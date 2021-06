Dolor en el polo por la muerte de uno de los hijos de Eduardo Novillo Astrada, en un accidente en la ruta 8

En la madrugada del domingo murió Justo Novillo Astrada, en un accidente automovilístico cerca de San Antonio de Areco. El joven era hijo del ex polista y ex presidente de la Asociación Argentina de Polo, Eduardo Novillo Astrada.

El joven de 22 años regresaba a Buenos Aires desde Chivilcoy y chocó de frente con su auto, un Volkswagen Gol, contra un micro cuando ambos circulaban por el kilómetro 103 de la Ruta 8. Los dos vehículos se incendiaron. El chofer del colectivo y sus cuatro pasajeros resultaron ilesos.

Así quedaron los vehículos tras el accidente ,

Justo era hermano mellizo de Cruz, quien había disputado junto con su padre la final de la Copa República Argentina en abril de este año, integrando el equipo de La Aguada, que cayó frente a Cuatro Vientos. Lucio y Tristán son los otros hermanos de los mellizos. Además, Justo también era nieto de Eduardo “Taio” Novillo Astrada, fundador de La Aguada . Su padre es conocido en el ambiente por haber presidido, entre 2017 y mayo de esta temporada, la Asociación Argentina de Polo y por formar parte de la histórica formación de ese equipo que en 2003 ganó la Triple Corona junto con sus hermanos Ignacio, Javier y Miguel, el único integrante del clan que llegó a ser diez de handicap.

“¿Sabes por qué me gusta tanto la pesca? Porque es algo que me cambió la vida. Pescar me transporta a un lugar en el que no pienso en nada, me conecto al 100% con la naturaleza, me conecta con la esencia más profunda de mi alma. Me aleja de los mambos de mi vida o quilombitos del día a día, de los miedos e inseguridades”, había expresado el chico en Instagram, acerca de una de sus predilecciones, la pesca.

La muerte del joven, que será velado en el campo familiar ubicado en Open Door, cerca de Luján, es un durísimo golpe para los Novillo Astrada, que hace siete años tuvieron que despedir a Javier, uno de los integrantes del equipo campeón de 2003 y tío de Justo, quien falleció en 2014 a los 38 años por un tumor cerebral.