Plaza Departamental de Luján.

Instituciones Municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Fundación Rock and Vida, – Sede del CePAT – San Luis 285.

CePAT Municipalidad de Capital, San Martín y Garibaldi.

CePAT Municipalidad de Godoy Cruz, Estación Benegas y Panamericana.

Programa Municipal de Prevención en VIH de Las Heras en cogestión con

ONG Vida Infantil, Club Huracán Las Heras.

Programa Municipal de Prevención en VIH de San Martín, Plaza

Departamental San Martín. Acción de concientización y entrega de

Materiales Preventivos.

Programa Municipal de Prevención en VIH en San Rafael – CIC Centro de

Salud 329, Los Plátanos 3000, B° El Sosneado.

Programa Municipal de Prevención en VHI de Guaymallén en cogestión con ONG Redes Nueva Frontera:

Lunes 30 de noviembre de 9 a 12, Gazebo en Explanada Municipalidad –

Libertad 720 Villanueva

Martes 1 de diciembre de 9 a 12 – Camión Sanitario en Esquina de Carril

Ponce y Carril Nacional, Rodeo de la Cruz- Guaymallén. Desde el 1 hasta

el viernes 4 de 15 a 19 en la sede de Asociación Redes, Dorrego 138,

Dorrego.

Programa Municipal de Prevención en VIH de Tunuyán en cogestión con ONG

Redes Nueva Frontera. Sábado 5 de diciembre de 17 a 21 y continuará

durante el resto del mes en la Plaza General San Martín.

ONG Redes Nueva Frontera: Lunes 30 de noviembre de 9 a 12 CIC Palmira, Carril San Pedro, San Martín.

Así también participaran en esta oportunidad:

Radio Nacional, entrada de la Radio Emilio Civit 4760, Ciudad el 2 de diciembre.

Penitenciaria Provincial de Mendoza (Complejo San Felipe y Almafuerte).

Centro Médico MEDIKIDS (Rodríguez y Pueyrredón – Ciudad).

Hospital Santa Isabel de Hungría.

Consultorios La Barraca, acción de concientización y entrega de

Materiales Preventivos.