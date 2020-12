Día mundial de la lucha contra el sida: desde hoy testeos gratuitos en distintos puntos de Mendoza

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes realizará la campaña “Mendoza elige saber” en conmemoración del 1 de diciembre, Día internacional de la acción contra el sida. De esta manera se busca promover el testeo de VIH, que es rápido, confidencial, voluntario y gratuito, que se efectuará en distintos puntos de la provincia del 1 al 9 de diciembre.

Con todas las medidas preventivas necesarias por encontrarnos todavía en pandemia de Covid-19, los lugares de testeos en su mayoría estarán al aire libre. Se busca seguir concientizando y promoviendo el test de VIH, y que puedan realizarlos este día, todas las personas que lo deseen.

"Mendoza elige saber": testeos de VIH en distintos puntos de la provincia - Prensa Gobierno de Mendoza

Los objetivos de la campaña son promover la accesibilidad al diagnóstico para reducir la cantidad de diagnósticos tardíos, en particular en varones; seguir promoviendo el testeo de mujeres embarazadas para evitar la transmisión vertical del VIH e ITS e incluir a sus parejas; y disminuir el estigma y los mitos en torno al VIH y otras ITS, a través del asesoramiento y consejería.

Esta campaña cuenta con la colaboración interdisciplinaria de los equipos de salud. Las actividades se desarrollarán el 1 de diciembre de 9 a 13, los lugares serán:

Centro de Medicina Preventiva Dr. Emilio CONI, consultorios Ciudad.

Hospital Central, explanada del Hospital

Hospital Luis Lagomaggiore, playa de estacionamiento.

Hospital Notti, playa de estacionamiento.

Hospital Diego Paroissien, playa de estacionamiento (Maipú) .

Hospital Sícoli, predio de ingreso (Lavalle)

Hospital Arturo Illia, predio de Ingreso (La Paz) 2 de diciembre

Hospital Del Carmen OSEP, carpa de Ingreso.

Área de Salud Las Heras, Centro de Salud 18. predio de Ingreso.

Área de Salud Luján de Cuyo, Plaza Departamental de Luján.

Instituciones Municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Fundación Rock and Vida, – Sede del CePAT – San Luis 285.

CePAT Municipalidad de Capital, San Martín y Garibaldi.

CePAT Municipalidad de Godoy Cruz, Estación Benegas y Panamericana.

Programa Municipal de Prevención en VIH de Las Heras en cogestión conONG Vida Infantil, Club Huracán Las Heras.

Programa Municipal de Prevención en VIH de San Martín, Plaza

Departamental San Martín. Acción de concientización y entrega deMateriales Preventivos.

Programa Municipal de Prevención en VIH en San Rafael – CIC Centro deSalud 329, Los Plátanos 3000, B° El Sosneado.

Programa Municipal de Prevención en VIH de Guaymallén en cogestión con ONG Redes Nueva Frontera: Lunes 30 de noviembre de 9 a 12, Gazebo en Explanada Municipalidad – Libertad 720 Villanueva / Martes 1 de diciembre de 9 a 12 – Camión Sanitario en Esquina de Carril Ponce y Carril Nacional, Rodeo de la Cruz- Guaymallén / Desde el 1 hasta el viernes 4, de 15 a 19, en la sede de Asociación Redes, Dorrego 138,Dorrego.

Programa Municipal de Prevención en VIH de Tunuyán en cogestión con ONG

Redes Nueva Frontera. Sábado 5 de diciembre de 17 a 21 y continuará durante el resto del mes en la Plaza General San Martín.

ONG Redes Nueva Frontera: Lunes 30 de noviembre de 9 a 12 CIC Palmira, Carril San Pedro, San Martín.

Así también participaran en esta oportunidad: