Día mundial del sexo: cuáles son las preferencias de los argentinos

Hoy se celebra el Día Mundial del Sexo. La iniciativa nació de la combinación de los números del día 6 y el mes 9, es decir 69. Esta cifra está asociada a la posición sexual en la que dos personas se dan sexo oral en simultáneo.

Durante la cuarentena gran porcentaje de los argentinos tuvieron una disminución en el libido, entre otras cuestiones asociadas al encierro de la cuarentena y a la falta del contacto.

Sin embargo, la tendencia parece haber cambiado ya que este año la venta de preservativos creció un 90%. Lo cual demuestra no solo un aumento en los deseos de las personas sino además una mirada responsable frente a las prácticas sexuales.

Ante esto, la App Rappi realizó un relevamiento sobre el consumo de productos de “prevención y bienestar sexual” disponibles a través de los botones de supermercados, farmacias y kioscos en la aplicación.

Según el informe, desde el 1 de enero y hasta el 30 de agosto del 2021 aumentaron considerablemente las ventas de productos de bienestar sexual tales como preservativos, geles lubricantes y estimulantes.

Un 90% más que en el mismo periodo del 2020 en unidades vendidas en la categoría de farmacias y del 50% en kioscos.

El relevamiento también demostró los fines de semana suelen ser los días de mayor demanda, liderado por los sábados y seguido por los viernes y domingos.

El estudio además permitió saber que otros productos compran los argentinos cuando compran preservativos.

Un 30% de los pedidos se complementan con: enjuague bucal, cepillo de dientes y pasta de dientes, otro 30% compra preservativos y desinflamantes y un 17% los acompaña con variedades de chocolates.

Top 6 preservativos más elegidos:

1- Superfino

2- Extra Lubricado

3- Texturado

4- Ultrafino

5- Tachas

6- Espermicida

Top 3 geles íntimos

1- Gel lubricante intimo neutro

2- Gel lubricante íntimo con L-Arginina

3- Gel lubricante intimo efecto calor

Top 3 juguetes sexuales

1- Aro vibrador

2- Esferas Geishas o bolas Ben Wa

3- Mini vibrador

El sexo oral en simultáneo o 69

“El 69 es una práctica sexual muy excitante, pero tiene algunas particularidades a tener en cuenta: No empezar el encuentro sexual con sexo oral, estimular otras zonas que caldeen el cuerpo; acordar juntos tener este tipo de práctica; recordar que hay personas que son muy sensibles a los olores (otras no lo son, al contrario, las estimula), en estos casos la higiene previa es recomendable y el sexo oral debe variar de ritmo e intensidad según se vaya dando la interacción”, explicó a Infobae Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo.

Según explica Ghedin, uno de los prejuicios más frecuentes tiene que ver con el olor de la lubricación y esto impide que muchas mujeres no lo quieran hacer. En este caso el uso de cremas, geles de diferentes gustos, ayudan a vencer las resistencias.

“Por suerte las personas disfrutan cada vez más libremente del sexo oral. Poco a poco los prejuicios van cayendo, sobre todo aquel que considera que el sexo se hace para complacer al otro. La regla es: me complazco, te complazco, nos complacemos juntos”, opinó.

Por otra parte la ginecóloga, obstetra y sexóloga Florencia Salort (@flordegineco) contó que hizo una encuesta para saber las preferencias de sus 333 mil seguidores.

“Según encuestas que propulsé en mis redes sociales, a la mitad de las personas más uno no les gusta el 69, la mayoría dice que no les gusta dado a que no se pueden concentrar en dar y recibir placer al mismo tiempo; otras personas dicen que no les gusta por los olores que provoca y por su proximidad en algunas posiciones del ano; por que les da mucha vergüenza hacerlo y recibirlo a la vez por la posición que implica, se cohíben y les cuesta mucho expresar su placer”, dijo la ginecóloga.

“Esos mismos olores que nosotros creemos que molestan en algunos casos son extremadamente excitantes para una u otra persona, y le hacen bien a la pareja y a la relación sexual, son un gran condimento”, amplió Salort.

“No existe ninguna práctica que haga que seamos buenos o malos en la cama, cada persona es buena en el sexo cuando es coherente con lo que le pasa al otro y a uno mismo, y las claves que tiene para producir su goce. La comunicación hace que una persona la pase bien, no existe el bueno o el malo en la cama, existe lo que nos gusta y lo que no nos gusta y ser coherentes en nuestra sexualidad con ello”, aclaró la profesional.