Dos arquitectos mendocinos diseñaron la lujosa mansión del rapero Kanye West en Estados Unidos

Los arquitectos Lucas Daniele (34) y Mauro Sansoni (31) son mendocinos y se hicieron muy amigos mientras estudiaban en la Universidad de Mendoza. Ambos se recibieron y, siguiendo sus proyectos y haciendo sus propios caminos profesionales, se fueron a vivir a España (Lucas a Valencia y Mauro a Barcelona). Cada uno encaró por su lado su vida profesional, aunque siguieron trabajando en distintos proyectos compartidos.

Y así fue como a fines de septiembre de 2019 recibieron un llamado telefónico –o varios, ya que al principio no atendían por tratarse de un número desconocido- que marcaría sus vidas y sus carreras: fueron convocados, junto a otros exponentes del diseño y la arquitectura a nivel mundial, por el mismísimo Kanye West para trabajar en el diseño de la lujosa mansión que el rapero, productor, actor, diseñador y empresario estadounidense había proyectado en la ciudad de Cody (Wyoming).

Incluso, el proyecto de la controvertida celebridad incluía, además, un costado solidario y filantrópico, y que consistía en la planificación y reconstrucción de viviendas de las Bahamas que habían sido arrasadas por el Huracán Dorian. No obstante, esta parte del proyecto no llegó a concretarse.

Dos arquitectos mendocinos ayudaron a diseñar la lujosa mansión de Kanye West en Estados Unidos. Foto: Redes Sociales

“Un día me llamó Mauro y me contó que en el transcurso de la semana había recibido varias llamadas telefónicas de un estudio de Londres. Le dijeron que habían visto un proyecto realizado por nosotros en una plataforma virtual, que les había gustado y que ofrecían pagarnos los honorarios y todo lo que hiciera falta para ir a participar de un proyecto en Los Ángeles de cliente muy importante. Al principio creímos que era una broma”, rememora Lucas Daniele (34), quien nació en Maipú, estudió Arquitectura en Mendoza y en 2019 viajó a España para completar un Máster en Arquitectura. Desde entonces se quedó a vivir allí.

“De repente empecé a recibir muchos llamados de gente de Estados Unidos y de Londres, y no entendía mucho. Al principio no quería atender, porque era un número desconocido. Pero como insistieron tanto, atendí. Allí me dijeron que habían visto un proyecto muy interesante en el que habíamos trabajado con Lucas y que estaban interesados en trabajar con nosotros en un proyecto importante. Al principio no entendíamos mucho esa noticia, por lo que nos pusimos a investigar”, recuerda a su turno Mauro Sansoni (31), quien vivió en Luján de Cuyo antes de irse a España, hace ya 4 años.

Quien convocó a los dos arquitectos mendocinos para ese, por entonces “misterioso” proyecto, fue Claudio Silvestrin, uno de los arquitectos más prestigiosos a nivel mundial y cuyo estudio en Londres es de referencia dentro del rubro.

Dos arquitectos mendocinos ayudaron a diseñar la lujosa mansión de Kanye West en Estados Unidos. Foto: Gentileza Lucas Daniele y Mauro Sansoni.

“En el momento nadie nos dijo quién era el cliente. De hecho, al principio yo recibí un mensaje de texto que decía: ‘Hola Mauro, soy Kanye West. Estoy con Claudio Silvestrin y estamos interesados en que vengas a mostrarnos tu proyecto’. Y uno de los llamados que recibí –y atendí- ¡era él quien me hablaba! Recién cuando le enviamos un mail a Claudio y él nos contestó confirmando, entendimos que no era una broma”, continúa Mauro con el recuerdo.

Dos arquitectos mendocinos ayudaron a diseñar la lujosa mansión de Kanye West en Estados Unidos. Foto: Gentileza Lucas Daniele y Mauro Sansoni.

Una experiencia única

Lucas Daniele trabaja actualmente de manera particular. Su especialidad son las reformas de los pisos y tiene un pequeño estudio de arquitectura. Mauro Sansoni, en tanto, se ha centrado en lo que tiene que ver con programas de 3D y de diseño. Su foco son los renders, las animaciones y la generación de contenido visual y audiovisual dentro de la arquitectura. “Tenemos mucha coordinación con Lucas: yo más más en lo técnico y Lucas, más en lo que es diseño”, grafica para explicar cómo se complementan.

El trabajo que motivó a Kanye West para convocar a los profesionales mendocinos e integrarlos junto a un importante equipo de arquitectos y diseñadores se remonta a 2017. “Con Mauro participamos de un concurso de arquitectura. Proyectamos un observatorio de una fuente de aguas naturales en Pamukkale (Turquía). Y aunque no ganamos la beca para poder estudiar, nos gustó mucho el proyecto, por lo que decidimos compartirlo en distintas plataformas específicas de arquitectura. Y fueron esas imágenes de nuestro proyecto y esa decisión que tomamos para difundir y mostrar nuestro trabajo lo que le llegó a Kanye West. Y le gustó lo suficiente como para querer llamarnos”, relata Lucas Daniele a Los Andes.

Tras corroborar que no era una broma y que efectivamente el prestigioso y reconocido Claudio Silvestrin los estaba contactando a pedido de Kanye West –quien realmente los había llamado por teléfono y en persona-, la actitud y las expectativas de los jóvenes arquitectos se focalizaron en este desafío.

Dos arquitectos mendocinos ayudaron a diseñar la lujosa mansión de Kanye West en Estados Unidos. Foto: Gentileza Lucas Daniele y Mauro Sansoni.

“Nos confirmaron que el cliente importante era Kanye West y que él estaba buscando arquitectos emergentes para colaborar y trabajar en sus proyectos. Yo lo conocía por el lado de su marca de zapatillas y por sus colecciones de ropa, lo tenía como un gran creativo”, destaca Lucas Daniele.

De inmediato tramitaron toda la información para poder viajar a Estados Unidos y comenzar a trabajar cuanto antes en este nuevo desafío. Aunque en un principio el itinerario comenzaba con un viaje a Los Ángeles, viajaron directamente a Wyoming, donde se ubica Cody. Precisamente en este lugar Kanye West compró un rancho imponente y es donde está construyendo –los trabajos están en marcha aún- una especie de megacampus creativo y donde nuclea todos sus proyectos, que van desde el diseño de indumentaria hasta la música.

Los viajes a Cody y el proyecto trunco en Bahamas

Ya a principios de octubre de 2019, Daniele y Sansoni viajaron en dos oportunidades a Cody para entrevistarse cara a cara con Kanye West. Antes debieron dejar en stand by cualquier otro proyecto en el que estuvieran trabajando en ese momento –incluso, Mauro renunció a su trabajo-.

Dos arquitectos mendocinos ayudaron a diseñar la lujosa mansión de Kanye West en Estados Unidos. Foto: Gentileza Lucas Daniele y Mauro Sansoni.

“Esa misma noche en que llegamos a Estados Unidos nos estaban esperando para ir a las Bahamas en el avión privado de Kanye West. La gente de Bahamas había sido afectada por el Huracán Dorian y la idea de él era ayudar a quienes vivían en el lugar. Salimos esa noche a Bahamas con todo el equipo de arquitectura y de diseño que él había convocado. Y en ese viaje donde vimos y dimensionamos cómo se mueve Kanye West cuando se propone algo”, destaca Mauro Sansoni.

Ese viaje de Cody a Bahamas duró casi 4 horas y, al llegar a la zona afectada por el Huracán, Kanye West fue visitando casa por casa a todos los damnificados. Las viviendas habían quedado destruidas y la intención del empresario y músico era reconstruir todas las viviendas con un modelo de casa resistente a estos fenómenos catastróficos. De hecho, para ello también había convocado a los arquitectos mendocinos. Y aunque fueron tomando nota de lo que precisaban, finalmente este proyecto quedó trunco. Porque desde el Gobierno de las Bahamas agradecieron la intención de Kanye West, pero le aclararon que ya tenían su propio proyecto para trabajar en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Ya de regreso en Cody (al Oeste de Estados Unidos), y sin haberse dejado afectar por la negativa de Bahamas ante su propuesta humanitaria, Kanye West y su equipo de profesionales comenzaron a trabajar en el otro megaproyecto que movilizaba al artista: la construcción del rancho en esta ciudad.

“Kanye nos hizo participar del proyecto de su campo, su mansión y unas oficinas para sus trabajadores en Cody. Su idea desde el principio fue –y es, ya que todavía está en ejecución- crear un espacio donde estuvieran todos los trabajadores de sus emprendimientos, como un campus para todos sus proyectos, que van desde la indumentaria a la música. Nosotros estábamos en el lugar, y veíamos y escuchábamos cómo los músicos creaban la música”, repasa Mauro Sansoni.

“Estuvimos viviendo en la cabaña de al lado y siempre estuvimos en contacto con él. Kanye West iba viendo los procesos de todas las ramas que estaban incluidas; los arquitectos, los diseñadores de zapatillas, los de indumentaria. Es una persona que tiene muchas ideas en distintas disciplinas dentro del diseño y quiere ir indagando”, agrega Lucas Daniele.

Dos arquitectos mendocinos ayudaron a diseñar la lujosa mansión de Kanye West en Estados Unidos. Foto: Gentileza Lucas Daniele y Mauro Sansoni.

Los arquitectos mendocinos estuvieron, entre los dos viajes que hicieron a Cody, poco más de un mes en el lugar. Y ellos mismos sienten y reconocen que el empresario y filántropo estadounidense no los invitó como empleados, sino como colaboradores. Para Sansoni y Daniele fue, además, la oportunidad de compartir una experiencia con grandes referentes dentro de la arquitectura. Junto con Silvestrin, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de trabajar con Axel Vervoordt.

“Bautizamos a la mansión de Kanye West como ‘La Casa de los Elementos’, porque no era nada acorde a lo que puede ser una vivienda familiar tipo. Fue algo desconfigurado, con otra forma de crear la arquitectura a través de la esencia y, quizás, como antes vivía el ser humano en la época las cavernas, sintiendo los elementos. La verdad es que fue un proyecto gigante y del que participaron muchos estudios de arquitectura”, define Lucas Daniele sobre la experiencia.

El proyecto sigue en marcha actualmente en el oeste estadounidense, aunque los arquitectos mendocinos solamente participaron en el armado de la idea.

Un aprendizaje

A poco más de 3 años de esta inédita experiencia para los arquitectos mendocinos Lucas Daniele y Mauro Sansoni, el balance sigue siendo por demás positivo.

“Nos quedaron cosas muy lindas. Cuando diseñamos, siempre tenemos referentes en el ámbito de la arquitectura y el diseño. Pero nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a conocerlos. Y en la misma nave industrial donde estuvimos trabajando en Cody nos encontramos con todos esos referentes. El hecho de poder diseñar con ellos de manera colaborativa nos permitió absorber conocimientos de temas como, por ejemplo, el diseño de zapatillas o de indumentaria”, resume Lucas Daniele.

Dos arquitectos mendocinos ayudaron a diseñar la lujosa mansión de Kanye West en Estados Unidos. Foto: Gentileza Lucas Daniele y Mauro Sansoni.

Y si de aprendizajes a largo plazo y para la vida se trata, Daniele va más allá. “Uno siempre tiene que tener los pies sobre la tierra. Hay que saber que van a surgir trabajos grandes y que te lleven a otra escala, pero también habrá momentos de sequía. Entonces, uno tiene que ser humilde. Mi frase de cabecera, desde siempre, es: ‘No te critiques ni te enorgullezcas tanto’. Y tiene que ver con que podés tener un año de éxito y, al siguiente, todo será distinto. La clave es no dártela ni creértela”, concluye Lucas.

“Fue una locura, algo increíble. Nunca hubiéramos imaginado que podríamos haber tenido ese alcance, y lo logramos. Nosotros tratamos de dejar 100% en proyectos en los que estemos muy contentos, donde podamos reflejar nuestra pasión. Desde lo personal, me quedo con la magnitud que maneja Kanye West. Nos encantó conocer a artistas que nos han motivado a diseñar cosas más particulares y más sensibles. Uno siempre está en la duda de si tiene que crear y qué. Pero nunca debemos dejar de invertir tiempo en cosas a las que queremos llegar”, cierra por su parte Mauro.