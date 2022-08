Docentes de la UNCuyo hacen paro nuevamente y padres de alumnos reclaman un descuento

La historia de los paros en instituciones educativas de la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo) sumó un nuevo capítulo, y es que docentes universitarios nucleados en la Conadu Histórica realizarán este miércoles una “jornada nacional de lucha con paros, movilizaciones, acciones de visibilización y clases públicas”.

Padres de alumnos de los colegios reclamaron por las clases de sus hijos y piden descuento de salario para los días de paro. La universidad emitió un comunicado invitando al diálogo.

La Conadu Histórica, entidad que nuclea a varios gremios de docentes universitarios a nivel nacional, en el caso de Mendoza a Fadiunc, llamó a un paro en todo el país por “la abrupta caída del poder adquisitivo de los ingresos de los docentes universitarios y el avance de la inflación”.

Desde el gremio exigen al Gobierno Nacional “la convocatoria a paritaria salarial, aumento del presupuesto universitario, urgente refuerzo para las obras sociales universitarias y trimestralización de los haberes jubilatorios”.

Por el contrario, los padres de alumnos de dichas instituciones, que hace años se autoconvocan para reclamar “en defensa de los derechos de la educación”, exigen que se tome cartas en el asunto para que sus hijos no pierdan más días de clase. “Lo que están pidiendo son mejoras salariales, y eso se tiene que hacer en una mesa paritaria: los profesores en el aula, los dirigentes tratando de conseguir mejoras para sus representados y los chicos sentados en las aulas. Pero esto no se está dando en los últimos 10 años, en donde los chicos son los damnificados”, resumió Jorge Fuentes, quien forma parte del grupo de padres autoconvocados hace 6 años.

Con los dos días de paro convocados para hoy y mañana, las jornadas sin clase por este motivo ascienden a 10 según Fuentes, quien manifestó que “históricamente este gremio, bajo la gestión (Daniel) Pizzi es el que nos ha llevado en 7 años a perder un año entero de ciclo lectivo, con más de 180 días perdidos bajo la dirección del señor rector saliente”.

Por eso, para él, “estamos hablando de un daño importante, y es por eso que este grupo de padres lleva trabajando mucho tiempo”, durante los cuales “incluso hemos presentado recursos ante la justicia”. Sin embargo, Jorge Fuentes aclaró que “el reclamo de los docentes es válido”, y que no están en contra del pedido “sino de la forma”.

Yamile Nazrala, Secretaria Adjunta de Fadiunc, respondió a Los Andes que “nosotros hemos hecho otros tipos de reclamo, no es que no estamos trabajando o no nos gusta trabajar, pero el tema es que sin la lucha -que es paro-, no logramos las cosas”, por lo que “sabemos que sin lucha no tenemos otra posibilidad”.

La representante gremial reafirmó la convocatoria al paro y agregó que “mañana -jueves- continúa la jornada de paro y va a haber un reclamo especial en el Liceo Agrícola, ya que no puede seguir funcionando en las condiciones en las que está”.

El pedido de los padres autoconvocados, por su lado, además de la vuelta a clases incluye que “se descuentes los días de paro” a los docentes que adhieran, como una medida para prevenir la alta adhesión a los mismos. “No importa cuántos días paren, no se hace ningún descuento y los sueldos se pagan completos. Entonces eso lleva también a que los paros sean masivos y que tengan la contundencia que tengan. En 2018 se hicieron 60 días de paro, un tercio del ciclo lectivo”, explicó Jorge Fuentes.

Y agregó: “La universidad dice que no parita sueldos y no puede negociar sueldos con ellos, pero sí la Uncuyo tiene, en sus mecanismos internos, la posibilidad de crear una nueva resolución en donde se descuenten los sueldos. Eso así lo pueden hacer.”

Yamile Nazrala, por su parte, respondió que “están en todo su derecho de reclamar, también tenemos padres que apoyan la lucha y saben cuáles son las condiciones”.

Ante estas posturas cruzadas, la Universidad Nacional de Cuyo emitió un comunicado invitando al diálogo: “En un contexto de conflictividad social, signado por el impacto de los índices de inflación en los salarios, los responsables del Gobierno Universitario buscan coordinar acciones para garantizar los derechos de los estudiantes y, a la vez, acompañar el derecho de protesta de los docentes universitarios. En la Casa de Estudios apuestan al consenso”.

Ante esto, la representante de Fadiunc dijo que los gremialistas “estamos abiertos al diálogo, estamos esperando que nos convoquen para presentarnos”.

Desde el lado de los padres autoconvocados no se mostraron muy optimistas al respecto y Daniel Mercado opinó: “No conocemos la propuesta de Fadiunc, sí conocemos el llamado público que ha hecho el Rectorado. Sospechamos que la respuesta va a ser la que siempre han tomado ellos: concurrir, charlar y decir que lo van a bajar a las bases, pero no salen de ahí y no hay alternativas”. Por último, aseguró que “no vemos forma que esto cambie, porque en los últimos 12 años cada vez ha ido empeorando el accionar de esta gente, en vez de mejorar”.