Dime cómo te sientes y te diré qué ver en Netflix y Disney + (PARA LLORAR)

La música y las películas comparten la vinculación directa con las emociones de los usuarios que eligen consumir determinado género según su estado de ánimo.

¿No has puesto una playlist “bajonera” tras una ruptura amorosa o no música alegra cuando la vida te sonríe?

De esa misma manera cuando sentiste que ESA frase de ESA canción estaba escrita para vos y se transformó en la “banda de sonido” para musicalizar una etapa difícil o una racha alegre de tu historia, el séptimo arte marida de manera exquisita con tus emociones.

Las películas nos atraviesan de la misma manera, pero ante la inmensa oferta on demand (sobre todo NETFLIX Y DISNEY +) que nos atosiga cada vez más nos solemos perder en un mundo inabarcable de catálogos.

Por eso, para que optimices tu tiempo y tus emociones no te sobrepasen, te proponemos en esta nota una lista de películas que no podés dejar de ver, pero no en cualquier momento, sino que te guiaremos para que las disfrutes en el momento exacto.

Hoy recompilamos películas para ver cuando estás un poco triste o bajoneado y las lágrimas se conviertan en una descarga

Qué películas en Netflix (PARA LLORAR)

Llámame por tu nombre (Call me by Your Name)

“Call Me by Your Name”, dirigida por Luca Guadagnino y basada en la novela de André Aciman, es una cautivadora exploración del amor y el autodescubrimiento ambientada en la idílica campiña italiana durante el verano de 1983. La película sigue la historia de Elio Perlman (interpretado por Timothée Chalamet), un joven de 17 años que pasa sus días en la villa de su familia, inmerso en la música y la lectura. Su vida cambia cuando Oliver (interpretado por Armie Hammer), un carismático estudiante de doctorado estadounidense, llega a la villa para trabajar como asistente del padre de Elio, un profesor de arqueología.

Visualmente, “Call Me by Your Name” es un deleite, con cinematografía evocadora que resalta la belleza del paisaje italiano, creando un ambiente nostálgico y romántico.

Historia de un matrimonio

Dirigida por Noah Baumbach y estrenada en 2019, es un drama íntimo y conmovedor que explora el proceso de separación y el impacto emocional del divorcio. La película ofrece una mirada honesta y desgarradora a la disolución de un matrimonio, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, cuyas actuaciones excepcionales anclan esta narración profundamente humana.

La película sigue la historia de Charlie Barber (Adam Driver) y Nicole Barber (Scarlett Johansson), un matrimonio que comienza su ruptura después de años de estar juntos. Charlie es un aclamado director de teatro en Nueva York, mientras que Nicole es una actriz que ha dejado su carrera en Los Ángeles para apoyar la visión artística de su esposo.

Al inicio, la pareja decide separarse de manera amistosa y civilizada, priorizando el bienestar de su hijo pequeño, Henry. Sin embargo, las tensiones aumentan cuando Nicole se muda a Los Ángeles y decide contratar a una abogada de divorcio experimentada, Nora Fanshaw (interpretada por Laura Dern). A medida que el proceso legal se vuelve más complicado, las emociones reprimidas y los resentimientos del pasado emergen, poniendo a prueba la relación y la comunicación entre Charlie y Nicole.

Historia de un matrimonio

En busca de la felicidad

es un drama biográfico dirigido por Gabriele Muccino y estrenado en 2006. Basada en la historia real de Chris Gardner, la película es un testimonio inspirador de la resiliencia humana y la búsqueda del sueño americano, protagonizada por Will Smith en uno de los papeles más conmovedores de su carrera.

La historia sigue a Chris Gardner (Will Smith), un hombre que enfrenta una serie de dificultades financieras y personales mientras intenta proporcionar una vida mejor para su hijo pequeño, Christopher (interpretado por Jaden Smith, el hijo real de Will Smith). Ambientada en San Francisco a principios de los años 80, la película muestra cómo Gardner lucha por sobrevivir después de invertir todos sus ahorros en dispositivos médicos que no logran venderse.

A medida que sus problemas financieros aumentan, Chris pierde su hogar y se ve obligado a vivir en albergues con su hijo mientras busca un empleo estable. A pesar de las adversidades, Chris logra conseguir una pasantía no remunerada en una prestigiosa empresa de corretaje, Dean Witter Reynolds, donde compite por un puesto permanente. Su dedicación incansable, su inteligencia y su determinación lo impulsan a trabajar más duro que nunca, incluso mientras enfrenta la incertidumbre diaria.

Qué películas ver en Disney + (para llorar)

“Coco”

es una película animada de Disney Pixar, estrenada en 2017, dirigida por Lee Unkrich y Adrian Molina. Esta obra maestra de la animación es una celebración visual y emocional de la cultura mexicana, que explora temas de familia, memoria, y la importancia de seguir tus sueños.

La historia sigue a Miguel Rivera, un niño de 12 años que vive en el pequeño pueblo de Santa Cecilia. Miguel sueña con convertirse en un músico famoso como su ídolo, Ernesto de la Cruz, a pesar de que su familia tiene una prohibición generacional contra la música. Esta prohibición comenzó cuando el tatarabuelo de Miguel abandonó a su esposa, Mamá Imelda, para seguir una carrera musical, dejando a la familia con un resentimiento profundo hacia la música.

En el Día de los Muertos, Miguel descubre una conexión sorprendente entre Ernesto de la Cruz y su familia. Desesperado por demostrar su talento musical, Miguel roba la guitarra de Ernesto de la Cruz de su mausoleo, lo que lo transporta al Mundo de los Muertos. Aquí, conoce a sus ancestros, incluidos su tatarabuela Mamá Imelda y el encantador Héctor, un esqueleto pícaro que se convierte en su compañero en esta aventura.

Miguel debe encontrar la bendición de un miembro de su familia para regresar al mundo de los vivos antes de que sea demasiado tarde, pero en el proceso, descubre secretos ocultos sobre su familia y la verdadera historia de Ernesto de la Cruz.

“La última canción” (The Last Song)

es un drama romántico estrenado en 2010, dirigido por Julie Anne Robinson y basado en la novela homónima de Nicholas Sparks. La película es una emotiva exploración de la familia, el amor, y el perdón, protagonizada por Miley Cyrus, Liam Hemsworth, y Greg Kinnear.

La historia se centra en Ronnie Miller (Miley Cyrus), una adolescente rebelde y talentosa pianista que, junto a su hermano menor Jonah (Bobby Coleman), es enviada a pasar el verano con su padre separado, Steve Miller (Greg Kinnear), en una pequeña ciudad costera del sur de Estados Unidos. Ronnie está resentida con su padre, con quien solía compartir un profundo vínculo musical antes de que sus padres se separaran.

Durante su estancia, Ronnie encuentra el amor inesperado con Will Blakelee (Liam Hemsworth), un apuesto joven local que trabaja en un acuario. A medida que su relación evoluciona, Ronnie comienza a reconciliarse con su padre y descubre secretos sobre su pasado que cambiarán su vida para siempre.

“WALL-E”

Es una película animada de ciencia ficción de Disney Pixar, estrenada en 2008, y dirigida por Andrew Stanton. Esta aclamada obra es tanto una historia de amor como una reflexión sobre el consumismo y la responsabilidad ambiental, presentada de manera encantadora y visualmente impactante.

La historia se desarrolla en un futuro distópico donde la Tierra ha quedado cubierta de basura y los humanos han abandonado el planeta, viviendo en una nave espacial llamada Axiom. La trama sigue a WALL-E (Waste Allocation Load Lifter: Earth-Class), el último robot compactador de basura que continúa su incansable labor de limpiar el planeta desolado. WALL-E lleva más de 700 años cumpliendo su solitaria tarea y ha desarrollado una personalidad curiosa y entrañable, coleccionando objetos curiosos que encuentra entre los desechos y disfrutando de películas antiguas.

Su rutina cambia cuando llega EVE (Extraterrestrial Vegetation Evaluator), una elegante y avanzada robot exploradora enviada desde la nave Axiom para buscar signos de vida vegetal en la Tierra. WALL-E se enamora de EVE y le muestra una planta viva que ha encontrado, lo que desencadena una serie de eventos que los lleva a ambos de regreso a la Axiom.

En la nave, WALL-E y EVE descubren una sociedad humana completamente dependiente de la tecnología, donde las personas viven vidas sedentarias y distraídas. La película sigue la aventura de WALL-E y EVE mientras intentan devolver la planta a la Tierra y despertar la conciencia de la humanidad sobre su responsabilidad ambiental.