Día del peluquero: 5 consejos para elegir al profesional indicado y cuidar tu cabello

Todos los 25 de agosto se celebra el día del peluquero, un día para conmemorar a esas personas que son las encargadas de que el marco de nuestro rostro esté siempre espléndido.

Cada maestro tiene sus propios trucos y no siempre estos persiguen el objetivo de hacer que tu cabello se vuelva más hermoso y sano. Algunos tratarán de que su trabajo sea lo mejor que le ha pasado a tu pelo pero a veces las cosas no salen como uno lo espera.

Una salida a la peluquería y decidir un cambio de look no es una cosa tan fácil. Por eso te contamos algunos secretos que debes conocer antes de someterte a una transformación.

1- Mostrale al peluquero, no solo aquello que quieres ver sobre tu cabeza, sino también aquello que no. Estamos acostumbradas de llevar una foto sobre el corte o el color que nos gustaría pero también es una buena práctica llevar alguna referencia sobre lo que no queremos para despejar todo tipo de dudas.

2- El peluquero debe saber el historial de tu cabello. Es importante que la persona que se encargará de tu pelo sepa los tratamientos que te has realizado con anterioridad para poder dar un diagnostico más acertado en el futuro.

3- Eligiendo un corte de pelo, tené en cuenta la estructura de tu cabello. Al elegir un corte de pelo, ten en cuenta no solo el tipo de tu rostro, sino también la estructura del pelo. Por ejemplo, un pelo suave y esponjoso mantiene mal su forma. Por lo tanto, las que tengan este tipo de cabello deben prescindir de los cortes geométricos.

4- ¡Volumen al instante, en cualquier lugar! Si estás en casa, ponete cabeza abajo y dale a tu pelo una dosis de aire con el secador. Levantá la cabeza y sorprendete con el volumen de tu pelo. Eventualmente, podés aplicar esta misma técnica usando los secadores para manos que hay en los baños públicos, aunque no es lo más aconsejable.

5- No todo el pelo puede ser entresacado. El cabello fino, esponjoso y rizado no se debe cortar con tijeras de entresacar. El cabello rizado es poroso, por lo que su calidad se deteriora al entresacarlo: se vuelve más esponjoso todavía y las puntas se vuelven débiles y quebradizas.

Más allá de estos secretos, es importante que siempre te informes con un profesional y ellos sabrán cuál es el mejor tratamiento para ver y tener un cabello reluciente.

25 de Agosto, Día del peluquero

Comenzando por la historia mundial, el Día del Peluquero se remite al siglo XIII, donde el servicio de peluquería era solo para la nobleza. En esos tiempos, la clase alta de la sociedad europea utilizaba pelucas y, el peluquero, que era varón y pertenecía a la clase plebeya, se ocupaba de perfeccionar esas pelucas y no el pelo natural.

Es por esto pues, que el Día del peluquero se celebra en todo el mundo el 25 de agosto; fecha en la cual se conmemora la santificación de Luis IX de Francia, en el año 1270.

Por otro lado, en Argentina se celebró por primera vez el Día del Peluquero en el año 1877, cuando en el teatro Coliseo, ante una concurrida asistencia se creó la Sociedad de Barberos y Peluqueros.

Varios años más tarde, en 1940, durante el Congreso Nacional de Peluqueros realizado en la ciudad de Pergamino, se designó oficialmente al 25 de Agosto como el Día del Peluquero.