Dolor en la redes por la muerte de Clarita, la perrita “influencer” de Mendoza

Murió Clarita, la perrita “influencer” de Mendoza conocida por sus paseos en moto en la ciudad. Su dueño contó lo sucedido en las redes sociales, donde Clarita tenía más de 2.500 seguidores.

“Clarita se fue hace una hora, la atropellaron en la puerta de casa. No tuvo culpa el que lo hizo. Se cruzó de golpe, quizás fue detrás de Simón para algo”, escribió Eduardo Peinado en Instagram.

Instagram

“Les agradezco el inmenso cariño que sintieron por ella, para mí fue lo mejor que me pasó en mi vida y le di la mejor vida que pude darle. Sepan disculpar que no estoy de ánimo para responder mensajes y ni responder comentarios”, agregó.

En el mismo posteo, Peinado agradeció el cariño de los seguidores de Clarita y las demostraciones de afecto. “Fue maravilloso y único tenerla en mi vida, gracias”, expresó.

Perrita influencer

Clarita tenía 2.645 seguidores en su cuenta de Instagram. Estaba muy acostumbrada a viajar en motocicleta con su dueño Eduardo Peinado y Simón, su compañero perruno.

En cada lugar donde paraban las personas se acercaban a acariciar y fotografiarla. A raíz de esto el arquitecto decidió crear una cuenta en Instagram donde publicaba fotografías de Clarita, Simón y su gata Pampita.

Instagram

“Me resulta patético decir que rescaté a alguien. No rescaté a nadie ni ellos me rescataron a mí, simplemente nos encontramos. No tengo un ego tan grande como para salvar a un animal y, además, ellos no pueden hablar, por lo tanto, no saben expresar si su vida era mejor antes que ahora”, había expresado Peinado en una nota para Los Andes.

En aquella oportunidad, el arquitecto contó que la idea de abrir una cuenta de Instagram para Clarita nació a raíz del cariño que recibía de la gente en cada uno de sus paseos.

Instagram

“Ellos vienen conmigo a todas partes, creo que es lo que corresponde, jamás los dejo, me acompañan a las obras, a hacer las compras y a pasear”, explicó en aquella oportunidad Peinado, aunque aclaró que Pampita se quedaba en casa.