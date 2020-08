Dos autocines esperan abrir en los próximos días en Mendoza y otros dos se frenaron

El cierre de las salas de cine a mediados de marzo y a raíz de la pandemia de coronavirus -entre tantos espacios que se vieron obligados a cerrar- trajo consigo un entusiasmo por abrir o reabrir autocines en toda la provincia. El más emblemático es el Autocine El Cerro (El Challao), que estaba funcionando incluso hasta el momento en que se decretó el aislamiento social, pero además se sumaron proyectos en el Mendoza Plaza Shopping, en Junín y en Malargüe.

Mientras aguardan por las autorizaciones provinciales y municipales, cada proyecto atraviesa su propio momento particular. El de El Challao, por ejemplo, está prácticamente listo y a la espera de que se dé luz verde a la reapertura. Su concesionario se entusiasma con que esté operativo a fines de agosto o principios de septiembre y ya tiene todos los protocolos diseñados y hasta el precio tentativo a cobrar por cada vehículo.

Sin embargo, resta aún el visto bueno definitivo de la Municipalidad de La Heras, desde donde trascendió que irán trabajando y evaluando permanentemente la posibilidad en paralelo con el desarrollo y el comportamiento de la pandemia.

En una situación similar se encuentra el proyecto presentado en Junín, anunciado en conjunto por el municipio y un grupo de empresarios hace tres meses. Según indicaron desde la comuna del Este, aguardan con expectativa el “OK” de la Provincia para poder montarlo y que comience a funcionar.

Un poco más frenadas, en tanto, se encuentran las iniciativas de Guaymallén (en una de las playas del Mendoza Plaza Shopping) y donde la firma Cinépolis y las autoridades del centro comercial llevan adelante el trabajo, y de Malargüe. En el caso del departamento sureño, el proyecto quedó “suspendido” hasta nuevo aviso.

Todo listo

El autocine El Cerro está prácticamente listo para volver a funcionar. Así lo confirmó su concesionario, Ricardo Pistone, quien incluso se entusiasma con la idea de que a fines de agosto o principios de setiembre ya haya decenas de vehículos en el predio.

“Venimos bien, estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad de Las Heras prestando atención a todo y armando protocolos bien cuidadosos. Lo importante es que estuvo funcionando hasta marzo, por lo que no hay mucho para hacerle; más allá de aggiornar un poco algunos detalles de estos cinco meses de no uso”, destacó Pistone. El empresario se animó a aventurar una fecha de reapertura al público: 4 de septiembre, si no hay ningún inconveniente en el medio.

Más allá de esta intención, oficialmente no hay confirmaciones todavía desde la Municipalidad de Las Heras sobre una fecha tentativa de reapertura. En este sentido, será fundamental la evolución de la situación sanitaria y epidemiológica de la provincia durante las próximas semanas.

“Los aspectos más importantes en los que vamos a trabajar son pintar la pantalla, hacer el desrame de algunos árboles y poner tela perimetral de nuevo alrededor del predio. Vamos a hacer además la señalización de las calles, a enmarcar dónde va a ir a cada vehículo. Pero aún no empezamos, estamos a la espera del visto bueno de la municipalidad”, destacó Pistone. Además adelantó que hay iniciativas para trabajar con niños y adultos mayores en funciones especiales.

La capacidad total del emblemático autocine es para entre 80 y 100 vehículos. Sin embargo, la intención es reabrirlo para entre 40 y 50 rodados; a 50% de su capacidad y garantizando que haya dos metros de separación entre cada rodado. “También vamos a poner foodtrucks para que la gente pueda hacer por WhatsApp sus pedidos. Y si alguien quiere ir al baño, lo acompañará alguien del lugar para después limpiar y desinfectar todo en el acto”, resumió Pistone.

Mientras se aguarda por la reactivación de la industria cinematográfica y el regreso de los estrenos, la idea es que el autocine de El Challao presente una película por día; todos títulos ya estrenados o clásicos. “Los precios no los hemos definido aún, pero seguramente no estemos tan alto como otros autocines en Buenos Aires. He leído que en San Isidro o Lomas de Zamora van a cobrar 1.200 pesos por auto. No creo que lleguemos ni a cobrar la mitad de eso acá”, sintetizó.

El otro predio que está expectante a la autorización nacional y provincial es el de Junín. Aquí la propia comuna ya tiene todo gestionado para avanzar con el proyecto ni bien se autorice. Cuando esto ocurra, en menos de un día se montará la pantalla -que es una estructura tubular- y ya estará terminado el predio.

Está proyectado a 7 kilómetros de la ciudad de Junín, en ruta 60 a la altura de la Rotonda del Agua. Tiene el tamaño de tres canchas de fútbol y contará con tecnología de avanzada. A diferencia de los autocines históricos, no tendrá un muro de ladrillo donde se proyecta la película, sino que funcionará con una estructura led. Eso no sólo permitirá a que se monte más rápido, sino a que no hará falta que sea de noche para poder disfrutar de una película.

En veremos

En la playa de estacionamiento Oeste del Mendoza Plaza Shopping, la cadena Cinépolis (propietaria de las salas ubicadas en el interior del centro comercial más histórico de la provincia) había comenzado en mayo a avanzar también en la instalación de un autocine.

No obstante -y según trascendió- las gestiones están muy lentas por el momento y no hay siquiera precisiones o una fecha estimada sobre cuándo podría inaugurarse. De hecho, ni siquiera está confirmado.

Algo similar ocurre por estos días con la iniciativa malargüina. El proyecto en el Sur había sido presentado por los responsables del cine Maitén (que funciona en el centro de convenciones municipal) y contemplaba la compra de la pantalla y espacio para 200 autos.

Si bien ya cuenta con la aprobación municipal, el director de Eventos e Infraestructura Turística, Fernando Glatigny, destacó que se pospuso hasta nuevo aviso por cuestiones presupuestarias.