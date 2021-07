Dolor por la muerte de Valeria Zorrilla, directora del museo Cornelio Moyano y docente de la UNCuyo

Murió María Valeria Zorrilla, directora del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano y docente de notable trayectoria en la Universidad Nacional de Cuyo.

La mujer también se desempeñaba como investigadora del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, Área Fundacional.

“Excelente profesional y gran ser humano”, destacaron desde el Ministerio de Cultura y Turismo.

Horacio Chiavazza, director de Patrimonio Cultural y Museos de la provincia, resaltó la pasión de Valeria por su trabajo y el compañerismo constante.

“Valeria, mi entrañable amiga Vale, hoy me pone a escribir estas palabras por su muerte, la tristeza me invade. Pero en el mismo momento que este tremendo dolor por las ausencias quiere ensombrecerlo todo, los recuerdos me insolan hasta enceguecerme y dejarme ver solamente lo que siempre irradió: ‘vida’”, manifestó.

“Desde que nos conocimos, hace 30 años, no claudicamos en militar la vida desde la política, la investigación, la gestión y la docencia. Es por esto que en su muerte todo conlleva a recuerdos que excluyentemente remiten vida”, comentó Chiavazza.

Por su parte, el director de Cultura e Industrias Creativas de Godoy Cruz, Diego Gareca, envió condolencias a familiares y amigos de la familia: “Con profunda tristeza despedimos a Valeria Zorrilla, una excelente persona, con quién tuvimos el gusto de poder compartir parte de nuestro trabajo. Acompañamos a familiares y amigos en este duro momento”.

En las redes sociales, muchos mendocinos destacaron la calidad de persona de Valeria y su vasta trayectoria profesional.