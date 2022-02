Docentes porteños piden que se les extiendan las vacaciones a los que tuvieron Covid: qué pasa en Mendoza

En cuanta regresiva para un nuevo comienzo del año escolar, docentes porteños se ven enfrentados con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una vez más, en este caso el centro del conflicto son las licencias por Covid 19, y es que los educadores reclaman que se le extiendan las vacaciones a quienes se enfermaron con este virus durante su descanso. Ante esta situación el Ministerio de Educación porteño publicó una circular aclaratoria en la que remarca que esa condición se modificó con la paritaria del año 2021, la cual distribuyó entre sus dependencias.

La punta del conflicto comenzó con el tuit de un docente que expresaba: “Alerta. El gobierno de la Ciudad intenta desconocer el Estatuto Docente. El Estatuto establece que cuando un trabajador se enferma en su periodo de vacaciones, la licencia gestionada se traslada al inicio del ciclo lectivo. Ahora como se dieron cuenta que miles de docentes tuvimos Covid durante nuestras vacaciones, sacaron una resolución que la licencia por Covid no se traslada al inicio del ciclo lectivo, violando el Estatuto Docente y los derechos de los trabajadores de la educación. No lo podemos permitir. Hay que salir a luchar”.

Pero ante tal situación el gobierno porteño dice que las licencias por Covid no se aplican de esa manera. El año pasado, el 10 de marzo, cuando se firmó el Acta Salarial Docente 2021, en el tercer punto del acto se estableció: “A partir del 1° de febrero del 2021, el Adicional Salarial (presentismo docente) no se descontará por Licencia Médica Covid-19 ni por ninguna solicitud de PAE (Permiso de Ausencia Extraordinario)”. El texto lleva la firma de las autoridades porteñas y los representantes de 18 gremios porteños.

En diálogo con LA NACION, la ministra Soledad Acuña advirtió: “Una enorme mayoría de los argentinos nos enfermamos de covid en el último tiempo. Ninguno tuvo el privilegio de poder elegir cuándo enfermarse. Es inexplicable el planteo de algunos gremios docentes de pedir extender sus vacaciones porque tuvieron Covid”.

A partir de este punto, la administración de Horacio Rodríguez Larreta argumenta que no aplica lo que establece el artículo 69 del Estatuto Docente que rige en la Ciudad de Buenos Aires, y que dice en su apartado “CH”: “La licencia anual ordinaria se otorgará por año calendario vencido, con goce íntegro de haberes, siendo obligatoria su concesión y utilización, de acuerdo con las siguientes normas: Cuando el personal no pudiere utilizar la licencia ordinaria anual, o ésta se viera interrumpida por causa de enfermedad o razones imperiosas del servicio, deberá hacer uso o continuar con la misma en la fecha inmediatamente posterior al cese del impedimento”.

¿QUÉ DICE EL ACUERDO?

Según lo establecido desde el ministerio en dialogo con La Nacion explicaron: “El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires acordó junto a los gremios docentes en el Acta Salarial 2021 que a partir del 1° de febrero de 2021 las licencias por Covid-19 presentadas por el personal docente no se descontarán del adicional salarial correspondiente al presentismo docente. Este mismo acuerdo es el que establece que dicha licencia no se computará dentro de los cuarenta y cinco días corridos de la licencia por enfermedad común por año calendario de cada docente”.

“En este sentido, y en virtud de lo acordado con los representantes de los gremios docentes en el Acta Salarial anteriormente citada, no corresponde considerar la interrupción de las vacaciones anuales por el periodo en que se transitó la Covid-19″, agregaron.

Asimismo, ayer, desde la cartera que conduce Soledad Acuña circuló entre las diferentes dependencias un documento titulado: “S/ Licencia Médica Covid-19 (Docentes)”. El mismo lleva la firma de Oscar Mauricio Ghilione, subsecretario de Carrera Docente del Ministerio de Educación, y dice: “En virtud de los términos del Decreto N° 334/21 se remite la presente a fin de poner en su conocimiento que, teniendo en consideración lo establecido en el Acta Salarial 2021 – instrumentada mediante Resolución N° 1614-GCABA-SCDOC/21 – respecto que a partir del 1° de febrero del 2021 el Adicional Salarial (presentismo docente) no se descontara por Licencia Médica Covid-19; que asimismo dicha licencia no se computara dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de licencias por año calendario, que en forma continua o discontinua, con percepción íntegra de haberes se concede al personal docente en función del Art. 70 inciso a) del Estatuto del Docente; y que el Art. 69 del mismo cuerpo normativo establece en su reglamentación que las únicas causas que interrumpen su utilización son las razones de servicio y los casos previstos en los incisos a), b), c), ch), d) –este último con excepción de lo determinado en su punto 6-, q), y), z) y aa) del antes citado artículo 70, no corresponde considerar interrupción de licencia anual ordinaria por el periodo en que se hubiere gozado de una Licencia Médica Covid-19″.

LA RESPUESTA DE LOS GREMIOS NO SE HIZO ESPERAR

Frente a esta disputa, la respuesta de los gremios no se hizo esperar y al ser consultado por La Nacion sobre el tema, Sergio Romero, secretario General de la Unión Docentes Argentinos (UDA) dijo: “La Unión Docentes Argentinos ya hizo en el día de ayer el reclamo correspondiente para que se reconozcan las licencias correspondientes a los docentes. La UDA está al frente de esta posición en defensa de los derechos de los trabajadores docentes”.

Asimismo, en un comunicado, UDA agregó: “Dicha licencia se debía cargar en el sistema MIA como Licencia Médica. La nota NO-2022-05850563-GCABA-SSCDOC emanada por la subsecretaría de carrera docente del Ministerio de Educación del GCBA, impide la interrupción de la licencia por vacaciones. Esta decisión perjudica a una gran cantidad de docentes, que no pudieron usufructuar su licencia anual por padecer Covid-19″.

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) cuestionó ayer la decisión, y aseguró: “A tan solo tres días hábiles de la reincorporación de los docentes de CABA a las escuelas, el Ministerio de Educación del GCBA emitió un comunicado en el que informa que la Licencia Médica por Covid-19 no interrumpe la Licencia Anual Ordinaria (artículo 69 del Estatuto Docente)”.

“Esta decisión se dio a conocer a través una comunicación (no reviste carácter de resolución) y se contradice con la información dada durante el mes de diciembre, ocasión en la que el propio Ministerio informó que la Licencia Médica Covid-19 interrumpía a la licencia anual ordinaria dando la posibilidad de que los docentes que atravesaron la enfermedad pudieran recuperar los días correspondientes. Asimismo, durante el mes de enero las licencias por Covid-19 cargadas en MIA fueron autorizadas en dicho sistema y por el SIAL”, agrega el documento.

Y suma: “Ante los planteos realizados por la UTE, el Ministerio expresó su decisión de mantener la medida comunicada hoy y que en caso de considerarla como 70A descontará los días usufructuados del total de dicha licencia (45 días) y a la vez que aplicaría el descuento del presentismo”.

“Desde la UTE rechazamos y repudiamos estos procedimientos decididos unilateralmente por el Ministerio de Educación de CABA que a su vez no se dan en el marco de discusión con los sindicatos docentes. Exigimos con carácter de urgente que se resuelva esta situación sin perjuicio para ningún trabajador y la inmediata convocatoria a los sindicatos docentes a Mesa de Condiciones de Trabajo y de la Comisión de Seguimiento de Protocolo”, cierra del documento.

SITUACIÓN EN MENDOZA

Al consultar a la DGE sobre tal situación se explicó que las infecciones por Covid encuadran en las licencias médicas por enfermedad. Y que en tal caso no se extenderían las vacaciones.