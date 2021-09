Día del estudiantes sin clases, pero el lunes tomarán asistencia

En las distintas escuelas secundarias de la provincia reina la incertidumbre y la preocupación por los festejos del Día del estudiante. Si bien, como ya es costumbre el 21 de septiembre los chicos no tienen clases y los docentes realizan jornadas, la duda cae en los festejos del día previo.

Y es que en las escuelas siempre se ha destinado ese día para que los chicos festejen y realicen distintas actividades recreativas, deportivas y artísticas, pero hoy, frente al contexto actual de pandemia, las escuelas no saben cómo proceder para contener a los alumnos y cumplir con los protocolos.

Al ser consultados, docentes de distintos establecimientos educativos expusieron que por el momento no han recibido definiciones de cómo trabajar el día lunes 20. “En la dirección de la escuela en la que doy clases por el momento no se sabe cómo manejar la jornada de festejos, todavía no hay definido. Necesitaríamos definiciones de la DGE o de la supervisión, porque sabemos que hay que adecuarse a la realidad, los chicos ese día van a estar dispersos o no van a ir. Tengo entendido que en algunos casos van a realizar actividades recreativas, pero si fuera por el protocolo vigente no se pueden hacer” explicó un profesor de una escuela del Este, que prefirió no exponer su nombre.

Por su parte, una profesora de Letra, de una escuela de Maipú, que también optó por resguardar su nombre dijo “En la escuela que me toca trabajar el lunes 20 aún no está claro ni definido que se va a hacer con los festejos. Por el momento no nos lo han comunicado, está bastante desorganizado. Últimamente no se comunica en tiempo y forma las disposiciones, como se va a trabajar en esos días”.

Y contó, “Se han estado haciendo actividades lúdicas, con todos los protocolos, pero no se puede disfrutar como antes, había competencias deportivas, muestras artísticas, que todos podíamos presenciar, pero ahora ya no. Se trabaja en las aulas, por burbujas”.

En cuanto a la actividad del día martes 21 la docente dijo “El martes sí sabemos que los chicos no van y nosotros tenemos jornadas, las que realmente me parecen innecesarias, de por sí las jornadas no son de total utilidad”.

Desde la Dirección General de Escuelas, Emilio Moreno, director de Educación Secundaria remarcó que el día 21 de septiembre no hay actividad escolar y los chicos no deben asistir a clases, mientras que los docentes tienen jornadas, “se ha pensado así para que los chicos disfruten del día del estudiante”.

En cuanto al día 20 Moreno explicó “Como ya hace varios años, generalmente las escuelas hacen actividades recreativas, donde los chicos puedan festejar su día. Y este año en particular, que estamos en pandemia, lo que se ha recomendado es que respeten estrictamente todos los protocolos. Esto ya está institucionalizado y las escuelas ya están trabajando en eso”.

Y agregó, “Por supuesto es un día que se toma asistencia a los estudiantes. Hay distintas propuestas, que me han hecho llegar de las distintas escuelas donde se van a hacer actividades dentro del curso para no romper la burbuja y cumplir con los protocolos. Por ejemplo, adornar el curso o elegir la reina o el rey”.

El director remarcó que el lunes se toma asistencia a los alumnos y quienes no vayan tendrán el ausente. Por su parte cada institución organiza actividades recreativas para festejar el día del estudiante.

En referencia a la presencialidad total el funcionario evaluó “Las escuelas han ido paulatinamente aumentando su presencialidad y hay muchas que tienen hace varias semanas presencialidad absoluta. Lo que se está viendo es que se han cumplido bien los protocolos, no hemos tenido problemas epidemiológicos que es lo más importante y las actividades se están desarrollando con absoluta normalidad”.

Y continuó, “Hay buena asistencia de los chicos, según me informan hay chicos que habían dejado de ir durante un tiempo y ya están yendo todos los días, que es muy importante, porque son los chicos que tienen trayectorias más débiles. Las escuelas están recuperando a los chicos con trayectorias más débiles con la presencialidad absoluta”.

En cuanto al trabajo que se está realizando desde las distintas instituciones educativas Moreno dijo “Percibimos un gran trabajo de las instituciones, de los directivos y de los docentes. Ha sido un año muy desafiante con presencialidad todo el año, pero con distintos tipos de presencialidad, lo cual exige una organización institucional muy importante. Vemos que muchos chicos que debían saberes del 2020 lo han recuperado, según los últimos informes, cerca del 80% de los chicos que debían saberes del año pasado lo han recuperado y el resto lo sigue recuperando hasta fin de año”.

“Creemos que ha sido un año muy desafiante, con mucho trabajo institucional, mucho compromiso docente, pero que seguramente vamos a tener buenos resultados”, cerró el director.

REPITENCIA ¿SÍ O NO?

En referencia a la no repitencia escolar el director opinó “Es necesario analizar y evaluar cómo podemos seguir el año que viene, y es un tema que también lo va a tratar el Consejo Federal de Educación, no es solo un tema de Mendoza. Pero sí nos está dejando la experiencia de que este año con la promoción acompañada 2020/2021 los chicos que debían saberes, los aprendizajes prioritarios del 2020, han ido recuperándolos durante el año. Y eso es un tema que hay que analizarlo, evaluarlo y ver cómo se podría llegar a seguir en el futuro”.

Y agregó, “Es una experiencia que la estamos aplicando, que se está llevando a cabo en todo el país, y de la que seguramente vamos a sacar cosas positivas y algunas que no son positivas, y en base a eso hay que ver de qué manera podríamos seguir avanzando en el tema de la no repitencia”.