Día del profesor: los 10 desafíos que afrontaron los docentes en pandemia

Los profesores tuvieron que apelar a toda su inventiva, desafiarse con nuevos recursos y aprendizajes y lidiar con los obstáculos que impusieron las clases no presenciales que llegaron con la pandemia. Hoy es su día y vale una breve recopilación de los desafíos que afrontan, aunque una nota sea acotada para resumir el esfuerzo de los 180 días de distancia de las escuelas.

Conectividad y falta de “aula”

Contaron que a muchos hubo que “rastrearlos” porque perdieron contacto, que hubo que adaptarse a los recursos de cada uno y por ende, generar diferentes contenidos por diversos canales.

“Fue un gran desafío, sobre todo para mi materia, la parte virtual no me viene bien al 100% porque en mi disciplina necesitamos el contacto y he visto la demanda en ellos”, contó María Eugenia De Angeli, profesora de Matemática del colegio Vicente Zapata. “Pero a pesar de ser un desafío enorme, he aprendido muchísimo, y mucho trabajo extra para digitalizar todo el material de la manera más dinámica”. Contó que tenía 20 a 30% de los chicos que no podían acceder a una clase por problemas de conexión.

Acercamiento con las familias

Los profes consultados dijeron que muchas familias acompañaron más a sus hijos y hasta hay adultos que mantienen con ellos contacto directo, algo muy poco frecuente en otras condiciones.

Ana, profesora de Lengua en el sector privado, contó que tiene contacto con tres abuelos que se comunican con ella porque ayudan a sus nietos con la escuela. “Cuando estamos con clases virtuales entran los hermanos, el perro, el abuelo y de paso manda un beso (...) tuve un varón en clase virtual con su hermanita a upa porque tuvo que cuidarla porque su mamá se tuvo que ir al médico”, recordó. Cree que esto hace la diferencia con el aula, que se ha perdido concentración pero se ha ganado en otros aspectos.

Más personal

Sin dudas, la distancia se acercó en algún punto y aseguran que la educación se volvió más personalizada. Los docentes pudieron conocer las condiciones de vida de sus alumnos, sus problemáticas, entender sus estados de ánimo. Chicos que tienen que ayudar a sus hermanos o en quehaceres domésticos, vulnerabilidades, carencias y hasta preocupaciones familiares los afectan. “Tenemos que ser flexibles, he tenido muchos alumnos con familiares con Covid , alumnos internados, fallecimientos y en esas familias hay mucho estrés, hay que contemplar el aspecto emocional, escucho todos los motivos por los que no entregaron la tarea”, dijo Ana.

Nuevos recursos

Para algunos requirió aprender a usar nuevos elementos del mundo digital y se transformaron en grandes creadores. “A mi me gustan mucho los desafíos hacer una evaluación en formulario de Google, una clase por Zoom, ponerme al día en lo digital, ahora estoy bastante aceitada en lo tecnológico y estoy muy contenta, por eso les he podido pedir otro tipo de trabajos, como que hagan videos con musicalización”, señaló Ana.

La profesora De Angeli tuvo su propio reto: “quería darles clases virtuales porque les enviaba un video de Youtube y decían que al profesor no le entendían, pero no tenía pizarra hasta que lo logré e instale una mini aula en mi casa y les encantó, la empresa de mi marido nos la prestó y fue la salvación”, relató De Angeli.

Los dispositivos

La falta de dispositivos en sus familias y las de los chicos fue otro obstáculo. Debieron extender sus jornadas de trabajo pero al mismo tiempo compartir computadoras con hijos y parejas. Fabiana Juárez es profesora de Economía en tres escuelas públicas. “En cada una tenés un inconveniente seguro”, subraya. “En algunos casos hay un solo celular y tienen que esperar que lo desocupen, ni siquiera tienen computadora. Otros solo tienen conexión por la noche o cuando llegan los padres del trabajo usan su celular, por eso envían respuestas a las 3 de la mañana”, mencionó.

“Trabajo con tres dispositivos a la vez, quizás estoy en una videoconferencia y con el trabajo, también soy alumno porque hago un posgrado (...) eso está muy complicado”, dijo Diego Silva, profesor de Educación Tecnológica en el Colegio Universitario Central y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo.

Capacitación

Fue necesario apelar al asesoramiento de conocidos, ser autodidactas y realizar capacitaciones. Silva contó que brinda educación tecnológica a colegas y que hubo una gran necesidad. Algunos optaron por cursos más formales pero otros fueron preguntando y le dedicaron el tiempo necesario hasta que lograron lo que querían hacer. Destacó que hay que integrar lo disciplinar con lo tecnológico y lo pedagógico.

Jornadas interminables

Las horas de trabajo se hicieron largas entre la creación, las devoluciones que llegan en cualquier horario y la cantidad de material para corregir.

Ana sabe de qué se trata: “Yo tenía pocas horas y hoy estoy todo el día frente a la computadora, no tengo tiempo para nada, me encantaría hacer ejercicio pero no puedo”.

Captar la atención

Este es sin dudas un gran desafío, sobre todo con adolescentes. Con las clases no presenciales los alumnos se autogestionan y hay que lograr que tengan interés en responder o conectarse a una clase.

Para Silva hay que lograr “engancharlos”, relacionar lo que se enseña con la realidad, que vean que les sirve para la vida y subrayó que eso es más pedagógico que tecnológico.

Contó que ha tenido clases con estudiantes medio dormidos y les ha hecho notar que está dando una clase a gente que no ha desayunado o están tirados en la cama y se dan cuenta. “Amo ser docente, nací docente, para mi estos desafíos y estos cambios son algo que estoy disfrutando”.

Incertidumbre

No tener certezas sobre cómo calificar y otras decisiones académicas fueron una carga aparte. La"profe" de Matemática dijo que a eso se ha sumado cómo asegurarse que los saberes se aprendieron a la distancia.

Compromiso y evaluación

Diferenciar quien no cumple porque no quiere del que no puede no fue fácil, pero aseguran que con el transcurso de las semanas han logrado identificarlos y valorar mucho el esfuerzo de quienes cumplen aún con pocos recursos. Silva destacó que evaluar de esta manera es muy difícil.

Invitan a estudiantes a presentar su promoción desde casa

Hasta las 13, estudiantes de los distintos niveles educativos podrán presentar su promoción desde casa.

Bajo el lema “Promo 2020, modo creativo en casa”, la Subsecretaría de Educación, invitó a los estudiantes de los últimos años de los todos los niveles y modalidades a participar de la presentación de las promociones.

La propuesta, organizada por la Coordinación de la Modalidad de Educación Artística y la Coordinación de Educación Física, tiene como objetivo generar un espacio de encuentro e interacción virtual, para que los estudiantes participen organizando la presentación de su promoción.

Pueden participar los estudiantes de 5° de escuelas secundarias orientadas y con especialidad y 6° año de escuelas técnicas. Estudiantes de sala de 5 de Nivel Inicial, de 7° grado de Nivel Primario, Común y Especial. Estudiantes EEI (Escuelas Educación Integral) de CENS y CEBJA.

Los participantes deben presentar su promoción a través de diversos formatos como videos, Tiktok, rap/trap u otros estilos musicales, animaciones, memes, collage o mosaico de fotos, teatralización, desafíos, juegos, coreografías, entre otros. Los trabajos deben tener una duración máxima de 30 segundos.

Los videos deben enviarse por mail a la dirección: promo2020modocreativo@gmail.com

No participarán aquellos videos que contengan vocabulario o imágenes inapropiadas. La difusión de los videos se realizará el día 21 de septiembre en diversos medios de comunicación y redes sociales de la DGE: Twitter@MzaDGE, Instagramdgemendoza, Facebook DGE Mendoza, Portal Educativo Mendoza www.mendoza.edu.ar.y el canal de Youtube de la DGE YouTube DGE Mendoza. Las promociones participarán de un sorteo de premios para para los grupos.