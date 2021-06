Día del Periodista: el equipo de Los Andes te cuenta cómo cambió el trabajo en pandemia

Este 7 de junio es el Día del Periodista, en homenaje a la publicación del primer periódico patrio: “La Gazeta de Buenos Ayres”. Fundado en 1810 por Mariano Moreno, tuvo entre sus redactores a Manuel Alberti, Juan José Castelli y Manuel Belgrano, entre otros. Publicaba las resoluciones oficiales, decretos y otros documentos oficiales, noticias del extranjero como locales y los ideales del gobierno.

Desde Los Andes, fundado en 1883 y vigente como el medio de comunicación de referencia en el Oeste argentino, mantuvimos esta actividad esencial sin parar desde aquel marzo de 2020, cuando inició el confinamiento por el coronavirus, y nos hemos adaptado a las necesidades de los lectores.

En este video, producido por el reportero gráfico Marcelo Rolland, los periodistas de Los Andes comparten sus sensaciones y reflexiones al atravesar esta época que, más allá de cambiar la modalidad de trabajo por protocolos sanitarios, hizo reafirmar el compromiso con la información veraz y actualizada, en un contexto que exige más agilidad, minucioso criterio y capacidad de servicio a los usuarios.

“La mayor sensación fue la de incertidumbre, trabajar e informar a pesar de todas las dificultades. Sentimos en carne propia esa vocación de servicio que tenemos los periodistas cuando elegimos esta profesión. Siempre sentimos que podríamos haber hecho más. Hay que seguir, la pandemia no terminó y el compromiso está vigente”, reflexionó Raúl Pedone, editor general de Los Andes.

Por su parte, Claudio Barros, editor del sitio web, destacó: “La pandemia me ha dejado sensaciones extrañas. Lo que al principio parecía una situación muy excepcional, lo que más me ha sorprendido es la normalidad en las que unió a todos un año después. Esto de trasladar la redacción a la casa de cada uno, comunicarse con los compañeros de otra forma... De repente pasaron los meses y se había vuelto nuestra normalidad. No es lo ideal, pero muestra esta capacidad para adaptarnos a ciertos cambios cuando la situación amerita”.

Los Andes continúa adelante con la diversificación, la apuesta a la tecnología en su experiencia de usuario y las distintas plataformas donde circulan nuestros contenidos, preservando la calidad y respondiendo a la confianza que cada día depositan en nosotros las audiencias.